Tomáš Zima: Mám schopnost dávat lidi dohromady, spojovat je. A nikdy jsem nedělal křivárny

V druhém díle seriálu Kafe s prezidentem přinášíme rozhovor s bývalým rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Ve svých šestapadesáti letech už má za sebou osm let v čele Univerzity Karlovy, největší a nejvýznamnější tuzemské vysoké školy. Je ověnčen tituly jako prof., MUDr., MBA, DrSc. a několika dalšími. V kolika organizacích působí na významných funkcích ani nelze spočítat.

Zima vnímá sám sebe jako člověka spojujícího. A jelikož osm let řídil univerzitu, vnímá jako svoji přednost, že umí řídit velký celek. Což nelze rozporovat. Sám o sobě si myslí, že umí chápat problémy různých vrstev obyvatelstva. Prý se nebojí s lidmi mluvit a naslouchat jim.

Podobně uhlazující by byl jako případný prezident i v mezinárodních vztazích země. S Ruskem nebo s Čínou by se podle svého názoru dokázal domluvit. A s milostmi by šetřil.

Proč jste se rozhodl pro kandidaturu na prezidenta České republiky?

Do kandidatury mě přesvědčovala řada lidí. Rozhodl jsem se proto, že chci své zkušenosti využít, předat. Jsem zvyklý pomáhat lidem, jako lékař, jako učitel. Mám zkušenosti s řízením univerzity, což je velikostí jako okresní město, šedesát tisíc studentů a zaměstnanců, s velkým rozpočtem. Chci nabídnout své znalosti a zkušenosti společnosti.

Ego je lépe někdy upozadit

Druhé proč. Proč jste lepší kandidát než ti ostatní?

Kdo je nejlepší kandidát rozhodnou občané. Proč si myslím, že bych mohl být dobrý a úspěšný kandidát je fakt, že mám schopnost dávat lidi dohromady, spojovat je. To dělám celý svůj profesní život. Setkávám se se všemi vrstvami obyvatel, od dělníků až po profesory či vrcholné politiky. Jsem zvyklý komunikovat se všemi sociálními vrstvami. A také si myslím, že mám schopnost lidem naslouchat a hledat řešení. A potlačit své ego ve prospěch celku.

Jste z Prahy a působíte v Praze. Nebojíte se, že byste mohl být vnímán jako „pražský“ kandidát? Jak oslovíte lidi z regionů?

Jak jsem zmínil, mezi pacienty, studenty a kolegy je spousta lidí od severní Moravy až po chebský výběžek. Jsem Pražák, ale část rodiny pochází z jižních Čech, druhá část z východních Čech. Snažím se trávit své dovolené v různých částech naší krásné země. Na jižní Moravě mám řadu přátel, často jezdím na Zlínsko, na Plzeňsko. Rád cestuji po památkách, po hezkých místech. A přitom se setkávám s lidmi. Nemám klapky na očích proto, že jsem z Prahy. A vím, že život naší země se odehrává hlavně mimo Prahu.

Kdy budete mít nasbírané podpisy nutné pro kandidaturu?

Rozeslali jsme, já a mí kolegové, různým známým a skupinám archy. Sbírání podpisů proběhne i na akcích v Čechách a na Moravě, kterých se budu účastnit.

Jak kampaň a sbírání podpisů skloubíte se svou prací na lékařské fakultě?

Jsem zvyklý chodit do nemocnice před sedmou hodinou. Dnes jsem přišel v 6:45. Pokud se máte setkávat s lidmi, kteří jsou zaměstnaní, je to většinou setkání v podvečerních hodinách. V létě tomu budu samozřejmě věnovat část dovolené. Budou to v této fázi kampaně, při sbírání podpisů, dvě až čtyři akce týdně.

Kampaň? To jsou desítky milionů

Máte už vytvořený tým poradců?

Je to tým přátel, nějaký základní tým mám. Mám desítky přátel z různých oblastí, kteří jsou ochotni mi poradit. Ať je to energetika, bankovnictví a další.

