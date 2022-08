Politický diář Jany Havligerové: Kam nemůže nebo nechce Babiš, tam nastrčí Schillerovou

Co týden dal v podání politické komentátorky newstream.cz Jany Havligerové.

Reklama

Exministryně Alena Schillerová by podle Babiše byla lepší kandidát na post prezidenta republiky než všichni, co se zatím o úřad hlavy státu hodlají ucházet. „Stokrát lepší“, tvrdí předseda ANO. Pávi a pávice se sice chovají spíše na zámcích než na hradech, ale i tam je vždy drží jenom na nádvořích.

Ministr zdravotnictví Válek patří ke skalním vyznavačům teze, že slibem nezarmoutíš. Na začátku ledna sliboval, že smlouva s firmou Pfizer o nákupu léku paxlovid je na spadnutí. Uplynulo sedm měsíců a moderní přípravek na léčbu covidu v Česku stále není. Na rozdíl od Slovenska či Německa, kde k mání je. Čerstvý slib zní - do konce srpna bude vše vyřešeno, Důvod proč to drhne? Válek opakovaně odmítá platit za objednané léky a vakcíny předem, neb není jasné, kolik jich bude skutečně potřeba, a tak by hrozilo, že se vyhodí. Tak třeba pytle na mrtvoly jsou levnější, a jejich likvidace je v ceně.

Že je správným šéfem slibotechny dokázal minulý týden premiér Fiala. Prohlášení, že stát lidem proplatí náklady na bydlení nad třicet až pětatřicet procent příjmů, už sice okomentoval kde kdo, ale je to úlet takového kalibru, že za připomenutí rozhodně stojí. Úředníci teď horečně hledají cestu, jak zvednout strop pro přiznání příspěvku na bydlení, aby bylo možné slib premiéra jakž takž splnit. A nešlápli přitom na kuří oko ministru financí, který slibuje snižování schodku státních financí. To se zase dozvíme věcí, než bude hotovo.

Jana Havligerová: Rakušanovi stanaři mají problémy. Samotná volba nového vedení je nevyřeší Názory Hnutí STAN se povedl husarský kousek. Pár měsíců po veleúspěchu v parlamentních volbách, v nichž získalo třiatřicet poslaneckých mandátů a stalo se druhým nejsilnějším vládním uskupením, je bez vedení. Jana Havligerová Přečíst článek