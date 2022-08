Karel Janeček: Jsem proti přetvářce a manipulaci. Pravděpodobnost mého zvolení prezidentem je 61,8 procenta

Miliardář Karel Janeček, který získal miliardy korun díky svým matematickým dovednostem, není řazen mezi favority prezidentských voleb. Nicméně, on sám si věří. A má to matematicky spočítané. Důležitou roli v jeho propočtech hraje číslo fí. Ví vůbec někdo, co je to za číslo?

Karel Janeček má rád také čísla 21 a 12. Číslům dost věří. Konkrétně tato dvě jsou podle něj velmi důležitá, z mnoha důvodů. Takže si schůzky domlouvá třeba na 12:21. Proč by měl být Janeček prezidentem České republiky?

Svoji předvolební kampaň jste celkem výrazně zaměřil na děti. Máte billboardy s dětmi, mluvíte o výchově dětí. Proč se v prezidentské volbě soustředíte právě na děti?

Vnímám, že vzdělání je jedno z naprosto stěžejních témat. Nejen pro českou společnost, ale pro celou lidskou civilizaci. I proto je to stěžejní téma mé kampaně. Je to věc, které se věnuji dlouhodobě. Dvanáct let podporuji vědu, výzkum, vzdělání. V rámci mé nadace Science 21 rozvíjíme teorii myšlení, teorii učení. Vyvinuli jsme hru Mathesso, což je báječná věc. Až se dostane do školních osnov, do prvních tříd základních škol, tak dokáže změnit přístup dětí k matematice.

V současné době vnímám, že jsme na civilizačním rozcestí. Že jsme na křižovatce dějin. Svět je neudržitelný, a může se stát, že se zničíme. Anebo se dokážeme sjednotit a vzájemně se podporovat. A právě pro to, abychom se dokázali sjednotit, aby si lidé dokázali lépe naslouchat, je klíčové rozvinout racionální myšlení. Ovládnout náš mozek, ale zároveň to umět trochu i s našimi emocemi a intuicí. To považuji za prubířský kámen. A obrovský potenciál pro každého člověka. Propojit své myšlení a své emoce.

Vzdělání je k tomu naprostým klíčem. Aby se nedělo to, že děti získají v první třídě blok vůči matematice. Zároveň je důležité, aby se lidé nechovali jenom podle toho, co je pro ně krátkodobě výhodné. Takoví lidé se chovají sobecky a rozdělují společnost. Jsou ale i lidé, kteří říkají, že nemáme myslet, že máme všechno dělat jenom intuicí. To také není dobře. Takoví lidé se stávají obětí manipulantů. Takže ještě jednou zdůrazňuji význam propojení rácia a intuice. A srdce je klíčem. Proto vzdělání, a aby byla škola hrou. Proto tomu chci jako budoucí hlava státu dát hodně energie.

Z komfortních zón je třeba vystupovat

Vizuál vaší kampaně je poněkud netradiční. Na různých plakátech cvičíte, skáčete. Vypadá to jako propojení ducha a těla. Lidé ale nyní mají jiné problémy, například drahé energie…

Další moje stěžejní téma je zdravější životní styl a pohyb. Takové moje heslo zní, že rovnováha těla je spojena s rovnováhou mysli. Abychom byli úspěšní, abychom dokázali krize řešit, abychom měli sílu překonávat překážky, a abychom uměli vystoupit ze své komfortní zóny, tak je důležité, abychom byli zdraví. Abychom se hýbali. Zvláště v dnešní době. Když se podíváte na covidovou situaci, potřebujeme, aby lidé byli odolní.

Dnes je šestnáct procent českých dětí obézních. Před covidem to bylo deset procent, to je šílené. Zdravý životní styl a pohyb jsou pro mě důležitá témata. Když toto chci sdělit lidem, jsem přesvědčený, že musím být dobrým příkladem. Jsem si vědom, že někdo může můj přístup kritizovat nebo zneužívat, ale to mi nevadí. A v rámci prezidentské kampaně je to něco specifického, takže je v tom i tato taktika.

