newstream.cz Politika Podpora Putina klesla nejvíce za sedm let. Ve společnosti roste protestní potenciál

Podpora Putina klesla nejvíce za sedm let. Ve společnosti roste protestní potenciál

ČTK
ČTK
ČTK

V Rusku se snížila podpora prezidenta Vladimira Putina nejvíce za posledních sedm let. Podle deníku Kommersant to vyplývá z průzkumu společnosti FOM ze 27. až 29. března. Server The Moscow Times pokles důvěry ze 76 na 71 procent spojuje s blokováním komunikační aplikace Telegram a služeb vzdáleného připojení (VPN) v Rusku.

Pokles zaznamenali sociologové také v případě vlády premiéra Michaila Mišustina (o dva procentní body) i vládní strany Jednotné Rusko (o tři procentní body). Naopak o něco narostl takzvaný protestní potenciál ve společnosti - nyní si 17 procent respondentů myslí, že by se případných protestů zúčastnilo „mnoho“ lidí. V době předchozího měření to bylo 15 procent.

Podobné trendy zaznamenal také institut VCIOM. Podle jeho údajů klesla v březnu míra schvalování Putinovy činnosti o necelé dva procentní body na 70,1 procenta, přičemž celkově od začátku roku se důvěra v prezidenta propadla o 4,3 procentní body.

Přechod na izolovaný internet

Pokles Putinovy důvěryhodnosti se odehrává na pozadí rozsáhlých omezení internetu a blokování Telegramu. Ruský úřad pro kontrolu médií a internetu Roskomnadzor začal omezovat fungování této komunikační platformy v létě 2025 a na jaře 2026 dosáhla úroveň blokování 80 procent. Šéf společnosti Rostelekom Michail Osejevskij uvedl, že propad provozu Telegramu v síti T2 je desetinásobný.

Souběžně s tím je v Rusku od května 2025 vypínán internet. Podle projektu Na svjazi úřady vypínají internet pravidelně v 62 regionech a seznamy povolených stránek byly zavedeny již v 72 subjektech federace. V roce 2025 se Rusko stalo světovým lídrem v rozsahu odpojování od internetu, které zasáhlo 146 milionů lidí, uvedla společnost Top10VPN. Odborníci ze společnosti pro svobodný internet RKS Global odhadují, že Rusko plně přejde na izolovaný internet do roku 2028.

Ministerstvo pro digitální rozvoj se současně snaží omezovat využívání prostředků k obcházení blokování. Mezi tato opatření patří zákaz mobilním operátorům umožnit dobíjení zůstatku na Apple ID z telefonního účtu. Tento krok má ztížit placení za VPN služby. Operátorům bylo navíc doporučeno u neomezených tarifů zavést měsíční limit 15 gigabajtů v případě, že uživatel bude používat VPN.

Podle zdrojů časopisu Forbes vychází iniciativa na omezování služeb pro obcházení cenzury osobně od prezidenta Putina, který k tomu vydal příslušné „uzavřené nařízení“.

Na první pohled nenápadná stavba o pouhých 20 metrech čtverečních. Ve skutečnosti ale jde důmyslně navržený prostor, který zvládne plnohodnotné bydlení bez kompromisů, a navíc zcela mimo sítě. Víkendový „tiny nouse“ s výhledem na západy slunce nad Rakouskem stála 4,5 milionu korun.

Na konci vinic vinařství Zlatý Roh, vysoko nad hradem Devín v Bratislavě, vznikl projekt, který bourá představy o tom, kolik prostoru člověk skutečně potřebuje k pohodlnému životu. Architektonickým zadáním bylo vytvořit plnohodnotné víkendové bydlení na ploše pouhých 20 metrů čtverečních bez kompromisů v komfortu a zároveň s úplnou energetickou soběstačností v našich klimatických podmínkách. Za návrhem stojí studio Ark-Shelter (Archekta), konkrétně architekti Martin Mikovčák a Viktor Mikovčák.

Výsledkem je kompaktní domek, chatka, o užitné ploše 14,7 metrů čtverečních, který ale díky chytrému řešení působí výrazně větší. Klíčovou roli hraje maximální otevření směrem do krajiny. Dvě fasády se dají kompletně odklopit a promění se v terasy, za nimiž se skrývají posuvné skleněné stěny. Interiér se tak plynule propojuje s exteriérem a obytný prostor se opticky i funkčně násobí.

Hlavní obytný prostor doplňuje kompaktní kuchyňská linka a koupelna se sprchou. Zajímavým detailem je betonové umyvadlo umístěné přímo v okně s výhledem do lesa, které proměňuje každodenní rutinu v klidný rituál.

