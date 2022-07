Marek Hilšer: Nechtěl bych, aby se Evropa stala jakousi kolonií Číny

Bývalý lékař, nyní již čtyři roky senátor Marek Hilšer sám sebe považuje za „občanského“ kandidáta na prezidenta. Vyzdvihuje, že nikdy nebyl v žádné politické straně, a že za ním nestojí žádná velká korporace. Tím se cítí být nezávislý. Fakt, že senátoruje, také vnímá jako výhodu. Když v minulých prezidentských volbách kandidoval, neuměl si prý představit, jak je složité prosazovat konkrétní myšlenky legislativním procesem. Nyní je poučený. Stal se tedy, podle svého mínění, ještě vhodnějším kandidátem na prezidenta, než byl před čtyřmi roky, kdy získal hlas téměř půl milionu voličů.

Proč byste měl být prezidentem právě vy?

Myslím, že nabízím občanům České republiky především nezávislost. Nezávislost nad nejrůznějšími ekonomickými zájmovými skupinami, které se snaží ovlivňovat politiku. Nabízím nadstranickost. Nejsem členem žádné politické strany. Jsem přesvědčen, že budoucí prezident by měl umět vyvažovat. Neměl by být aktivně zapojen v nějaké politické straně. Aby mohl nezávisle hodnotit, co se v zemi odehrává. Nabízím už i politickou zkušenost. Občanskost, jsem člověk, který vyšel z občanské společnosti. Nezávislost a nadstranickost jsem si udržel. A zároveň mohu nabídnout i politickou zkušenost, kterou prezident potřebuje. Prezident nemůže přijít úplně z ulice.

Před čtyřmi lety jste i vy šel do prezidentských voleb přímo z ulice…

Je to tak. Ale stále zůstávám nezávislý a nadstranický. V mé zkušenosti se snoubí to, co lidé žádají, ale bývá to v rozporu. Lidé by chtěli nezávislého, civilního kandidáta, ale zároveň žádají politickou zkušenost. A to já nyní unikátně spojuji. Nebyl jsem zaměstnancem žádné velké mezinárodní organizace, nebyl jsem v žádné straně. Můžu být objektivní a nezávislý. Nemám žádný problém v minulosti.

Je důležité, aby prezident neměl svázané ruce, když řeší otázky morálního či etického rozměru. Někdo byl agentem StB, někdo součástí silových struktur komunistického režimu. Nebo má problém s tím, že byl navázán na čínskou lobby. To potom může být zneužíváno různými stranami. Každý takový reputační problém může ovlivňovat politiku budoucího prezidenta. Já nabízím naprosto čistou minulost. A tím pádem i budoucnost.

Jsem nezávislý a nadstranický kandidát

Kandidátů, kteří přicházejí z občanské sféry, a kteří se nabízejí jako noví čistí lídři, je více. Čím se od nich odlišujete?

Jsem jiný tím, že už mám politickou zkušenost. Udržel jsem si nezávislost, ale i občanskost. V minulých prezidentských volbách mi dalo hlas 450 tisíc občanů. Nebylo to vítězství, ale byl to takový zázrak. Že i člověk bez podpory lobbistických skupin měl úspěch. Je pro mě velký závazek pokračovat v myšlence, že i nezávislý a nadstranický kandidát, který nemá žádné stíny v devadesátých letech, může společnost spojit.

Jakou zkušenost vám přinesly čtyři roky v Senátu?

Rozhodně vím, jak mezi sebou fungují instituce, ministerstva. Jak se navrhují zákony. Jako občan si to můžete nějak představovat, ale když se stanete součástí toho stroje, je to jiné. Jako občan nenavrhujete zákon, nesetkáváte se se skupinami, které prosazují nějaké zájmy. Byť jsem byl před působením v Senátu lékař, tak jsem se tady seznámil s problémy postižených lidí, kteří potřebují sociální péči. Pochopíte, jak ty věci fungují.

