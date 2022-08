Mají lidé víc makat, nebo jim má stát přidat? Co lze vyčíst z ekonomických programů kandidátů na prezidenta

Danuše Nerudová o ekonomice přednáší. Petr Pavel jí vůbec nerozumí, baví ho geopolitická témata. Dosud ohlášení kandidáti na prezidenta mají s ekonomickými otázkami různé zkušenosti. S energetickou krizí se ekonomika stává tématem dne. A tím i tématem prezidentských voleb. Přinášíme proto pro lepší orientaci voličů přehled ekonomického uvažování relevantních či oznámených kandidátů na prezidenta.

Prezident má ze své funkce pouze omezené možnosti ovlivňovat ekonomické dění. Prim hraje vláda. Nicméně ani prezident není zcela mimo. Má totiž důležitou kompetenci, a sice jmenovat, a to zcela bez vlivu vlády, členy bankovní rady České národní banky. Dohromady je to sedm lidí, kteří se rozhodují o měnové politice této země. Rozhodují o tom, jak budou vysoké úroky z půjček, z hypoték, jak silná bude koruna. To jsou klíčové parametry rozvoje české ekonomiky.

Takže, ačkoliv se to na první pohled nezdá, prezident může silně ovlivnit vývoj české ekonomiky.

Je tu ale i druhý aspekt. Přímo volený prezident s mandátem blížícím se třem milionům hlasů si může své pole působnosti dle svého uvážení „rozšiřovat“. Mandát tolika lidí mu umožňuje výrazně zasahovat, politicky či mediálně, do dění.

Takže co si myslí kandidáti na prezidenta o ekonomických otázkách? Máme tu různé skupiny. Někdo je v ekonomice akademicky zkušený, jiný ji zná z praxe. Pár uchazečů ji vůbec nerozumí. Vadí to? Pojďme popořadě podle současných preferencí.

Generál Pavel se ekonomice nevěnuje

Generál Petr Pavel se ekonomice nikdy příliš nevěnoval. Je to válečný hrdina, před lety osvobodil v Bosně holandské vojáky. Potom seděl ve štábu NATO. „Opíral bych se o odborníky, nikdo není expert na všechno.“ V rozhovorech s generálem Pavlem ekonomická témata nenajdete. Je tam boj za svobodu, demokracii. Ekonomika nic. Ani na stránkách favorita voleb ekonomická témata nejsou přítomna.

Což může být paradoxně silnou stránkou generála. Může vytvořit silný tým ekonomů, kteří směr nastaví. Pavel před létem představil tým volebních investorů. Samá šajba ze startupové scény. Václav Muchna z Y Softu, Michal Nýdrle, zakladatel Liftaga, Martin Hausenblas, zakladatel ePojištění nebo Jan Barta z fondu Pale Fire Capital.

Pavel bude mluvit o demokracii, a mezitím nám tady vznikne e-stát. O kterém Piráti pořád jen mluví. Je otázkou, v čích rukách tento e-stát bude.

Nerudová by zvýšila slevu na dani

Danuše Nerudová je v ekonomice vysoce erudovaná. Přestože je jí jenom málo přes čtyřicet let, což by se prý u žen nemělo z nějakých záhadných důvodů sdělovat, už stihla být čtyři roky rektorkou univerzity v Brně. Tam vystudovala hospodářskou politiku, a nyní už je profesorkou. Na ekonomické otázky má jasné názory. Jak pomoci lidem s drahými energiemi? „Šla bych cestou zvýšení daňové slevy na poplatníka,“ uvedla pro newstream.cz.

Nerudová je bývalou šéfkou důchodové komise, která připravila důchodovou reformu pro příští časy. Vláda, pokud si najde čas, o ní možná ještě bude jednat. V reformě navrhuje základní částku a také zásluhovou částku. Podle Nerudové je nedůstojné, aby „lidé, kteří celý život pracovali, na stáří živořili.“

Za současnou energetickou krizi viní bývalé vlády. „Věc, kterou státu zazlívám je, že neměl strategii a před pár lety dával podnikatelům dotace na to, aby přecházeli ve výrobě z elektřiny na plyn. To byla obrovská chyba,“ říká.

Pro přijetí eura podle ní nejsou v současnosti dobré podmínky. Má pravdu. U jmenování Aleše Michla guvernérem České národní banky ji vadila špatná komunikace ze směru Hradu. Nenajdete ekonomické téma, kde by Nerudová šlapala vodu.

Je tu ale jeden problém. Je z Brna. A zatím to působí, že se jí nedaří získávat podporu důležitých hráčů v Praze. Ať už jde o média či silné vlivové figury. Což může vypadat jako jakési hry. Ale je to důležité jednak z hlediska možného zvolení, ale následně i z pohledu budoucího prosazování zájmů z role hlavy státu.

Nerudová zatím nechytla volební kampaň za pačesy. Prý má nějaký originální plán. Uvidíme.

