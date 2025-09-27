Trump vyslal vojáky do dalšího amerického města
Americký prezident Donald Trump schválil vyslání jednotek do města Portland na severozápadě Spojených států. Napsal to na síti Truth Social. Agentura AP poznamenala, že tak dále rozšiřuje kontroverzní nasazení armády v amerických městech. To bylo v minulosti za mírových dob zcela výjimečné.
„Na žádost ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové nařizuji ministru války Petu Hegsethovi, aby poskytl všechny potřebné jednotky k ochraně válkou zpustošeného Portlandu,“ napsal Trump. Prezident chce také chránit všechna zařízení Úřadu pro imigraci a cla (ICE), jež podle něj čelí útokům Antify a dalších „domácích teroristů“. „Rovněž povoluji plné nasazení síly, bude-li to nutné,“ doplnil americký prezident.
Život v pekle
Trump už dříve v tomto měsíci život v nejlidnatějším městě státu Oregon popsal jako život v pekle a řekl, že vyslání vojáků zvažuje. Mluvil o něm také v případě dalších měst, jako jsou Chicago nebo Baltimore.
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Rozhodnutí bylo učiněno v pátek pozdě večer. Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním, napsala agentura Reuters.
V Moldavsku vyloučili z voleb další proruskou stranu
Politika
Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Rozhodnutí bylo učiněno v pátek pozdě večer. Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním, napsala agentura Reuters.
Devětasedmdesátiletý republikánský prezident už v červnu nařídil vyslání 4000 příslušníků Národní gardy a 700 vojáků námořní pěchoty do Los Angeles v reakci na protesty proti rozsáhlým imigračním raziím. Tento krok vyvolal tvrdou kritiku ze strany demokratů a rozvířil debaty o prezidentských pravomocích. Případem se také zabývají americké soudy.
V srpnu zase Trump do demokraty ovládaného hlavního města Spojených států vyslal Národní gardu s odůvodněním, že je tam potřeba bojovat proti vysoké kriminalitě. Washington D.C. následně podal žalobu na administrativu, protože rozmístění Národní gardy v metropoli považuje za nelegální.