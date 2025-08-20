Trump zlepšil vztahy se Zelenským i evropskými lídry, píše Politico
Zlepšení vztahů mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským je skutečné, uvedli podle webu Politico představitelé Trumpovy administrativy informovaní o diplomatických jednáních o válce na Ukrajině. Bílý dům byl podle nich převážně spokojen rovněž s evropskými lídry během pondělního jednání ve Washingtonu, které se podle nich uskutečnilo díky tomu, že ruský prezident Vladimir Putin na setkání s Trumpem na Aljašce minulý týden projevil ochotu vyjednávat.
Cílem pozvání evropských politiků do Washingtonu bylo říct: „My tu velíme, přistoupíte na všechno, co řekneme,“ sdělil webu Politico vysoce postavený představitel Trumpovy administrativy. „S Evropany to dnes bylo pozitivní, i když jsou únavní... Ale byli opravdu dobří. Kdybyste dnes byli svědkem těch dvou hodin, řekl byste, 'Páni, jsou jako jedna rodina - šťastná rodina,'“ dodal nejmenovaný zdroj o pondělním summitu s tím, že i tak bylo složité mít skupinu evropských představitelů na jedné schůzce. Jsou to přece jen hlavy státu zvyklé na to, že mají vše pod kontrolou, dodal americký činitel.
Výsledkem pondělního jednání Zelenského a evropských lídrů s Trumpem bylo vyjádření americké ochoty poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky spolu s evropskými partnery a také shoda na přípravě bilaterální schůzky mezi Zelenským a ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Putin se chce setkat se Zelenským
Trump podle zdroje webu Politico zavolal Putinovi s nabídkou, že se schůzky šéfa Kremlu se Zelenským zúčastní. „Nemusíte na ni chodit. Chci se s ním setkat mezi čtyřma očima,“ odvětil podle amerického představitele Putin. Trumpův tým podle zdroje na Putinově přání začal pracovat pod vedením prezidentova zmocněnce Steva Witkoffa. Po setkání Putina se Zelenským by se podle Trumpa měl konat trilaterální summit, kterého by se americký prezident účastnil.
Druhý zdroj webu Politico z řad Trumpovy administrativy uvedl, že Putin se minulý pátek na summitu s Trumpem na Aljašce zapojil do rozhovoru o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu místo toho, aby téma zcela zamítl. „Po Aljašce jsme byli nadšení, že Putin alespoň mluvil a objevily se náznaky, že bychom mohli vyjednávat... Kdyby Aljaška nebyla úspěšná a Putin neprojevil alespoň malou ochotu, nezvali bychom Evropany do Bílého domu,“ řekl činitel.
Trump po pondělních jednáních na sociální síti Truth Social napsal, že další kroky s Ruskem a Ukrajinou koordinují americký viceprezident J.D. Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a zvláštní zmocněnec Steve Witkoff. „Kdo z nich si vyslouží uznání a kdo vinu, pokud to selže? Mohlo by to být první zkouškou pro rok 2028,“ řekl jeden z činitelů v narážce na příští americké prezidentské volby. Trump tento měsíc naznačil, že Vance by v nich mohl kandidovat za Republikánskou stranu.
Francouzský prezident Emmanuel Macron navrhuje pro jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem jako neutrální místo Ženevu. Švýcarský ministr zahraničí Ignazio Cassis uvedl, že pokud Putin přijede na mírovou konferenci, Švýcarsko mu zaručí imunitu jako ochranu před zatykačem, který na šéfa Kremlu vydal Mezinárodní trestní soud. Cassis to uvedl na tiskové konferenci po setkání se svým italským kolegou Antoniem Tajanim v Bernu, informuje AFP.