Hilšer objevil energetiku

Marek Hilšer je doktor. Pardon, Senátor. Mezi kandidáty nefiguruje v preferencích na nijak vysokém místě. Nicméně v minulých prezidentských volbách se blýsknul, což mu vyneslo místo Senátora. Hilšer je po celý svůj aktuální mandát velkým bojovníkem proti exekutorské mafii. A za práva sociálně slabých. Legislativní výsledek jeho boj zatím nepřinesl.

„Stojí proti mně silná lobby,“ říká. Jelikož je nyní tématem energetika, taktéž se do ní vrhnul. „Třeba Rakousko kompletně překopalo svou energetickou legislativu. Dnes tak každý občan může být producentem energie a může ji přeprodávat. To se u nás úmyslně zanedbávalo,“ řekl pro newstream.cz.

Má v této oblasti originální návrh řešení. Říká: „Chci razit pojem demokratizace energetiky. A říkám, pokud stát chce investovat do centrálních zdrojů, což jsou jaderné elektrárny, tak by stejnou částku měl investovat do toho, aby lidem umožnil investovat do obnovitelných zdrojů.“

Březina: Lidé mají více makat

Tomáš Březina je jiný formát. Založil a třicet let řídil firmu na betonové dlaždice Best. Kterou před rokem prodal za mnoho miliard korun. V prezidentských volbách zatím působí jako outsider, ale s jeho zkušenostmi v praktické ekonomice se s ním žádný z dalších kandidátů nemůže srovnávat.

Má to ale jedno až dvě „ale“. První „ale“ je, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení v posledních třech dekádách nemohl rozvíjet svůj politický obraz. Z politického hlediska je to pan nikdo. Ačkoliv dva roky seděl v poslanecké sněmovně za ODS. Ale kdo si to pamatuje.

Druhé „ale“ je, že jeho vidění světa je sice praktické, ke konci kariéry vlastnil třicet fabrik. Ale politicky těžko využitelné. Podle Březiny, a to si myslí mnoho majitelů firem, by se lidé měli méně flinkat a více pracovat. Myšlenka, která bude měsíc od měsíce žhavější. Březina velmi dobře ví, jak svět funguje. Jak se vydělávají peníze, jak se staví továrny, jak se získávají obchodní partneři, odběratelé, jak se vyrábí a naceňuje zboží. Umí jednat na mezinárodní úrovni. Ví o produkci všechno. Pro rozvoj státu to vypadá jako sada dobrých předpokladů. Pro volby je to ovšem z hlediska volebních preferencí nárokové společnosti poněkud nepoužitelné.

S odborářským bossem Středulou k italskému zadlužení?

V tomto smyslu by mohl být lídrem Josef Středula. Ten před pár dny vybojoval desetiprocentní přídavek pro stovky tisíc státních úředníků. Vynikající výkon. Na rozdíl od Březiny nebo Nerudové bychom se v příštích letech s Josefem Středulou patrně brzy ocitli v zadlužení státu na úrovni Itálie. Je však třeba říci, že zadlužení by nezpůsobil prezident. Rozhoduje vláda. Prezident by mohl trend pouze mediálně podporoval.

Jak by geniální matematik volil členy ČNB?

Potom tady máme několik kandidátů, kteří nejsou příliš výrazní. Co si myslí o ekonomice? Karel Diviš je podnikatel z Prahy, přiznává se k „pravicovému“ přístupu k ekonomice. Ať už je to cokoliv. Nicméně, v současné době zdražujících energií si „umí představit“, ačkoliv je to proti jeho politickému přesvědčení, jistou plošnou podporu obyvatel ze strany státu.

Bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima je podobně jako Hilšer doktor. Na rozdíl od Hilšera aspoň řídil větší ekonomický celek. Což považuje za dobrý předpoklad pro případné řízení státu, taktéž většího celku. Zima si umí představit, že by v mezinárodních vztazích uměl vyvážit různé zájmy. Což by ve vztahu k Rusku mohlo znamenat, že bychom přeci jen nepřišli o plyn.

Co si o ekonomice myslí Pavel Fischer, Senátor, se nedozvíte z žádného dostupného mediálního kanálu. Ale dozvíte se, že Fischer je proti válce na Ukrajině.

Úplně jiná kategorie je Karel Janeček. Vystudovaný matematik, ekonom, miliardář, génius. Pro volbu členů bankovní rady by nepotřeboval moc poradců, v této otázce se prý sám velmi dobře orientuje. OK. Nezávislý matematický prezident. Svět ve světě dvou čísel, která Janeček miluje. 21 a 12. Ale pozor, jsou to čísla magická. Prezidentský proslov 21. prosince ve 21 hodina a dvanáct minut. Chceme? Možná tomu tolik nerozumíme, ale třeba by nás to spasilo.

No a potom je tady jeden ultra kandidát/nekandidát. Má zkušenosti z byznysu, s čerpáním evropských dotací, s vládnutím. Vlastně je docela zasloužilý, byl ministrem financí, premiérem. Na funkci prezidenta je takzvaně dozrálý. Tak uvidíme, jestli nám ještě jednou nabídne své služby.