Máte představu, kolik vás kampaň bude stát?

Budou to desítky milionů korun. Hovořím o celé kampani, až do druhého kola.

A máte tyto finance připravené?

Oslovuji některé sponzory. Otevřel jsem transparentní účet u České spořitelny. Někteří donátoři už mi přispěli. Účet byl založen prvního června.

Komunistickou minulost netajím

Když budu předjímat, že se dostanete do druhého kola voleb, umíte si představit, že by se vedla ostrá kampaň plná osobních útoků?

Záleží, jak ostatní kandidáti mají silný žaludek a jak kampaň povedou. Já ji povedu slušně a pravdivě. Ale máte pravdu, že člověk musí být připraven.

Co řeknete, až se v boji o prezidentský úřad objeví informace o vaší předrevoluční účasti v komunistické straně?

Na to odpovídám konzistentně mnoho let. Za prvé to netajím, veškeré informace byly zveřejněny, včetně mé přihlášky. Mě tam zaujalo vyjádření mého tehdejšího spolužáka, předsedy stávkového výboru, že pokud je mu známo, tak jsem nedělal křivárny a nepovyšoval jsem se na lidi. Ten velmi dobře vypověděl, jak jsem se v té době choval. A druhá věc, podepisoval jsem žádost na Prahu 2, aby demonstrace na Albertově (17. listopadu 1989 – pozn. red.) byla povolena. A protože byla povolena, přišlo tam tolik lidí.

Představme si situaci, že jste prezidentem republiky. Jak byste řešil situaci kolem ČNB, jmenování jejího guvernéra a radních, kolem čehož bylo před časem v Česku velké pozdvižení?

Pan prezident jmenoval tři členy bankovní rady. Renomované odborníky z různých názorových proudů. Pokud má prezident právo jmenovat členy bankovní rady, určitě o tom musí vést jednání s významnými osobnostmi z oblasti ekonomiky, bankovnictví, finanční sféry. Konzultovat to s klíčovými parlamentními stranami. Vyslechnout návrhy, ale potom rozhodnout. Je to věcí náročných a dlouhých konzultací a hledání těch nejlepších. Určitě bych si deset dvacet lidí z té sféry pozval a vyslechnul jejich návrhy. Ale znám, že v konečném rozhodnutí je člověk sám. A není nikdy rozhodnutí, které by se líbilo všem. Snažil bych se, aby se takové rozhodnutí líbilo výrazné většině odborné komunity.

Před třemi lety jste za Univerzitu Karlovu uzavřel sponzorskou smlouvu s Home Creditem. Mluvilo se o navázání této firmy na Čínu. Po veřejném tlaku byla smlouva ze strany firmy rozvázána. Jak zpětně situaci vnímáte?

My jsme společnost Home Credit analyzovali, než jsme smlouvu uzavřeli. Společnost patřila podle dvou neziskových organizací mezi tři nejlepší společnosti, které poskytují půjčky. Před univerzitami nestojí zástupy donátorů. A je tu otázka, zda by někdo mohl ovlivnit morální integritu tak velké organizace, jako je Univerzita Karlova, za půl milionu korun ročně. To je přece nesmysl. Ovlivňují Univerzitu Karlovu bankovní domy, které přispívají na některé její aktivity, na výstavy, na vydávání knih? A k procesu: dvě fakulty chtěly spolupracovat se společností Home Credit. A ona je chtěla podpořit. Platí pravidlo, pokud je více než jedna fakulta, podepisuje se na úrovni univerzity. Pak lidé začali říkat, že je to špatně. Když lidé říkají, že je to špatně, tak se od toho má odstoupit. Kdyby neodstoupil Home Credit, byli jsme připraveni odstoupit my.

Jakýkoli extrém je špatný

Prezident má velký vliv na mezinárodní vztahy země. Jaký má být podle vás vztah Česka k Číně?

Standardní jako k dalším zemím, se kterými máme diplomatické vztahy.

A k Rusku?

