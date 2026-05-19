newstream.cz Názory Michal Nosek: Reforma duševního zdraví začíná otázkou, proč zrovna Dita Protopopová?

Michal Nosek
Spojit protidrogovou politiku s péčí o duševní zdraví dává odborně smysl. Jenže vláda si pro citlivou reformu vybrala tvář, která místo důvěry okamžitě otevírá staré politické otázky.

Kabinet premiéra Babiše se rozhodl propojit protidrogovou politiku s agendou duševního zdraví a přesunout ji pod ministerstvo zdravotnictví. Na papíře to působí logicky. Závislosti a psychické potíže spolu často souvisejí a stát by k nim měl přistupovat celostně, ne přes úřední přepážky.

Jenže politika umí pokazit i správnou myšlenku tím, koho k ní přivede jako tvář. Pavel Bém končí a jeho nástupkyní má být Dita Protopopová. Tím se pouhá reorganizace mění v test veřejné paměti.

Jméno, které není neutrální

Protopopová není jen odbornice na duševní zdraví. Je také jméno spojené v politické paměti s kauzou Čapí hnízdo, Andrejem Babišem mladším, Krymem, Agrofertem a hnutím ANO. Samo o sobě to nemusí znamenat odbornou nezpůsobilost. Veřejná funkce ale nestojí jen na kvalifikaci. Stojí i na důvěře.

A právě ta je v tomto případě od prvního dne zatížena pochybností, zda jde především o odbornou volbu, nebo o další návrat člověka z politického okolí Andreje Babiše do veřejné správy.

Reforma potřebuje důvěru

Vláda mohla u tak citlivé agendy vybrat osobnost, která nebude okamžitě vyvolávat otázku „proč zrovna ona?“. Místo toho zvolila odborně-politický hybrid. Životopis se dá hájit, ale symbolika jmenování poškozuje samotnou reformu.

Závislosti a duševní zdraví jsou příliš vážná témata na to, aby se stala další epizodou seriálu „všechno se vysvětlilo, jedeme dál“. Lidé čekající na péči nepotřebují institucionální šarádu. Potřebují funkční systém a představitele, kterým mohou věřit bez dlouhého dodatku pod čarou.

Promarněný začátek

V Česku se často nemění pravidla hry, jen cedulky na dveřích. Agenda se přesune, funkce přejmenuje, koordinátor odejde a koordinátorka přijde. Veřejnost má mezitím věřit, že reforma běží.

Reforma, která nezačíná důvěrou, ale otázkou „proč zrovna Dita Protopopová?“, vykročila špatnou nohou. U témat, jako jsou závislosti a duševní zdraví, to není jen komunikační chyba. Je to promarněná šance začít jinak.

Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Glosa Michala Noska: Dotační čáp, který odmítá odletět

Kauza Čapí hnízdo už dávno není jen soudní spis. Je to český politický folklor s účtenkou, rodinným albem a věčnou větou o politickém procesu. Jen čápi se mezitím stihli vystřídat několikrát.

Svět si na válku zvyká, bojí se Ukrajinci. Humanitární pracovnice popsala vyčerpání společnosti

Ukrajinci se podle humanitární pracovnice Alyony Budagovské naučili žít uprostřed války, ale neznamená to, že bouře skončila. Po letech útoků, evakuací a nejistoty už nejde jen o prvotní šok, ale o hluboké vyčerpání, strach o blízké a obavu, že si svět na válku zvyká.

Alyona Budagovská musela poprvé opustit domov po okupaci Doněcku v roce 2014. Podruhé se stěhovala po začátku plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Válka podle ní Ukrajince psychicky proměnila.

V prvních měsících po invazi u lidí převládal šok a strach z okupace, tanků v ulicích a nejisté budoucnosti. Dnes podle Budagovské Ukrajinci čelí spíš hlubokému emocionálnímu vyčerpání, obavám o své blízké a pocitu, že si svět na válku postupně zvyká. Řekla to v rozhovoru s ČTK.

„Válka na Ukrajině nezačala v roce 2022. Začala už v roce 2014, kdy Rusko okupovalo Krym a části východní Ukrajiny, včetně mého rodného Doněcku,“ uvedla Budagovská.

Válka jako stín

Její rodina tehdy musela odejít a začít nový život od nuly. Po začátku plnohodnotné invaze v roce 2022 Budagovská uprchla z Kyjeva do Lvova. Nedávno evakuovala také své rodiče ze Slovjansku v Doněcké oblasti kvůli sílícím útokům. „Někdy mám pocit, jako by válka pronásledovala ukrajinské rodiny jako stín, kterému nelze úplně uniknout,“ popsala.

Ukrajinci podle ní opakovaně přesouvají své životy, znovu budují domovy a učí se fungovat v nových podmínkách. Přesto zůstávají ve stavu trvalé nejistoty.

Za více než dva roky plnohodnotné války se podle Budagovské psychika společnosti výrazně změnila. V roce 2022 převládal čistý šok. „Lidé se báli tanků v ulicích, okupace, toho, zda vůbec bude existovat zítřek v podobě, jakou jsme znali,“ uvedla.

Dnes jsou podle ní mnozí odolnější vůči věcem, které dříve působily nepředstavitelně. Sirény, výpadky proudu nebo kontrolování raketových poplachů před schůzkami se staly součástí běžného života.

Zároveň ale přibyly jiné, hlubší obavy. „Lidé se bojí hlavně ztráty svých blízkých. Bojí se emocionálního vyčerpání. Bojí se, že otupí,“ uvedla Budagovská. Přítomný je podle ní také strach, že mezinárodní společenství začne válku vnímat jako běžnou součást reality.

