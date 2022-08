Danuše Nerudová: Příspěvek na energie by neměl být jednorázový. Lidé platí složenky každý měsíc

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová je vystudovaná ekonomka, takže se logicky cítí být silná v kramflecích v ekonomických otázkách. Má jasné názory na to, jak by se mělo řešit zdražování energií. Šla by cestou zvyšování daňových slev. Obává se, že drahé energie zasáhnou i lidi, kteří takový problém dosud nemuseli řešit.

Mimo jiné pak stála u zrodu důchodové reformy, která možná ještě přijde za této vlády na řadu.

Má jasné názory i na mezinárodní situace. Rusko je podle ní nepřítel. Taktéž vůči Číně bychom podle ní měli být velmi obezřetní. Jako jedno z výrazných témat vnímá i životní prostředí, sucho, změnu klimatu. Green Deal podle ní rozhodně není mrtev.

Jaké jsou vaše priority jako potenciální budoucí prezidentky České republiky? Jaká témata jsou pro vás klíčová?

Jsou to tři základní témata. První je ekonomická krize a její dopady na lidi. Druhým je téma, které se bytostně dotýká venkova, a to jsou dopady změny klimatu. To znamená sucho, není voda ve studních. Lesy ničí kůrovec. To jsou všechno témata, která patří do okruhu dopady „klimatické změny“. Třetím tématem jsou lidé.

Prezident by měl být prezidentem všech. V tuto chvíli nám krize způsobuje, že do sociální sítě padají lidé, kteří se nikdy nesetkali s tím, že by museli žádat o státní sociální podporu. Těmto lidem, a všem, kteří se dostanou na okraj společnosti, bych se ráda věnovala, abych jim vrátila důstojnost. A ještě posledním tématem nad rámec prvních tří jsou mladí lidé. A témata, která tíží mladou generaci, a na která bohužel v tuto chvíli politici ve veřejném prostoru nepamatují.

Necítíte jako handicap, že nemáte dlouhodobější politickou zkušenost?

Naopak. Netáhnu si žádné zatížení z minulosti. Ale domnívám se, že politickou zkušenost mám. A to z pozice předsedkyně komise pro spravedlivé důchody. Podařilo se mi dovést čtyřicet dva zástupců všech poslaneckých klubů a senátorských klubů ke shodě nad základní architekturou důchodového systému v České republice. Poprvé v historii tady máme unikátní okamžik, kdy návrh, který vznikl v podstatě pod levicovou vládou, nyní bere ministr „pravicové“ vlády k dopracování.

Putin Rusko na válku připravil, Evropa zaspala

Máme válku na Ukrajině, jejíž dopady budou patrně hlavním tématem, které se bude překrývat s volbami budoucího prezidenta nebo prezidentky. Jaký vztah k Rusku má mít Česká republika?

Je to velmi důležité téma. Od začátku jsem se mu plně věnovala, spolu s dalšími ekonomy jsme se ve veřejném prostoru věnovali vysvětlování souvislostí. Například zákaz dovozu uhlí je hezká věc, ale symbolická, ruského exportu se dotkne jen minimálně. S přednáškou jsem objížděla Českou republiku a vysvětlovala, co nám hrozí, kdyby Vladimir Putin zavřel kohoutky a přestala k nám proudit ruská ropa, ruský plyn. Snažila jsem se vysvětlovat, proč roste cena komodit na světových trzích.

Zpětně vidíme, že se Putin na konflikt dlouhodobě připravoval. Připravoval se na situaci, že dojde ke zmrazení devizových rezerv. Je vidět, že překlápěl dolary na eura, protože si myslel, že Evropa nebude jednotná. Je to téma, které se nás bytostně dotýká a bude. A bohužel se nás dotýká nejvíce v Evropské unii. Kvůli tomu, že jsme deset let úplně rezignovali na to, abychom diverzifikovali dodávky plynu a ropy. Vybudovali jsme si velkou závislost na Rusku. A dopad na Českou republiku je extrémní. Je klíčové, aby evropské mocnosti pomohly s diplomacií prezidentu Zelenskému. A Evropa bude muset být solidární při poválečné obnově Ukrajiny. Evropě se to třikrát vrátí.

Bez jádra nemá Česko šanci

Jako první prioritní téma jste jmenovala ekonomiku, její propad. Možná i ohrožení Čechů energetickou chudobou, zdražováním. Jaké vidíte řešení?