S Ruskem je situace komplikovaná. Rusko napadlo jinou demokratickou zemi. Ale říkám, vztahy by měly být standardní. Zahraniční politika musí být koordinována mezi vládou a prezidentem, nemohou tady být dvě zahraniční politiky. Naší prioritou je Evropská unie, NATO. Vztahy s Ruskem jsou zmrazené. Musí být jednotný postup Evropy a aliance.

Bude vás v kampani na prezidenta podporovat vaše rodina?

Bude mě podporovat, už mě podporuje. Někde budu sám, někde s partnerkou.

Máte nějaké motto?

Země bez extrémů. V čemkoliv. Každý extrém je špatný.

Kampaň se vede v době nadcházející energetické chudoby, je to jedno z hlavních témat, které Čechy trápí. Vidíte nějaké řešení?

Tato doba je velmi těžká. Už to postihuje i střední třídu. Za prvé, pomoc od státu by měla být efektivní a rychlá. Když se někdo dostává do problémů, a pomocná ruka mu bude podána pozdě, to je jako když se budete topit, a někdo na břehu bude přemýšlet, jestli vám pomůže. Jedno české přísloví říká, kdo rychle dává, dvakrát dává. Tady by měla být akčnost vlády velmi rychlá. Například rakouská vláda rozhodla, že dá peníze všem. Mám strach, aby u nás nebyla pomoc příliš administrativně náročná a složitá. Aby papíry kolem toho nestály více než ta pomoc. U energetiky je klíčová role státu v ČEZ. Je to otázka míry zisku.

Management musí postupovat jako správný hospodář…

Je třeba otázka naší účasti na Lipské burze, kde se cena stanovuje podle posledního připojeného zdroje z Německa. My vyrábíme elektřinu za desetkrát nižší cenu, než za jakou ji následně nakupujeme. To mi připadá jako nesmyl. Nemluvím o snižování zisku ČEZ, který bude stavět další jaderný blok v Dukovanech.

Jste pro jádro?

Zatím nikdo nic lepšího nevymyslel. Jádro je jeden z nejbezpečnějších zdrojů. A nemáme tu poušť, abychom ji obsadily soláry. Jádro je určitě lepší než fosilní paliva. Do energetického mixu jistě patří.

Mladá generace preferuje obnovitelné zdroje energie. Jaký je váš postoj k evropskému plánu Green Deal?

Musíme pro mladou generaci vytvářet podmínky, aby se jí na naší planetě žilo dobře. Musíme se k přírodě chovat slušně. Nesmíme ji drancovat a ničit. Na straně druhé, některé technologie, které přicházejí, třeba elektromobilita, se budou nějakou dobu vyvíjet. Jistě je správné do jejich vývoje investovat. Ale kladu si otázku, kolik lidí bude mít peníze, aby si koupilo elektroauto za milion korun. Je to otázka technologií. Měly by být pro lidi dostupné. Spalovací auta z posledních let splňují přísné emisní limity. Musíme k tomu přistupovat se zdravým selským rozumem.

Prezident má pravomoc udělovat milost. Dával byste milosti?

Je to mimořádný prostředek. V právním státě rozhodují soudy. Jsou ojedinělé a výjimečné případy, kde je to spíše otázkou soucitu. Milosti bych udělovat výjimečně, a důvod by musel být výrazně sociální nebo zdravotní. Mám výhodu, že v případě zdravotních okolností si to umím přečíst sám.

Má mít prezident tuto pravomoc?

Je to dáno, je to v Ústavě. A má to tak řada zemí.

Jaký je váš současný vztah s prezidentem Zemanem?

Je, řekl bych, pracovní, jelikož jsem šéfem jeho lékařského konsilia. Naposledy jsme se sešli koncem roku, protože stav pana prezidenta je stabilní. Což je vidět i na jeho účasti na řadě státních aktů. Za posledního půl roku jsme se viděli asi dvakrát. Máme vztah standartní. Dával jsem i žalobu kvůli nejmenování profesorů, ale to není vztah Zima-Zeman, ale Univerzita Karlova versus prezident republiky. A výklad zákona musí činit demokratické soudy.