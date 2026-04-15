Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
USA přitvrzují. Výjimka na ruskou ropu už neplatí

Profimedia
ČTK

Spojené státy bez větší pozornosti ukončily výjimku, která umožňovala nákup ruské ropy bez sankcí.

Spojené státy neprodloužily dočasné povolení, které třetím zemím umožňovalo bez rizika sankcí nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Spojené státy protiruské sankce dále rozšiřují.

Washington povolil zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech 12. března, přičemž opatření mělo trvat 30 dní. Sankce na ruskou ropu uvalily USA v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu s cílem omezit příjmy, kterými Moskva válku financuje.

Zprávy z firem

nst

Podle dvou amerických činitelů nechalo americké ministerstvo financí výjimku v tichosti vypršet a neobnovilo ji. Stejně tak podle těchto zdrojů nemá v úmyslu prodloužit obdobnou výjimku na nákup íránské ropy již naložené na tankerech, která má skončit 19. dubna.

Kreml: Žádné oznámení nepřišlo

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý podle ruské státní agentury TASS uvedl, že Washington neučinil žádné oznámení ohledně možnosti prodloužení povolení na nákup části ruské ropy a ropných produktů ze strany třetích zemí.

Šéf ruské diplomacie Lavrov podle agentury TASS dnes při návštěvě Číny uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nejenže zachovává protiruské sankce z dob předchozího šéfa Bílého domu Joea Bidena, ale také je dále posiluje a rozšiřuje.

Politika

ČTK

Američtí zákonodárci z řad republikánů i demokratů, jakož i představitelé některých evropských zemí, uvolnění amerických sankcí kritizovali s tím, že by tyto výjimky mohly pomoci Rusku ve válce proti Ukrajině, uvedla agentura Reuters.

USA a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali útočit nejen na Izrael a americké vojenské cíle na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly.

Politika

ČTK

Rusko chce „léčit“ ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Politika

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

nst

Související

SpaceX - použito se svolením
Stanislav Šulc

Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.

Ještě před čtyřmi lety se zdálo, že klasické burzy přestávají být pro část firem zajímavé. Vrcholící období levných peněz umožnilo růst mladým společnostem enormně rychle jen díky podpoře soukromého kapitálu a venture kapitálových fondů. I bez velké likvidity ze strany institucionálních a retailových investorů se firmám jako SpaceX či ByteDance podařilo vyrůst ke stamiliardovým valuacím.

To se projevilo na datech o IPO, tedy primárních úpisech akcií. Po rekordním roce 2021, kdy i díky fenoménu SPAC firmy díky vstupu na burzu upsaly nový kapitál ve výši přesahující 450 miliard dolarů, došlo k razantnímu propadu. A rok 2024 zaznamenal velmi nízkou aktivitu a firmy získaly jen 123 miliard.

Více peněz pro méně firem

Růst úroků a s tím související změna startupového prostředí ale vrátily burzu do hry. A letos by se mělo na burzu dostat hned několik zásadních firem, které vyrostly právě ve startupovém boomu uplynulé dekády.

Data poradenské společnosti EY ukazují, že aktivita rostla již vloni a letos pokračuje ještě v intenzivnější míře. Nicméně letos dochází opět k mírnému posunu, kdy sice na burzu vstupuje méně firem, ale dokážou získat více kapitálu.

První čtvrtletí to ukázalo velmi jasně. Zatímco v loni od ledna do března na burzy po celém světě vstoupilo 300 firem, letos to bylo „jen“ 232. Ale celkový upsaný kapitál za loňský první kvartál byl 30 miliard dolarů, letos to je již 41 miliard.

„Kapitál směřuje k větším, etablovaným emitentům s pevnými fundamenty a jasnou cestou k tvorbě hodnoty. V tomto prostředí může včasná příprava rozhodnout o tom, zda se podaří uskutečnit IPO, či nikoli,“ konstatuje Karim Anani z EY.

K nejzajímavějším IPO přitom patřil i vstup české zbrojní společnosti CSG na amsterdamskou burzu, což ukazuje, že se investoři zaměřují i na jiné regiony než na USA.

Zprávy z firem

ČTK

Rekordní IPO SpaceX

Více peněz pro méně firem je přitom podle Ananiho obvyklé pro období velké nejistoty na trhu. U investorů se mění přístup k riziku a obvykle se soustředí na užší skupinu emitentů s pevným finančním zázemím, prokázanou historií úspěchů a potenciálem přinést revoluci na stávající trhy. S rostoucí nejistotou se prohlubuje propast mezi těmi, kteří tuto laťku splňují, a těmi, kteří za ní zaostávají.

I proto se od letošního roku očekává, že na burzu vstoupí hned několik velmi etablovaných firem ve svých oborech. Největším IPO letošního roku by měl být úpis akcií SpaceX, kterou založil Elon Musk v roce 2002 a jež se stala klíčovým dodavatelem amerického kosmického programu.