Když začala válka na Ukrajině, část konzervativních politiků začala křičet, že Green Deal je mrtev. Tehdy jsem říkala, že Green Deal rozhodně nebude mrtev. Naopak bude možná mnohem rychlejší. Je to cesta zbavení se energetické závislosti na Rusku. Asi budeme muset být déle závislí na uhlí. Dopravit do Evropy jiný plyn bude těžké, a bude to trvat, není infrastruktura. Do konce tohoto roku lze pomocí LNG nahradit jednu desetinu spotřeby. Vláda by měla přijít s nějakými energetickými balíčky. Ale motivací by mělo být snižování spotřeby. Neměl by to být jenom levnější tarif. Měl by být podmíněn snížením spotřeby. To je jedna z cest. Zaspali jsme deset let.

Jaký je váš přístup k jaderné energetice?

Bez jaderných elektráren se v České republice neobejdeme. Nesvítí tu tolik slunce, nefouká tu tolik větru. Otázka je schopnost vystavět další blok. Ale další věcí je investice do nových technologií, třeba mobilních jaderných reaktorů.

Pomoc musí být lépe cílená a opakovaná

Než všechny tyhle nové zdroje a balíčky budou, bude v Česku milion lidí, kteří nedokážou zaplatit energie. Co s tím?

Ono se to moc neříká, ale nebude to jenom problém nízkopříjmových skupin obyvatel, ale také problém venkova. Tam nejsou moderní budovy jako ve městech, tam vám teplo uniká všude možně. Jsem velmi ráda, že ministr Jurečka přišel s programem „kotlíkových“ dotací. A že nechce dotovat padesát procent nákladů, na to by řada lidí nedosáhla, ale že chce zadotovat devadesát procent nákladů.

Věc, kterou státu zazlívám je, že neměl strategii a před pár lety dával podnikatelům dotace na to, aby přecházeli ve výrobě z elektřiny na plyn. To byla obrovská chyba a daňový poplatník zapláče. Teď budeme podporovat podnikatele, aby přešli z plynu na elektřinu.

Co se týká obecně zdražování, myslím, že cílená pomoc by mohla být cílená lépe. Příspěvek pět tisíc korun je z mého pohledu moc plošný. A neměl být jednorázový, měla to být měsíční pomoc. Složenky platí lidé každý měsíc, nejenom v srpnu. Šla bych cestou zvýšení daňové slevy na poplatníka.

Vláda by také měla výrazně zlepšit komunikaci k lidem, kteří celý život pracovali a platili daně a teď na ně doléhá zdražování, především energií. Jsou to lidé, kteří nikdy nežádali o sociální dávky, a teď, když by na ně měli nárok, narážejí na obrovské administrativní břemeno. V případě příspěvku na bydlení předkládání čtrnácti potvrzení, mnohdy o údajích, které stát má k dispozici.

Chápu správně, že sociální problémy by byly vašim ústředním tématem?

Je to velmi důležité téma. V poslanecké sněmovně jsem říkala, že máme válečnou ekonomiku, válečné zdražování, tak byť máme nyní „pravicovou“ vládu, tak ta musí dělat silný sociální program. Aby se jí nestalo, že na podzim prohraje volby. Byť na mezinárodním poli má obrovský úspěch, vrátila Českou republiku tam, kde roky nebyla. Jsme lídři ve vyjednávání na Ukrajině. Ale doporučuji zaměřit pozornost na to, jak se žije lidem u nás.

Slušnost není slabost

Jak máte vymyšlenou kampaň na prezidentku České republiky, jak bude vypadat?

Ráda dělám věci jinak. Můj tým je velmi mladý. Budu mít jinou kampaň, neotřelou, kontaktní. Budu v ulicích, budu jezdit po regionech.

V čem bude vaše kampaň jiná?

Myslím, že už samotné ohlášení kampaně proběhlo úplně jinak než u jiných kandidátů. Ale teď vám samozřejmě nebudu odhalovat karty.

Jak máte zajištěné financování kampaně?

Už jsem o tom hovořila. Seznam lidí, kteří mě podpořili ještě před ohlášením kandidatury máme zveřejněný na webu. Na rozdíl od jiných kandidátů již máme na webu číslo transparentního účtu, ač nám to zákon ještě neukládá, a kde můžete vidět, za co utrácíme a kdo nás podporuje.

Jak máte vystavený předvolební tým?

Pro tento okamžik máme tým hotový, ale nevylučuji, že přijde okamžik, kdy se bude muset rozšířit.

Jste připravená i na ostřejší průběh kampaně?

Jsem připravená na všechno. Slušnost není slabost.

Michl guvernérem? To nebyla správná volba

Prezident má některé důležité pravomoci. Jak byste například přistupovala ke jmenování guvernéra České národní banky?