Současný psychický stav Ukrajinců přirovnává k lidem stojícím uprostřed rozbouřeného moře. „V roce 2022 byly vlny obrovské a chaotické a každý se jen snažil neutonout. Dnes se lidé naučili plavat. Ale to, že umíte plavat, neznamená, že bouře skončila,“ řekla.

Vnímání války se podle ní liší i podle věku a místa, kde lidé žijí. Mladší generace se často přizpůsobuje rychleji, protože vyrůstala ve světě neustálých změn a nejistoty. Starší lidé podle Budagovské těžce nesou ztrátu domovů a životů budovaných po desetiletí.

Jiná je také zkušenost lidí blízko fronty. Ve městech dál od bojů sirény narušují každodenní život. V Doněcké oblasti ale mohou rozhodovat o životě a smrti.

Emocionální vyčerpání

Debaty v Evropě o takzvané únavě z války vnímají Ukrajinci podle Budagovské bolestně. Zároveň ale chápou, že i evropská společnost je po letech sledování konfliktu emocionálně vyčerpaná. „Nejtěžší je chvíle, kdy se únava pomalu promění v odstup nebo lhostejnost,“ podotkla.

Náladu v ukrajinské společnosti popisuje jako směs vyčerpání, odolnosti a tvrdohlavé naděje. „Lidé jsou unavení opravdu hlubokým způsobem. Přesto ale Ukrajinci dál žijí. Pracují, dobrovolničí, zamilovávají se, vychovávají děti, slaví narozeniny v krytech a plánují budoucnost, i když je zítřek nejistý,“ uvedla.

Odolnost Ukrajinců je podle ní v zahraničí často špatně chápána. „Není to každý den heroický patos. Někdy odolnost jednoduše znamená ráno vstát po další probdělé noci a pokračovat v životě, protože nemáte jinou možnost,“ dodala.

Budagovská pracuje pro organizaci Člověk v tísni na Ukrajině. Mimo jiné pomáhá s evakuací lidí z frontových oblastí. V současnosti žije v Kyjevě.

Krajní pravice v Německu sílí. AfD je podle průzkumů nejsilnější stranou

Alternativa pro Německo dosáhla v novém průzkumu rekordní podpory. Podle agentury INSA by ji nyní volilo 29 procent Němců, zatímco vládní strany výrazně zaostávají. Odborník na extremismus Gideon Botsch upozorňuje, že AfD posiluje i přesto, že se dál posouvá k pravému okraji.

Alternativa pro Německo zaznamenala v novém průzkumu veřejného mínění rekordní podporu. Podle víkendové sondáže agentury INSA by straně nyní dalo hlas 29 procent voličů. Tak vysoký výsledek jí dosud žádná jiná agentura nenaměřila.

AfD přitom loni v květnu německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou stranu. Podle odborníka na extremismus Gideona Botsche ale její podpora dál roste, přestože se strana podle něj dále radikalizuje.

Za AfD by nyní výrazně zaostala konzervativní unie CDU/CSU kancléře Friedricha Merze. Podle průzkumu by získala 22 procent hlasů. Sociální demokracie, která je druhým členem současné vládní koalice, by měla 12 procent a skončila by až čtvrtá za Zelenými se 14 procenty.

Do Spolkového sněmu by se podle sondáže dostala ještě postkomunistická Levice se ziskem deseti procent. Merzova vláda by tak podle aktuálního průzkumu ve sněmu neměla většinu.

Silná pozice AfD se potvrzuje i v dalších průzkumech z posledních týdnů. Ty straně přisuzují podporu mezi 25 a 28 procenty a ve většině z nich je už nejsilnější stranou v Německu. V loňských předčasných parlamentních volbách získala AfD 20,8 procenta hlasů. Volby tehdy vyhrála CDU/CSU s 28,5 procenta.

AfD posílila také v březnových zemských volbách v Bádensku-Württembersku a Porýní-Falci, kde v obou případech získala kolem 20 procent hlasů. V zářijových volbách ve východoněmeckých spolkových zemích Sasko-Anhaltsko a Meklenbursko-Přední Pomořansko by podle průzkumů mohla dosáhnout na 35 až 41 procent hlasů.

Celoněmecká tajná služba BfV loni v květnu označila AfD za prokazatelně pravicově extremistickou. Strana se obrátila na soud, který nařídil, aby ji BfV takto neoznačovala až do konečného verdiktu. Za prokazatelně pravicově extremistickou ji ve svých zemích označují také rozvědky v Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku a Dolním Sasku. V Dolním Sasku se AfD rovněž obrátila na soud.

Dalibor Martínek: Babiš s Okamurou chtěli vládnout. Místo toho předvádějí Brno

Benešovy dekrety, sudetští Němci a sjezd v Brně. Sněmovna se celý den zabývala tématem, které žádný skutečný problém neřeší. Politici místo důležitých zákonů otevřeli staré historické rány a přijali zbytečné stanovisko.

Přísná migrační politika

Podle Botsche v poslední době výrazně roste ochota německých voličů dát AfD hlas, přestože se strana stále více radikalizuje. „Stigma spojené s volbou AfD výrazně ustoupilo,“ řekl agentuře DPA. Strana podle něj získává příznivce především díky přísné migrační politice.

Botsch zároveň varuje, že AfD se dál posouvá k pravému okraji. „Strana se dál posouvá k pravému okraji, radikalizuje se a přijímá stále více elementů neonacismu,“ uvedl. „V současnosti už to dělá zcela otevřeně a neskrývaně,“ dodal.

Jako příklad zmínil příspěvek poslance zemského sněmu v Braniborsku Dominika Kaufnera, který na Instagramu označil 8. květen za „den zničení“. Evropské země si přitom tento den připomínají jako den osvobození od nacismu.

