Trump je rasista, sexista a islamofob, vrací úder starosta Londýna
Starosta Londýna Sadiq Khan ve středu označil amerického prezidenta Donalda Trumpa za rasistu, sexistu a islamofoba v reakci na jeho úterní proslov na Valném shromáždění OSN. Britský politik ve vysílání televize Sky News reagoval na slova šéfa Bílého domu, který tvrdil, že Khan chce město řídit podle islámského práva šaría.
Trump v projevu, který několikanásobně překročil stanovený patnáctiminutový limit kritizoval evropské země kvůli imigraci a ekologickým snahám. Tyto země podle něj směřují do pekla. Americký prezident také přímo upozornil na Khana, kterého označil za „opravdu strašného starostu“. Khanova kancelář nejprve uvedla, že na Trumpova prohlášení nebude reagovat.
Khan, který se v roce 2016 stal prvním muslimem v čele hlavního města západní země, ve středu uvedl, že americký prezident podle něj prokázal, že je rasista, sexista a islamofob. Vyjádřil také, že je vděčný za to, že do Londýna přijíždí rekordní počet Američanů. „Musí to mít nějaký důvod,“ doplnil. Londýn je podle Khana liberální, multikulturní, progresivní a prosperující město.
Současný americký prezident už v minulosti na současného londýnského starostu několikrát zaútočil, informovala agentura AFP. V červenci při své návštěvě Skotska na tiskové konferenci po boku britského premiéra Keira Starmera prohlásil, že londýnský starosta odvádí velmi špatnou práci, a označil ho za zlého člověka. Starmer ho následně přerušil a uvedl, že Khan je jeho přítel.
OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil dnes Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.