Nebo problematika energetiky. Člověk to nějak vnímá, ale když do toho vstoupíte a musíte řešit energetické zákony, vidíte třeba, jak minulá vláda přistupovala k dostavbě jaderné elektrárny. Pochopíte, jak komunikovat s jednotlivými složkami státu. To je zkušenost, kterou nemůžete získat, pokud nejste součástí Parlamentu. Vidíte, jak se v něm věci prosazují. Získal jsme zkušenosti, které občan z ulice nemůže získat. A mohu je nabídnout.

Jak povedete volební kampaň, kdy začnete, jak ji koncipujete?

Už navštěvuji kraje, mám různé debaty. Tak jak jsem to dělal vždycky, teď je to samozřejmě intenzivnější. Sbírám podpisy na náměstích. To je nutná součást kampaně, a já chci být občanským kandidátem, takže chci nasbírat padesát tisíc podpisů. Nevím, jak to dělají ostatní kandidáti, některé jsem ještě nikde neviděl. Koncept je jasný, postavím se na náměstí, debatuji s lidmi, a oni mi podepíší petiční arch. Má to pro mě smysl i pro senátorskou práci, vidím realitu a reálné problémy lidí. Pomáhají mi s tím dobrovolníci.

Jsem pro fair play, tahám tak za kratší provaz

Jak financujete kampaň?

Mám finance z politického hnutí, které jsem založil před vstupem do Senátu. Část peněz, tak jak to dělají všechny ostatní politické strany, je věnována na kampaň. Aby financování bylo transparentní a nezávislé. Je to financováno z peněz občanů. Příjem je transparentní, výdej je transparentní, vše si občané mohou najít na stránkách. Chci propagovat myšlenku občanského sponzorování politiky. Vidím, a vím z aktuální zkušenosti, že je strašně důležité, aby politik neměl svázané ruce, aby nemusel být vděčný komukoliv ve své činnosti. Nakonec tento přístup lidé možná budou vnímat jako pozitivní věc.

Takže neoslovujete velké firmy s žádostí o příspěvek?

Budu oslovovat takové, které nejsou spojeny svými zájmy na státu. Chci klást důraz na občanské sponzorování politiky. To zlepší politickou kulturu.

S jakou částkou počítáte?

Uvidíme, kolik se mi podaří vybrat. Zatím počítám asi s milionem a půl a uvidíme, kolik přispějí občané. To pro mě není podstatné, chci říct, že bych byl rád, kdyby kampaně stály co nejméně peněz. Víme, že limit je padesát milionů korun, ale někteří politici říkají, že aby si jich někdo všiml, měla by stát třeba sto milionů korun. Víme, že překračují tyto částky. Já razím myšlenku, že ne to, co stojí hodně peněz, je dobré. Čím je v tom méně peněz, tím čistší je hra.

Co budete dělat, až budete v druhém kole voleb stát proti Andreji Babišovi? Máte strategii?

Jako občanský kandidát se z hlediska financí nemůžete Babišovi nikdy rovnat. Ale teď, s čím jdu do volby. Pokud budu stát jako nezávislý kandidát proti miliardáři nebo proti někomu, koho sponzoruje miliardář, tak vždy bude jeho rozhodování ovlivňováno nějakým ekonomickým zájmem. A může to poškozovat tuto zemi. Věřím, že to občané naší země nechtějí. A že to chápou. A rozhodnou se, kdo proti komu stojí. Uvidíme, jestli budou chtít slovenského miliardáře s minulostí v StB, jehož ekonomické zájmy poškozují zájem občanů České republiky, a to ve spoustě oblastí.

Zůstávám idealistou

Závěr kampaně může být ostrý. Nebojíte se špinavostí, unesete to?

Jako obyčejný občan jsem za posledních sedm let unesl tolik věcí, že se toho nebojím. Proti pomluvě se nemůžete bránit. To musí rozkódovat občané. Kdo hraje čestně, často tahá za kratší provaz. Důležité bude, jak bude člověk argumentovat v prezidentských debatách. Jestli mu budou občané věřit, jestli bude autentický.

Jakou unikátní zkušenost jste si odnesl z minulé prezidentské volby?