Lidé v krizi mají jiné starosti než zdravý životní styl…

Lidé budou řešit krize. To je věc, kterou budu komunikovat v další fázi kampaně. Jsem matematik, mám špičkové exaktní přemýšlení. Zároveň jsem vystudoval ekonomii, mám MBA. Rozumím financím. Takže věřím, že jsem pro situaci, kdy je ekonomická krize, člověk velmi povolaný.

Zmínil jste covid. Veřejně jste brán jako bojovník proti očkování proti covidu. Platí to?

To neplatí. Je to absurdní nesmysl. Když se podíváte na mé blogy, tam opakovaně podporuji očkování ohrožených skupin lidí. Zásadně jsem se vyjadřoval pouze proti očkování zdravých dětí. A dnes jsou data mnohem víc exaktní, a je jasné, že očkování dětí proti covidu nedává smysl. Co pro mě bylo alarmující, byly názory některých lidí, že potřebujeme očkovat děti, abychom snížili virovou nálož.

Tito lidé by byli ochotni riskovat zdraví dětí kvůli svým strachům. Pro mě je to nejhorší způsob přemýšlení. Vnímám situaci jako poměrně kritickou. A možná je to nějaký civilizační trest. Z mého pohledu, pokud bychom ve velké míře začali očkovat děti proti něčemu, co jim neškodí, abychom ochraňovali sebe kvůli svým strachům, tak je to špatnost a jako lidstvo si nezasloužíme, abychom na této planetě byli. Ale zdůrazňuji, že jsem nikdy proti očkování obecně nebyl. To je mediální nesmysl.

Šarádu hrát nebudu

Na posledním předávání Českých slavíků, což je soutěž, kterou jste si koupil a přímý přenos přenášela TV Nova, jste byl jako jediný bez roušky. Takže jste proti rouškám?

Jsem proti přetvářce a manipulaci. Situace na Slavících byla, že skoro nikdo roušku neměl, ale když se zapnuly kamery, přišlo hlášení, že začíná přímý přenos a všichni si mají roušky nasadit. Takové divadlo hrát nebudu. Dle mého přesvědčení byly v té době roušky již přežitek. Transparentně říkám, že celá covidová anabáze byla jedna velká hysterie plná spousty iracionálních opatření.

Jste matematik, a vaše řešení situací jsou jiná, než jak to vnímá většina populace. Nemyslíte, že to pro vaši prezidentskou kampaň bude tak trochu nevýhoda? Že jste moc jiný než větší část národa?

Může to být výhoda i nevýhoda. Jsem přesvědčen, že to je pro mě celkově výhodné. Fakt, že moje kampaň je jiná a originální může vzbudit i negativní emoce. Na druhé straně to vzbudí zájem. Takže je to vyvážená věc. Co je jasné, a co jsem věděl předem, bylo, že moje vyjádření na Slavících je extrémně nevýhodné pro účely kampaně. Udělal jsem to proto, že to je moje hluboké přesvědčení. Udělal bych to znovu. Je směšné, že z toho někteří dělají závěr, že jsem se chtěl zviditelnit. Mám v populaci známost pětasedmdesát procent. Takže dělat něco, abych se zviditelnil a čím bych si mohl uškodit, je úplný nesmysl. Uvědomuji si, že ne všechno, co dělám, je výhodné pro kampaň. Na druhé straně, moje kampaň není žádná manipulace nebo populismus. Říkám věci, kterým věřím. A to budu dělat vždy.

Už máte jako matematik spočítanou pravděpodobnost vašeho zvolení prezidentem?

Pravděpodobnost se samozřejmě spočítat nedá. Ale už jsem v několika rozhovorech řekl, že věřím tomu, že je větší než fí. Fí je zlatý řez. Odmocnina z pěti mínus jedna, to celé lomeno dvěma. Neboli 61,8 procenta. Může to znít jako úlet a spousta lidí si můžeme myslet, jaký je to nesmysl. Ale vyplývá to z logiky, s jakou k tomu přistupuji a jaký mám plán. Může se stát, že nebudu úspěšný, ale věřím, že ano. Moje strategie je získat co nejvíce aktivních podporovatelů. Co říkám, myslím vážně. Nejsou to žádné kecy, je to realita. A mohu pomoci. Moje cesta je kontaktní kampaň, setkat se s co nejvíce lidmi.

