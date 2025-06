Analytici: ČNB příští týden úrokové sazby nezmění

Bankovní rada České národní banky (ČNB) na středečním jednání ponechá základní úrokovou sazbu beze změny na 3,5 procenta. Shodují se na tom analytici a naznačují to i poslední výroky členů bankovní rady. Podle expertů je možné, že do konce roku ještě bankovní rada ke snížení sazeb přistoupí, tato možnost je ale podle nich otevřená s ohledem na další vývoj ekonomiky.

„Od květnového zasedání ČNB, kdy doručila snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na současných 3,5 procenta, neuplynulo příliš času. Za tu dobu jsme z ekonomiky neobdrželi dostatek signálů o potřebě další úpravy úroků. Proto očekáváme, že se bankovní rada ČNB v červnu rozhodne pro stabilitu sazeb. Pro ni hovoří argumenty jako nad očekávání silnější ekonomika a stále perzistentní inflace, zejména jádrová," řekl hlavní ekonom Roklenu Jan Berka.

„Myslím, že ČNB si nyní dá se snižováním sazeb pauzu. Inflace v ČR je sice stabilizována, ale nejistota s jejím vývojem ve světě, je i díky dramatickým událostem posledních dní, poměrně vysoká,“ uvedl konzultant 4fin Jiří Ušjak. Na zahraniční rizika při rozhodování bankovní rady upozornil také portfolio manažer investiční společnosti NWD Vojtěch Ilčík. „I když se inflace stále drží v hranicích inflačního cíle, cla ze strany Spojených států a tím způsobená nejistota na trhu můžou zkomplikovat situaci na trzích, a ztížit tak úkol bankovní radě při udržování cenové hladiny,“ uvedl.

„Bankovní rada ČNB na nadcházejícím zasedání s velkou pravděpodobností ponechá úrokové sazby na stávajících úrovních. Někteří členové rady zmiňují jako důležitější až zasedání srpnové, které nebude v rozhodování o sazbách nejspíš tak jednoznačné jako právě zasedání červnové,“ podotkl analytik Bidli Petr Špirit. Na srpnovém zasedání bude mít bankovní rada k dispozici první údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí i novou makroekonomickou prognózu.

Analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler upozornil, že základní úroková sazba se již nachází blízko neutrální úrovně, která nebrzdí ani nepodporuje hospodářský růst. „ČNB již tak prakticky vyčerpala svůj manévrovací prostor,“ uvedl Pfeiler. „Předpokládám, že sazby zůstanou stabilní i v dalších měsících. Úroky by se mohly vydat dolů v případě výraznějšího než očekávaného dopadu obchodní války na ekonomickou aktivitu. Případně by ČNB mohla snižovat, pokud by úroky hlouběji dolů poslala Evropská centrální banka,“ dodal.

„Pokud se nestane nic zásadního, tak sazby na současných úrovních vydrží minimálně celé léto i začátek podzimu. Nelze tedy očekávat překotné zlevňování firemních úvěrů nebo hypoték,“ soudí provozní ředitel crowdfundingové platformy FinGood Ondřej Kozel. Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová neočekává, že by se v létě situace na hypotečním trhu významně měnila.

