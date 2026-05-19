Michal Nosek: Reforma duševního zdraví začíná otázkou, proč zrovna Dita Protopopová?
Spojit protidrogovou politiku s péčí o duševní zdraví dává odborně smysl. Jenže vláda si pro citlivou reformu vybrala tvář, která místo důvěry okamžitě otevírá staré politické otázky.
Kabinet premiéra Babiše se rozhodl propojit protidrogovou politiku s agendou duševního zdraví a přesunout ji pod ministerstvo zdravotnictví. Na papíře to působí logicky. Závislosti a psychické potíže spolu často souvisejí a stát by k nim měl přistupovat celostně, ne přes úřední přepážky.
Jenže politika umí pokazit i správnou myšlenku tím, koho k ní přivede jako tvář. Pavel Bém končí a jeho nástupkyní má být Dita Protopopová. Tím se pouhá reorganizace mění v test veřejné paměti.
Jméno, které není neutrální
Protopopová není jen odbornice na duševní zdraví. Je také jméno spojené v politické paměti s kauzou Čapí hnízdo, Andrejem Babišem mladším, Krymem, Agrofertem a hnutím ANO. Samo o sobě to nemusí znamenat odbornou nezpůsobilost. Veřejná funkce ale nestojí jen na kvalifikaci. Stojí i na důvěře.
A právě ta je v tomto případě od prvního dne zatížena pochybností, zda jde především o odbornou volbu, nebo o další návrat člověka z politického okolí Andreje Babiše do veřejné správy.
Reforma potřebuje důvěru
Vláda mohla u tak citlivé agendy vybrat osobnost, která nebude okamžitě vyvolávat otázku „proč zrovna ona?“. Místo toho zvolila odborně-politický hybrid. Životopis se dá hájit, ale symbolika jmenování poškozuje samotnou reformu.
Závislosti a duševní zdraví jsou příliš vážná témata na to, aby se stala další epizodou seriálu „všechno se vysvětlilo, jedeme dál“. Lidé čekající na péči nepotřebují institucionální šarádu. Potřebují funkční systém a představitele, kterým mohou věřit bez dlouhého dodatku pod čarou.
Promarněný začátek
V Česku se často nemění pravidla hry, jen cedulky na dveřích. Agenda se přesune, funkce přejmenuje, koordinátor odejde a koordinátorka přijde. Veřejnost má mezitím věřit, že reforma běží.
Reforma, která nezačíná důvěrou, ale otázkou „proč zrovna Dita Protopopová?“, vykročila špatnou nohou. U témat, jako jsou závislosti a duševní zdraví, to není jen komunikační chyba. Je to promarněná šance začít jinak.
Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.
Kauza Čapí hnízdo už dávno není jen soudní spis. Je to český politický folklor s účtenkou, rodinným albem a věčnou větou o politickém procesu. Jen čápi se mezitím stihli vystřídat několikrát.