Chci zdolávat vrcholy

Je vám to příjemné, mluvit s cizími lidmi na ulici?

Je mi to velmi příjemné. Šel jsem na Milešovku, na horu Říp. Hovořil jsem i s lidmi ze všech sociálních vrstev, a vnímal jsem jejich problémy. Velmi mě to obohatilo. Jsem člověk, který se na druhé dokáže napojit, bavit se s nimi. Jsme stejní lidé, dokážeme se bavit s důvěrou.

Proč máte vaše setkání s občany na vrcholcích hor? Jaký to má smysl?

Byla to taková myšlenka, a mě se líbí. Žijeme v třídimenzionálním světě. Ostatně, miluju Prahu i proto, že má kopce. Jsem aktivní sportovec, a jedno klíčové téma je podporovat pohyb. Chci zdolávat vrcholy, a přitom diskutovat.

V Česku máme dva a půl milionu seniorů, ti za vámi do kopce asi nešlapou…

To byste se divil. Na Řípu byla většina seniorů. Ale jistě, ne každý může vyjít na kopec. Setkání mám i pod kopcem, a potom s někým můžu jít na kopec. Zároveň během kampaně plánuji navštívit i domovy seniorů. Chci jim ukázat hru Mathesso, o které jsem mluvil. Která není jenom pro děti, ale je to obrovská zábava pro všechny.

Odvaha jít do rizika mi nechybí

Jste jedním z nejbohatších Čechů s hodnotou majetku kolem tří miliard korun. Vyděláváte na tom, že tvoříte burzu, získáváte peníze na rozdílu nákupní a prodejní ceny. V čem je fígl vašeho bohatství?

Důvod, proč jsem byl úspěšný, je kombinace skvělého matematického vzdělání a schopnosti vnímat realitu. Jsem schopen stavět mosty mezi teorií a realitou. A není to náhoda. Můj první celosvětový úspěch nesouvisel s finančními trhy. Napsal jsem simulační program pro kasina na hru Black Jack, který se stal nejúspěšnější na světě, protože byl rychlý a dobrý. To bylo během mých studií ve Spojených státech. A bylo to proto, že jsem vždy miloval hry. Myšlení, riziko, řízení rizika. Vždy jsem měl odvahu jít do rizika. Když má člověk schopnosti a znalosti, a zároveň odvahu a sílu, tak je úspěch v jakémsi smyslu zákonitý.

Můj první úspěch byl v Black Jacku, potom jsem byl na finančních trzích. Vystudoval jsem doktorát v teoretické matematice, optimálním řízení. A také jsem studoval teorii užitkových funkcí. A na finančních trzích jsem tyto teoretické znalosti aplikoval. Měli jsme štěstí, že jsme trefili optimální období. Na finančních trzích se před dvaceti lety již obchodovalo elektronicky ve velkých objemech. A zároveň ještě nebyla konkurence. Jsme tvůrci trhu, díky nám mohou lidé nakupovat nebo prodávat. Zisk máme z minimálního rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou. Ale pozor, není to tak jednoduché. Všechny matematické modely hodnotí, jaká je střední hodnota, jak výhodná je kotace, a jaké je riziko.

Jakou hodnotu přinášíte světu?

Algoritmické obchodování přináší hodnotu globálnímu finančnímu světu. Čechům zprostředkovaně. Ale RSJ má spoustu fondů, které obchodují nejen v zahraničí, ale i v České republice. Podporujeme věci, které dávají smysl. Do společensky prospěšných projektů v ČR jsem již věnoval více než 721 milionů korun ze svého majetku. Zásadní věci, které přináším České republice, jsou jednak aktivity, které osobně podporuji. Ale i věci, které sám vytvářím. Rád bych zmínil můj volební systém D21. To je systém na bázi více hlasů, a potřebujeme ho implementovat politicky. Potom to bude znamenat kompletní renovaci demokracie. Ale na mnoha místech se již využívá, ve školách, v mnoha městech, například v New York City. Je to věc extrémně přínosná. A jsem velmi rád, že jsem to koncem roku 2013 vytvořil.