4 fotografií v galerii

Mělo by jít o největší IPO historie, které firmu nacení na zhruba dvě miliardy dolarů. Přitom právě příběh SpaceX ukazuje, jak výrazně mohla společnost v uplynulých letech vyrůst „jen“ díky soukromému kapitálu a inovativnímu přístupu.

Dalšími dvěma IPO, o nichž se spekuluje, že by k nim mohlo dojít ještě v letošním roce, jsou OpenAI, jeden z lídrů AI revoluce, a Revolut, jež se za dekádu podařilo vyrůst v jednu z klíčových neo-bank světa.

Podle odhadů by tak letošní IPO trh mohl celkově přinést přes 200 miliard dolarů nového kapitálu, což by bylo poprvé od rekordního roku 2021.

Související

Trhy

Stanislav Šulc

Dalibor Martínek: Dravci přebírají moc nad Českou televizí. Nebude jim to nic platné

Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Posedlost politiků Českou televizí hraničí s fetišismem. Z nějakého záhadného důvodu se politici domnívají, že ČT jim tak nějak patří. Že mají právo chodit do ní do diskusních pořadů. Přitom jsou v Česku tisíce jiných médií. Ne, prostě ČT.

Ministr Klempíř oznámil, že od příštího roku nebudou Českou televizi a Český rozhlas živit poplatky, ale státní rozpočet. Mohlo by se zdát, že jde o technikálii. Prostě do obou médií potečou peníze z jiného zdroje. Opak je pravdou. Je to mocenské ovládnutí. Kdo v ruce drží financování, může si diktovat.

Politici se snaží do zpravodajství zasahovat po celou dobu existence nezávislé televize. Dělají to dvojím způsobem. Obsazují radu ČT svými nominanty. Což se naposledy děje právě teď, probíhá výběr šesti nových členů. Zástupci opozice už byli v předkole odstraněni.

Výběr radních má působit dojmem, že poslanci rozhodují o nezávislých expertech. Není to pravda. Jsou to nominanti stran. Je přitom trochu s podivem, proč právě rada ČT politiky tolik zajímá. Radní schvalují rozpočet nebo prémie ředitele televize, rozhodně nemohou zasahovat do zpravodajství. Být radní je spíš takový teplý flek pro kamarády, pobírat rentu za nicnedělání.

Telefonáty důležitým lidem

Druhým způsobem, jak se snaží politici vlomit do obsahu zpravodajství, jsou telefonáty důležitým lidem. Když se politikovi něco nelíbí, poradce volá řediteli. Ten jen tak mezi řádky, zcela nezávazně, promluví s šéfem zpravodajství. A ten, ležérně, diktovat novinářům ČT nejde, to by byla revoluce, nastíní, co by bylo třeba. Je to taková stínohra, která se na Kavkách hraje desítky let.

Nezávislí novináři ČT vždy chápali, odkud vítr fouká. Všichni to chápou. Je to taková hra na slepou bábu. Přesto, poplatková politika financování zaručovala televizi a rozhlasu jistou míru nezávislosti. Andrej Babiš, možná to spíš byl Tomio Okamura, jdou na ovládnutí veřejných médií zcela novátorským způsobem. Sice se ještě snaží dosadit do rady televize své lidi, ale vedle toho rozjeli zestátnění těchto dvou médií.

Vliv ČT politici přeceňují

Naskakují otázky. Znamená to snad ohrožení demokracie nebo nezávislosti médií? Neznamená. Vliv České televize politici obecně přeceňují. Kdyby tato televize nebyla, mnoho jiných médií demokracii ohlídá. A nezávislost v těchto redakcích? Ta nikdy nebyla. Teď to bude jenom větší závislost.

Je tu ještě aspekt výše rozpočtu. Ředitel televize Hynek Chudárek uvedl, že když má být příjem šest, a ne sedm miliard korun, bude muset propouštět lidi. Proč ne, svět se nezboří. Není možná příliš veřejně známé, že na zpravodajství, které politiky tolik fascinuje, jde zhruba desetina rozpočtu ČT. Za většinu peněz tvůrčí skupiny vyrábějí například veleúspěšný StarDance. Což asi není přesně to, proč máme mít veřejnoprávní médium.

Názory

Michal Nosek

Nemá tím být řečeno, že pod vlajkou České televize nevznikla spousta jedinečných pořadů. Na druhé straně, většina obyvatel této země žije téměř čtyřicet let v tržním prostředí. To se televizi jaksi vyhnulo.

Dravecké způsoby této vlády dopadly na Českou televizi a Český rozhlas. Určitě bude větší tlak na silné osobnosti těchto médií. Václav Moravec již podlehnul. Bude tu názorová novelizace. Každý člen zpravodajství obou institucí bude čelit dilematu. Možná někteří tato média opustí. O informační prostor jako celek však není potřeba mít starost. Informace a názory se k lidem dostanou.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Názory

Dalibor Martínek

Doporučujeme