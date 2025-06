Guvernér Michl dostal další mezinárodní cenu. Za to, jak zkrotil inflaci

Když Michl nastoupil do čela centrální banky, inflace byla 17,5 procenta. Za efektivní zkrocení inflace dostal guvernér ČNB již druhou prestižní cenu.

Guvernér České národní banky Aleš Michl převzal ve středu v Londýně prestižní mezinárodní ocenění pro nejlepšího guvernéra světa Central Banking Awards 2025. Získal jej za mimořádné odhodlání snížit inflaci a ochránit hodnotu peněz v ČR, stejně jako za prozíravý a inovativní přístup k tématům, která v současnosti hýbou globálním finančním světem. Jde již o druhé významné mezinárodní ocenění, kterého se letos guvernérovi dostalo – v lednu ho magazín The Banker z vydavatelství Financial Times označil za nejlepšího centrálního bankéře Evropy.

„Toto ocenění neberu pouze jako osobní. Je to uznání pro celý tým ČNB. Od začátku bylo naším hlavním cílem, aby se inflace vrátila ke dvěma procentům a lidé znovu věřili v korunu. To by nebylo možné bez odvahy dělat nepopulární, ale správná rozhodnutí. O tom centrální bankovnictví je – o nezávislosti, disciplíně a odpovědnosti vůči lidem, kteří spoří a pracují,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.

Porota ocenila především mimořádné úsilí guvernéra ČNB Aleše Michla v boji s inflací. Díky strategii, kterou bankovní rada pod jeho vedením zvolila, se Česká republika zařadila mezi první země, jež dokázaly zkrotit mimořádně vysokou inflaci a vrátit ji k cíli. Ze 17,5 procenta v červenci 2022 klesla přesně na 2 procenta v únoru, březnu a červnu 2024. Za celý loňský rok pak dosáhla v průměru 2,4 procenta, což bylo nejméně od roku 2018. A na obdobné úrovni se má podle odhadů držet i letos. Nízká, stabilní a předvídatelná inflace je přitom jedním ze základních předpokladů pro dlouhodobě udržitelný ekonomický růst.

Celé hodnocení poroty Central Banking si přečtěte zde.

Porota však hodnotila i jiné věci, než jen oblast cenové stability. Vyzdvihla rovněž úsilí banky v péči o devizové rezervy nebo kroky vedoucí k efektivnějšímu hospodaření a fungování samotné instituce. Uznání získala rovněž aktivní role, kterou ČNB hrála při úspěšném řešení insolvence Sberbank CZ, a také podpora systému okamžitých plateb provozovaného centrální bankou. Rozšiřující se dostupnost rychlých, bezpečných a přitom levných mezibankovních převodů podporuje digitální rozvoj ekonomiky a usnadňuje lidem život i podnikání. Zároveň potvrzuje pozici ČNB mezi lídry v oblasti modernizace finanční infrastruktury země.