Nesmíte podléhat defétistickým tendencím. Nepodléhat tomu, když někdo říká, nemáte šanci. Bylo mi jasné už v minulé kampani, že to budou lidé říkat. Ale šel jsem do toho s přesvědčením, že žádná bitva se nevyhrála, pokud člověk podlehl malomyslnosti. V tom jsem idealista.

Jsem přesvědčen, že když si člověk dá nějaký cíl, a že má smysl za něj bojovat, tak nesmí podléhat. Mě v minulých volbách předpovídali půl procenta nebo procento. Nakonec jsem měl desetkrát tolik. Z minulé kampaně jsem odešel posílen s myšlenkou, že má smysl bojovat. Ať už věci dopadnou jakkoliv, má smysl bojovat.

Bez atomu se neobejdeme

Šíleně nyní zdražují energie, kvůli válce na Ukrajině. Co by s tím podle vás měl dělat stát?

Je to obrovská výzva. Evropa se de facto nachází ve válečném stavu. Rusko chce Evropu pokořit. A ví, že jsme závislí na jejich zdrojích energie. Proto je potřeba, abychom co nejrychleji získali energetickou nezávislost na Rusku. Litva se již před několika lety rozhodla, že nechce být závislá na ruském plynu. A dnes je stoprocentně nezávislá, takže nemůže být vydírána.

Naše vlády toto zanedbaly. Rozvíjejme obnovitelné zdroje, které jediné nám mohou pomoci vytvořit si nezávislost. A bez atomu se neobejdeme. Ale nepostavíme kapacity, které potřebujeme, během deseti let. V minulosti jsme neudělali nic, abychom aspoň z části kryli naši potřebu.

Třeba Rakousko kompletně překopalo svou energetickou legislativu. Dnes tak každý občan může být producentem energie a může ji přeprodávat. To se u nás úmyslně zanedbávalo. Premiér Babiš neudělal nic, abychom byli nezávislí na ruském plynu. Což jeho fabrikám vyhovovalo. Proto má být prezident nezávislý. Vláda teď musí udělat všechno proto, aby lidé nepadli do děsivé energetické chudoby.

Chci razit pojem demokratizace energetiky. A říkám, pokud stát chce investovat do centrálních zdrojů, což jsou jaderné elektrárny, tak by stejnou částku měl investovat do toho, aby lidem umožnil investovat do obnovitelných zdrojů, měl by je podpořit. Ale demokratizace energetiky se u nás moc nedaří. Každý monopol se snaží, aby si udržel svou moc. Máme v tom velký dluh. A je to opět o politických strukturách závislých na ekonomických lobby, jak jsem o tom mluvil.

Nyní musíme cílit podporu pro lidi, kteří by mohli spadnout do chudoby. Jinak zde budou růst extremistické tendence.

Potřební musí mít zastání prezidenta

Budou ceny energií ústředním tématem letošních prezidentských voleb?

Určitě to bude téma na dalších pět let. Už jsem se tomu i věnoval, byl jsem jedním z těch, kteří byli zásadně proti tomu, aby jadernou elektrárnu dostavěl Rosatom. Kromě energetiky je pro mě velkým tématem obchod s chudobou. Exekuce. Vidím to jako velký společenský problém. Podíleli se na tom v minulosti i politici. Vytvořilo to armádu zadlužených lidí. Doplácí na to celá společnost v mnoha ohledech.

Jako senátor jste s řešením za poslední roky příliš nepohnul…

Nebyla vůle. V Senátu jsem bojoval, aby se napravil insolvenční zákon. Podával jsem pozměňovací návrhy. Jako úplný nováček jsem před čtyřmi lety prosadil novelu, která měla usnadňovat vstupování do insolvencí, aby se lidé zbavili té zátěže. To je směr, kterým musíme jít. Jako prezident bych o tom chtěl mluvit.

Když se podíváte, kdo podporoval současného prezidenta, najdete tam několik exekutorů známých svým predátorským přístupem. Prezident v tomto tématu neudělal vůbec nic. Dalším důležitým tématem je zákon o sociálních službách, který minulá vláda nepřijala. Jako prezident bych mohl tato témata otevírat. Podpora seniorů je pořád podceňovaná. Prezident by se měl zastávat potřebných a slabších.

