Američané kupují zahraniční byznys Lukoilu

Američané kupují zahraniční byznys Lukoilu

Lukoil
ČTK
ČTK
ČTK

Lukoil prodává svá zahraniční aktiva americkému fondu Carlyle. Krok je důsledkem sankcí uvalených po invazi na Ukrajinu. Cena obchodu nebyla zveřejněna.

Ruský ropný gigant Lukoil podepsal smlouvu o prodeji svých mezinárodních aktiv americké investiční skupině Carlyle. Druhý největší světový producent ropy to oznámil na svém webu. Součástí transakce nejsou aktiva v Kazachstánu, jejichž vlastnictví si ruská společnost ponechá. Hodnotu transakce firma neuvedla.

Důvodem prodeje jsou mezinárodní sankce uvalené na ruský energetický sektor kvůli invazi Ruska na Ukrajinu. Loni v říjnu Spojené státy přidaly Lukoil na sankční seznam, což celý proces výrazně urychlilo.

Divize Lukoil International, která má pod kontrolou zahraniční aktiva Lukoilu, sídlí ve Vídni. Vlastní například rafinerie v Evropě, podíly v ropných polích v Uzbekistánu, Iráku či Mexiku a stovky čerpacích stanic po celém světě.

Zájemců bylo víc

Média průběžně informovala o různých zájemcích o zahraniční aktivity Lukoilu. Ruský producent na konci října přijal nabídku švýcarské společnosti Gunvor, ta ji ale krátce nato po kritice stáhla. Hovořilo se také o zájmu maďarské energetické skupiny MOL nebo rakouského podnikatele Bernda Bergmaira, bývalého většinového vlastníka mediální skupiny MindGeek.

Americká vláda loni v říjnu přidala na sankční seznam ropné společnosti Lukoil a Rosněfť včetně desítek dceřiných společností. V prosinci ale část sankcí proti Lukoilu pozastavila, aby čerpací stanice mimo Rusko mohly dál fungovat. Transakce byly povoleny „aby se zabránilo penalizaci“ zákazníků, pokud výtěžek nepoputuje do Ruska. Výjimka platí do 29. dubna letošního roku.

Lukoil už v Česku skončil dříve

V minulosti Lukoil provozoval také síť čerpacích stanic v České republice. V roce 2014 je převzala maďarská skupina MOL.

