Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika V Moldavsku vyloučili z voleb další proruskou stranu

V Moldavsku vyloučili z voleb další proruskou stranu

Moldavsko vyloučilo z nedělních voleb další proruskou stranu
ČTK
ČTK
ČTK

Moldavská volební komise vyloučila z nedělních parlamentních voleb proruskou stranu Velké Moldavsko (Moldova Mare) kvůli podezření z nelegálního financování. Rozhodnutí bylo učiněno v pátek pozdě večer. Volební komise oznámila, že stranu vyloučila na základě zjištění bezpečnostních a zpravodajských služeb, že uskupení využívalo nelegální financování a zahraniční prostředky. Je to již druhá proruská strana vyřazená jen několik dní před hlasováním, napsala agentura Reuters.

Vyloučení strany přichází v době, kdy v Moldavsku panují obavy, že se Rusko snaží zasahovat do voleb, a také z toho, jaký dopad mohou mít volby na moldavské směřování k členství v Evropské unii. Volební komise dodala, že strana je také podezřelá z uplácení voličů s cílem ovlivnit výsledky voleb. Šéfka strany Victoria Furtunaová rozhodnutí označila za zaujaté a uvedla, že se strana proti němu odvolá.

Volební komise zjistila, že strana využívala neohlášené finanční zdroje. Je rovněž podezřelá z toho, že poskytovala voličům peníze ve snaze ovlivnit výsledky voleb. Úředníci také podezřívají stranu, že působila jako nástupce dříve zakázané strany vedené uprchlým proruským obchodním magnátem Ilanem Šorem.

Zlomové volby

Nedělní parlamentní volby jsou považovány za zlomové pro Moldavsko, bývalou sovětskou republiku a kandidáta na členství v Evropské unii. Vládnoucí proevropská Strana akce a solidarity (PAS) vedená prezidentkou Maiou Sanduovou má od roku 2021 parlamentní většinu. Průzkumy veřejného mínění však ukazují, že by o ni mohla přijít. Opoziční strany se snaží získat voliče, kteří jsou znepokojeni vysokými životními náklady, rostoucí chudobou a stagnující ekonomikou. Analytici se domnívají, že nutnost vládnout v koalici by mohla zkomplikovat snahu PAS o vstup Moldavska do EU do roku 2030.

Americký prezident Donald Trump

Vyhoďte ji, zavolal Trump do Microsoftu kvůli manažerce

Leaders

Microsoft zaměstnal na vysoké pozici zkušenou právničku, která dříve spolupracovala s prezidenty Joem Bidenem a Barackem Obamou. Trump chce její vyhazov.

nst

Přečíst článek

Minulý týden byla vyloučena z účasti ve volbách jiná proruská strana, Srdce Moldavska, která je součástí proruského vlasteneckého bloku. Rusko tvrdí, že se do vnitřních záležitostí jiných zemí nevměšuje.

Moldavsko, kde žije zhruba 2,5 milionu obyvatel, patří k nejchudším státům v Evropě. Nezávislost na Sovětském svazu vyhlásilo v srpnu 1991 a od počátku nezávislosti musí řešit otázku ruskojazyčné a Moskvou podporované, avšak mezinárodně neuznané Podněsterské republiky. Ta se odtrhla od Moldavska na počátku 90. let, když separatisty aktivně podpořili ruští vojáci. Rusko v regionu udržuje vojenský sbor, který označuje za mírovou misi.

Související

ANO zvýšilo náskok na Spolu, do Sněmovny by se nyní dostali Motoristé i Stačilo!

Volební urna
ČTK
ČTK
ČTK

Sněmovní volby by v září vyhrálo ANO na prvním místě s 33 procenty před druhou koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s 19,5 procenta. Vyplývá to z aktuálního modelu agentury Kantar pro Českou televizi. Oproti srpnovému modelu ANO mírně zvýšilo náskok na Spolu, hnutí STAN zvýšilo podíl hlasů na 13 procent a Piráti a SPD se dostali na stejný podíl - 9,5 procenta. Změny v podílech proti srpnu jsou ale na úrovni statistické chyby. Do Sněmovny by se v září ještě dostali Motoristé a Stačilo! shodně s šesti procenty.

V srpnu mělo ANO v modelu Kantaru stejný podíl jako v září, zatímco koalice Spolu měla mírně více - 20 procent. Naopak hnutí STAN si polepšilo, protože v srpnovém průzkumu mělo 12 procent. Piráti mají nadále 9,5 procenta a SPD ze srpnových 10,5 procenta spadlo na stejný podíl, jaký mají Piráti. Stačilo! s podporou Svobodných, PRO, Trikolory a SOCDEM si udrželo šest procent, Motoristům podíl mírně stoupl z 5,5 na šest procent. Jiné strany by pět procent hlasů potřebných pro vstup do Sněmovny podle zářijového modelu neměly. Statistická chyba se pohybuje od jednoho po 3,4 procentního bodu podle velikosti podílů.