Malý prostor, velký zážitek: když architektura rozšiřuje realitu

Večer přichází zásadní proměna prostoru. Spaní je ukryté v podkroví, které během dne zůstává skryté. Přístup se aktivuje jednoduchým mechanismem. Zatažením za kabel lampy se světlo zvedne a odhalí prostor na spaní. Schodiště je nenápadně ukryté ve skříni a funguje jako regál. Podkroví pak nabízí kontrastní atmosféru: uzavřenější, intimní prostor se střešním světlíkem pro pozorování hvězd.

Dům je navržen jako plně soběstačný objekt fungující po celý rok. Energetický systém kombinuje solární panely, bateriové úložiště a plynové bomby. Hybridní spotřebiče automaticky přepínají mezi elektřinou a plynem podle aktuální kapacity baterie. Elektřina slouží především pro osvětlení a drobná zařízení, zatímco energeticky náročnější provoz, jako je ohřev vody nebo vytápění, se flexibilně přizpůsobuje dostupnému zdroji.

Voda je akumulována v nádrži integrované v podlaze, stejně jako systém pro splaškovou vodu. Komfort v létě i zimě zajišťuje inteligentní větrání a stínění. V létě stavba nasává chladnější vzduch ze severní strany pod podlahou a odvádí teplý vzduch přes rekuperační jednotku ve střeše. V zimě systém funguje opačně a reaguje na aktuální hodnoty CO₂ a vlhkosti.

Blíž k Měsíci než k Zemi. Mise Artemis II překonala klíčový milník

Posádka mise Artemis II překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem
ČTK
nst
nst

Posádka mise Artemis II je na půli cesty k Měsíci. Loď Orion podle informací NASA překonala klíčový milník zhruba dva dny po startu a nyní se vzdaluje od Země rychleji, než se k ní vrací. Čtyři astronauti tak míří k historickému průletu kolem Měsíce, který lidstvo nezažilo od roku 1972.

„Nyní jste blíže Měsíci, než k nám na Zemi,“ oznámilo posádce řídicí středisko kolem šesté hodiny ráno středoevropského letního času. V té době se Orion nacházel více než 219 tisíc kilometrů od Země. „Právě teď můžeme vidět Měsíc z dokovacího otvoru, je to krásný pohled,“ reagovala astronautka Christina Kochová.

Vstup do gravitačního vlivu Měsíce

Podle NASA zvládla loď polovinu trasy za dva dny, pět hodin a 24 minut od startu. Dalším zásadním okamžikem bude vstup do gravitačního vlivu Měsíce, který má přijít pátý den letu. K samotnému průletu kolem Měsíce by mělo dojít v pondělí.

Agentura AP mezitím upozornila na první snímky Země, které astronauti během letu pořídili. Jeden z nich zachycuje celou planetu s oceány, pevninou i oblaky. Po změně orientace kabiny se v oknech objevila i polární záře. „Byl to ten nejúžasnější okamžik,“ uvedl velitel mise Reid Wiseman.

Na síti X zveřejnil společně s čerstvou fotografií také podobný snímek, který pořídila mise Apollo 17 v roce 1972. „Za posledních 54 let jsme ušli tak daleko, ale jedna věc se nezměnila: Náš domov vypadá z vesmíru úžasně!“ okomentoval vesmírný úřad fotografie.

Země se na novém záběru jeví vzhůru nohama, je na ní vidět Atlantický oceán, vlevo je západní část Sahary a Pyrenejský poloostrov, vpravo východní část Jižní Ameriky, uvedla stanice BBC a podotkla, že NASA planetu jasně viditelnou vpravo dole identifikoval jako Venuši. NASA zveřejnil také snímek, který ukazuje Zemi v téměř úplné tmě, kde jsou na některých místech vidět umělá lidská osvětlení, podotkla BBC.

Raketa odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě po opakovaných odkladech způsobených technickými problémy. Artemis II je dalším krokem programu NASA, jehož cílem je návrat lidí na Měsíc. Ten je nyní plánován na rok 2028.

Samotná posádka má i historický rozměr. Poprvé se k Měsíci vydala žena, Afroameričan i astronaut z jiné země než USA. Velitel Wiseman je navíc ve svých 50 letech nejstarším člověkem, který kdy k Měsíci zamířil. Celkem se k němu dosud vydalo 24 astronautů, z nichž 12 stanulo přímo na jeho povrchu.

Posádka mise Artemis II překonala polovinu trasy mezi Zemí a Měsícem ČTK