Co se mi na jmenování Aleše Michla guvernérem nelíbilo, byl nedostatek komunikace. Prezident v závěrečné fázi nekomunikoval s guvernérem Jiřím Rusnokem. Každá instituce má mít nějakou kontinuitu. Druhá věc je, že když obsazujete takovouto funkci, která má obří dopad na fungování české ekonomiky, musíte velmi pečlivě jména zvažovat, abyste nerozkolísal finanční trhy. Abyste vybral jméno, ve které mají finanční trhy důvěru, která má dostatečný kredit. To se panu prezidentovi nepodařilo. Česká národní banka je asi jediná centrální banka na světě, která musela devizově intervenovat po jmenování nového guvernéra.

Druhá a zásadní věc je, že v čele národní banky musí stát nezávislý člověk. V Turecku šéf centrální banky podlehl přání premiéra a začal snižovat úrokové sazby. Nyní mají inflaci sedmdesát procent.

Jste pro přijetí eura?

V tuto chvíli Česká republika nesplňuje kritéria pro přijetí eura. Chce-li vláda euro, musí udělat strukturální reformy. Snížit deficit. A nemůžete zavádět novou měnu v zemi, která v ní nemá důvěru. V tuto chvíli má důvěru v euro patnáct procent obyvatel. Pokud chceme euro, vláda si musí tento projekt vzít za svůj, a vzbudit v lidech důvěru v euro.

Rusko je nepřítel a tak k němu musíme přistupovat

Jak má budoucí prezident rozvíjet vztahy Česka se zeměmi typu Číny či Ruska?

Rusko je v tuto chvíli nepřítel. A tak k němu musíme přistupovat. Posledních deset let jsme bagatelizovali ruskou hrozbu. Probíhala hybridní válka, a my jsme si nebyli ochotni přiznat, že probíhá. Prezident musí jasně identifikovat nepřítele, a to je v tuto chvíli Rusko. Vztah k Číně musí být velmi obezřetný. Je otázkou, na čí stranu se Čína přikloní. Čína ráda levně nakupuje, už nakoupila v Africe. A pokud se Rusko dostane na kolena, začne nakupovat i v Rusku. To je jasný signál, že si musíme dát na Čínu pozor.

Jaký má mít Česko vztah k Bruselu, potažmo ke Spojeným státům?

Budiž světlo. Spojené státy jsou jasně naším spojencem, to nemusíme diskutovat. Co se týká Evropské unie, jsme velmi ráda, že vystoupila během současné krize z role regulátora do role lídra. Putin nepočítal s tím, že Evropa zmrazí devizové rezervy ruské centrální banky. Evropa se byla schopná extrémně rychle zkoordinovat uvnitř, i se Spojenými státy. To je důležitý signál, že jsme schopni společné strategie. Je potřeba přemýšlet o reformách institucí.

Chceme, aby Ukrajina byla součástí Evropské unie. Ale je třeba říct, že aby mohla, musí splnit všechna kritéria. Včetně narovnání vztahů se všemi svými sousedy. Umím si představit, že Ukrajina dostane jiný status než kandidátská země. Vyšší, nějaký nový, který ještě není definován. Jako Evropská unie bychom měli dát Ukrajině najevo, že ji přimkneme k sobě.

V Česku je diskuse směrem k Evropské unii velmi černobílá. Dělíme se na ty, kteří mají rádi Brusel a na ty, kteří ho nemají rádi. Zapomínáme, že je spousta lidí, kteří chtějí být členy unie, ale řada věcí se jim nelíbí. S touto skupinou obyvatel je potřeba diskutovat a do Bruselu vznášet návrhy na změny.

Jaké téma rozhodne prezidentské volby?

Osobně si myslím, že to bude téma ekonomické krize.

Bude se vaší kampaně účastnit i vaše rodina?

Myslím, že jsem první prezidentský kandidát, který se novinářům nepředstavil sám, byl se mnou i můj muž. Muž mě podporuje ve všem, co dělám, stejně jako jsem já vždy podporovala jeho.

Je pro vás téma, že byste mohla být ve funkci české prezidenty jako první žena v historii?

Nikdy jsem fakt, že jsem žena, nevnímala jako nevýhodu. Ale vždy, když jsem v životě něčeho dosáhla, jsem se snažila zjednodušovat cestu těm, kteří jdou za mnou. Z tohoto úhlu jsem o tom nikdy neuvažovala. Mám na to jednoduchou odpověď: Chtěl byste mít za prezidenta někoho, kdo by takovou funkci nechtěl vykonávat? Můžete narážet na spoustu stereotypů. Ale aby člověk mohl kandidovat, musí mít zdravou dávku ambicí a sebevědomí. Jinak to v politice nejde.