Oproti předchozím sněmovním volbám jsou podle Kantaru patrné významné přesuny voličů mezi stranami. „Za zmínku stojí například přesun voličů od Spolu ke Starostům nebo fakt, jak se rozmístili voliči SOCDEM (dříve ČSSD) – pouze malá část z nich podpoří uskupení Stačilo!, výrazně více si vybralo hnutí ANO a podstatná část z nich k volbám nepřijde. Je také patrná silná mobilizace bývalých nevoličů směrem k ANO, solidně si v tomto směru vede také STAN,“ uvedla agentura k průzkumu.

Agentura Kantar CZ prováděla průzkum od 1. do 19. září. Zúčastnilo se ho 1042 lidí.

Volební modely různých agentur se shodují v tom, že opoziční ANO vede s výrazným náskokem na vládní strany v koalici Spolu. Liší se ale vývoj podílů hlasů v modelech. Zatímco u Kantaru se ANO udrželo nad 30 procenty, v modelu agentury STEM kleslo v září na 28 procent, což je nejhorší výsledek hnutí od ledna. Koalice Spolu by podle STEM byla druhá s 21 procenty a na třetím místě by bylo SPD s 13,8 procenta. Stejné pořadí uvádí model Medianu s podíly 30,5 procenta u ANO, 19,5 procenta pro Spolu a 14 procent pro SPD.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Oxford Economics ve své nové analýze předpokládá, že hnutí ANO vytvoří koalici s jednou ze středopravicových stran z dosavadní vlády. To by byl pro trhy nejpříznivější scénář, protože by brzdil rozpočtové uvolnění, s nímž hnutí ANO samo počítá. Jeho program totiž zahrnuje rozvolnění veřejných financí zhruba o 95 miliard korun, tedy 1,2 procenta HDP. Takový impuls by sice krátkodobě popohnal hospodářský růst, ale hlavně prostřednictvím běžných výdajů a daňových úlev – což ekonomika momentálně nepotřebuje, protože HDP už letos poroste tempem řadícím se do horní třetiny EU. Případní koaliční partneři by proto měli rozpočtové uvolnění alespoň částečně zkrotit.

Analýza však zvažuje i jiné scénáře.

Negativní varianta počítá s tím, že ANO sestaví většinu s okrajovými stranami (hnutím Stačilo, SPD a případně Motoristy). To by podle Oxford Economics vyvolalo negativní reakci trhů: obavy z rozhazovačnosti, vyšší inflace a oslabení institucionální kvality. Výsledkem by bylo, že HDP by byl do konce volebního období o 1,5 procenta nižší, poměr dluhu k HDP by narostl o 3 procentní body a výnos desetiletých dluhopisů by vyskočil až na 5,2 procenta. Náklady na obsluhu dluhu by stouply ke 180 miliardám korun a do roku 2029 by se dluh přiblížil hranici 47 procenta HDP. Trajektorie by navíc vedla k překročení dluhové brzdy už kolem roku 2034.

Pozitivní scénář, který analytici hodnotí jako málo pravděpodobný, by nastal, pokud by ANO se středopravicovými partnery prosadilo dílčí reformy, přenastavilo daňový systém, zvýšilo nabídku práce a infrastrukturní investice – konkrétně o 120 miliard korun nad základní úroveň. Pak by HDP do roku 2029 vzrostl o půl procenta nad základní scénář, investice by byly o 2 procenta vyšší a na trh práce by přibylo asi 50 tisíc lidí. Tyto faktory by posílily potenciál ekonomiky a snížily cenovou hladinu o 0,3 procenta.

David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách

Názory

Volební kampaň nám vrcholí, už za týden budeme vědět výsledky a rozložení sil. Okamžitě se rozjede ono reálné druhé kolo voleb, tedy pověření sestavením vlády, vyjednávání o složení koalic, neúspěšní lídři budou skládat funkce, začne pnutí ve stranách. Pojďme se podívat na některé možné aspekty této povolební hry, která začne příští sobotu. Bude to zábava, něco pro fajnšmekry politických strategií a her.

David Ondráčka

Přečíst článek

Příznivá kondice ekonomiky

Bez ohledu na složení vlády přebere nový kabinet ekonomiku v poměrně příznivé kondici. Inflace se vrátila na 2procentní cíl, mzdy rostou solidně a kupní síla domácností konečně překonala předpandemickou úroveň. Úrokové sazby od vrcholu roku 2023 výrazně klesly, nezaměstnanost je jedna z nejnižších v EU a fiskální konsolidace současné vlády – byť nedokonalá – spolu s důchodovou reformou postavila veřejné finance na udržitelnější trajektorii.

Tento obraz ale klame. V krátkém horizontu hrozí české ekonomice americká cla, slabá zahraniční poptávka a pokračující propad investic. Spotřeba domácností může postupně oslabovat, jak se trh práce uvolňuje. Ve střednědobém horizontu zůstávají největší výzvou veřejné finance a klesající potenciál růstu.

Oxford Economics proto varuje: největším rizikem není ani tak konkrétní koalice, ale promarnění času. Současné příznivé makroekonomické prostředí nabízí šanci k reformám pracovního trhu, energetiky, zdravotnictví a daňového systému. Pokud nová vláda tento prostor nevyužije, potenciál české ekonomiky se bude dál ztenčovat.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme