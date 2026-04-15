USA přitvrzují. Výjimka na ruskou ropu už neplatí
Spojené státy bez větší pozornosti ukončily výjimku, která umožňovala nákup ruské ropy bez sankcí.
Spojené státy neprodloužily dočasné povolení, které třetím zemím umožňovalo bez rizika sankcí nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele. Třicetidenní výjimka, kterou USA zavedly v březnu s cílem stabilizovat trhy s energiemi po vypuknutí války na Blízkém východě, vypršela v sobotu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Spojené státy protiruské sankce dále rozšiřují.
Washington povolil zemím nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech 12. března, přičemž opatření mělo trvat 30 dní. Sankce na ruskou ropu uvalily USA v souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu s cílem omezit příjmy, kterými Moskva válku financuje.
Podle dvou amerických činitelů nechalo americké ministerstvo financí výjimku v tichosti vypršet a neobnovilo ji. Stejně tak podle těchto zdrojů nemá v úmyslu prodloužit obdobnou výjimku na nákup íránské ropy již naložené na tankerech, která má skončit 19. dubna.
Kreml: Žádné oznámení nepřišlo
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v úterý podle ruské státní agentury TASS uvedl, že Washington neučinil žádné oznámení ohledně možnosti prodloužení povolení na nákup části ruské ropy a ropných produktů ze strany třetích zemí.
Šéf ruské diplomacie Lavrov podle agentury TASS dnes při návštěvě Číny uvedl, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa nejenže zachovává protiruské sankce z dob předchozího šéfa Bílého domu Joea Bidena, ale také je dále posiluje a rozšiřuje.
Američtí zákonodárci z řad republikánů i demokratů, jakož i představitelé některých evropských zemí, uvolnění amerických sankcí kritizovali s tím, že by tyto výjimky mohly pomoci Rusku ve válce proti Ukrajině, uvedla agentura Reuters.
USA a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali útočit nejen na Izrael a americké vojenské cíle na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
Lodní doprava v Hormuzském průlivu kvůli riziku íránských útoků téměř ustala. Při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy. Ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích v důsledku nynějšího konfliktu výrazně vzrostly.