A velmi důležité téma je životní prostředí. Jako doktor jsem se zabýval vznikem nádorů, takže vím, jak strašně je důležité, aby životní prostředí nebylo zamořeno chemikáliemi. S tím souvisí i zdravé a ekologické zemědělství. Prezident může být popularizátorem těchto důležitých témat.

Má Česko přijmout euro?

Neodpovím ano nebo ne, je to složitá otázka. Říkám, že není možné prosazovat euro proti vůli občanů. Myslím, že euro dává ekonomicky smysl. Ale je potřeba, aby ho akceptovali občané. Ještě jsme o euru nepodnikli veřejnou debatu, tu musíme podniknout. Vnímám, že velká část společnosti euro nechce. Na druhou stranu vnímám, že pro podnikatele a firmy je euro důležité.

Už jsem pochopil, že jste pro jádro…

Jádro musí být součástí našeho energetického mixu. Problém je v ceně a rychlosti stavby. Mluvil jsem o tom s Danou Drábovou, a nejoptimističtější odhad je, že by Dukovany mohly být rozšířené někdy kolem roku 2040. Nejsem proti atomu, ale není to rychlé řešení.

Evropa se nesmí stát kolonií Číny

Jak byste přistupoval jako případný prezident k obměně bankovní rady ČNB? Jmenoval byste Aleše Michla guvernérem, jak to udělal prezident Zeman?

To považuji za skandální, jestliže se ukazuje, že guvernér v České národní bance může být v obrovském střetu zájmů. Pokud chce být někdo guvernérem, nesmí na něm být žádný stín pochybností. A jako kandidát na prezidenta naprosto jasně říkám, že to je pro mě naprosto neakceptovatelné. Jakýkoliv člen bankovní rady se musí těšit obecnému respektu, nebude ve střetu zájmů, a bude nezávislý. Opět bych chtěl zdůraznit, jak je důležité, aby prezident byl nezávislý. Když je prezidentem člověk, který létá v tryskáči skupiny PPF, tak je tam vždy nějaká vazba. A jeho rozhodnutí může být ovlivněno.

Jaký by měl být vztah Česka k Rusku a k Číně?

V této věci jsem konzistentní. Putinovský režim v Rusku podléhá bludu, že je nositelem evropské civilizace a hledí na Západ jako na dekadentní. Putin si myslí, že demokracie do západní civilizace nepatří. Představa, že by se Ukrajina svým uvažováním mohla posunout víc na Západ je pro něj nepředstavitelná. Evropa to musí jasně odmítnout, a porazit Putina. Je třeba dělat všechno proto, abychom se ubránili. Čeká nás několik hodně těžkých let.

Čína je podobný režim, totalitní, který jasně vystupuje proti svobodě jednotlivce. Čína je globální hráč, musíme si na ni dávat pozor, a poradit si s ní může euroatlantická civilizace pouze jako celek.

Nepoškodí takový pohled české ekonomické zájmy?

Aktuální prezident sliboval, že díky ekonomické diplomacii přinese do Česka asi 250 miliard korun. Nepřišla ani desetina této částky. Vidíme, že tu Čína vůbec neinvestuje, nejsme pro ni partner. To pouze byznysové skupiny se zájmy v Číně vydržují pár bývalých politiků, a dokonce se ukazuje, že mají vazby i na některé kandidáty na prezidenta. Chtějí takzvaně vylepšovat obraz Číny v České republice.

Všichni odborníci říkají, že s Čínou je třeba jednat tvrdě a partnersky, neponižovat se. Pro nás je zajímavější Tchaj-wan, který v Česku investuje mnohem více. Evropa musí mnohem víc myslet na větší nezávislost na technologiích a strategických výrobcích z Číny. Covid byl jakési prozření. Nechtěl bych, aby se Evropa, podobně jako nyní Afrika, stala jakousi kolonií Číny.