Nebojíte se, že v nějaké fázi prezidentské kampaně proti vám bude využíván váš osobní život, který zejména bulvární média velmi sledují?

Nebojím. Určitě to budou zkoušet. Ale jsme dohodnuti se ženou, že nebudeme komentovat osobní otázky.

Zeman víří vody, to je špatně

Bude vás vaše žena, potenciální první dáma, podporovat v kampani?

Moje žena mě podporuje.

Pokud byste se stal prezidentem, měl byste důležité kompetence. Jak byste přistupoval ke jmenování nových členů bankovní rady?

V první řadě bych vybral skutečné odborníky. To bych si troufnul hodnotit ve spolupráci s dalšími lidmi sám, protože na to mám vzdělání, financím rozumím. Zároveň bych přihlédl k preferencím toho kterého člověka, aby politika byla co nejvíce konsenzuální. Určitě bych neudělal to, co udělal prezident Zeman, že rozvířil vody a vnesl do systému nestabilitu.

Jak byste přistupoval k udělování milostí či jmenování ústavních soudců?

V tomto případě bych se spolehl na radu co nejvíce expertů a svůj názor bych v této oblasti spíše minimalizoval. Je to mimo mou odbornost. Milosti jsou však pro mě téma velmi zásadní. To, co udělal bývalý prezident Klaus, že dal milost ekonomickým zločincům, to bylo něco strašného. V lednu 2013 jsem inicioval projekt Klausovy velezrady. To byl velmi úspěšný projekt, dostal se až k Ústavnímu soudu. Takže si troufnu říct, že tento zločin bývalého prezidenta je zaznamenán a je jasné, že to bylo špatně. Co udělal prezident Zeman, milost šéfovi Lánské obory, je také špatně. Ale je to o dva řády menší problém než to, co způsobil Klaus. Milosti Havla, to bylo spíše nerozvážné. Nebylo to zneužití moci jako v případě Klause.

Na druhé straně, milosti by měly existovat. Protože právo je jako jakási kostra, je důležité, ale nemůže obsáhnout všechno. K některým lidem může být systém nespravedlivý. Dává mi smysl, aby hlava státu mohla podchytit jednotlivé nespravedlnosti. Ale nemělo by to být plošné, spíše symbolické. Třeba dvacet jedna milostí ročně.

Vypadá to, že jste číslem 21 úplně posedlý…

Je to fantastická hra. To by bylo na delší povídání. Dvacet jednička a dvanáctka jsou výjimečná čísla. Jsou k tomu matematické důvody, ale i důvody biologické. Například v těle máme dvacet jedna základních aminokyselin, a z toho dvanáct si tvoříme sami. Dvacet jednička i dvanáctka jsou i zakódovány v DNA, těch příkladů je spousta. Tak proč to nepoužívat. Když si dávám schůzku, tak třeba ve 12 hodin a 21 minut.

Agresory nelze tolerovat

Prezident je důležitou diplomatickou figurou. Jaký má mít Česko vztah k Rusku?

Prezident musí být schopen reprezentovat zemi tím nejlepším způsobem. Česká republika má spoustu výhod, jsme silní, jsme uprostřed Evropy. Prošlo tudy mnoho civilizací, Praha je nádherné a oblíbené město. Jsme malá země, což je také výhoda, protože se nás velmoci nebojí. Zároveň jsme zemí, která s nikým není na ostří nože. Moje vize je, aby Česká republika nabídla jakýsi kulatý stůl pro jednání pro celý svět. Budoucnost civilizace je závislá na tom, jestli se navzájem dokážeme domluvit. Jako česká hlava státu tomu chci co nejvíce pomoci.

A k Rusku. Vnímám, že je důležité, abychom měli se všemi co nejlepší vztahy. Na druhou stranu, když některá země zneužívá svou sílu a je agresivní, tak to nelze tolerovat. Musíme se postavit proti. Nemůžeme být neutrální.

Cítíte se být v mezinárodních otázkách silný v kramflecích?

Ano. Není to můj největší obor, silnější jsem v oblasti financí nebo vzdělávání. Ale mám přehled.

