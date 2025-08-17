Piráti se začínají dotahovat na STAN. Fiala i Okamura ztratili
Piráti v srpnu válí. Jejich podpora stoupá a dokonce začínají dýchat na záda uskupení STAN. V čele je i nadále s více než pohodlným náskokem hnutí ANO.
Opoziční hnutí ANO by podle aktuálního volebního modelu STEM vyhrálo sněmovní volby s podporou 32,5 procenta hlasů, od minulého týdne si polepšilo o 1,4 procentního bodu. Naopak podpora vládní koalice Spolu klesla zhruba o procentní bod na 20,1 procenta a dál také ztrácí opoziční hnutí SPD, které by nyní volilo 12,1 procenta voličů. Preference vládního hnutí STAN za týden mírně stouply na 10,8 procenta, pátí Piráti posílili zhruba o procentní bod na 9,2 procenta a opět překonali dosavadní maximum. Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, těsně pod pětiprocentní hranicí by skončili Motoristé. Výsledky pravidelného průzkumu zveřejnila televize CNN Prima News.
„Do preferencí Spolu se nadále promítá bitcoinová kauza. Aktuální výsledky už ale neukazují dramatičtější propad. Trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců se stabilně drží nad 20 procenty,“ uvedli autoři průzkumu. Kauza miliardového daru bitcoinů ministerstvu spravedlnosti, kvůli které podal demisi ministr Pavel Blažek (ODS), vypukla na konci května.
Hnutí SPD i přes oslabení zůstává podle agentury STEM hlavním reprezentantem protestních hlasů. Autoři podotýkají, že hnutí prospěl společný postup se třemi menšími stranami - s PRO, Svobodnými a Trikolorou. Podpora Starostů se od minulého týdne příliš nezměnila, potvrdilo se tak oslabení, podpora hnutí totiž ještě v polovině července přesahovala 13 procent. Pirátům, kteří odešli z vlády loni na podzim, podle STEM pravděpodobně prospěla opoziční role i spolupráce se Zelenými ve volbách.
Stačilo! má přes sedm procent
Do Sněmovny by se dostalo ještě hnutí Stačilo!, za které kandidují představitelé komunistů i sociální demokracie (SOCDEM), aktuálně má hnutí podporu 7,1 procenta. Motoristé zůstávají na podobných číslech jako v minulosti, tedy těsně pod hranicí vstupu do Sněmovny.
Průzkum se konal ve třech vlnách, a to od 24. července do 12. srpna a zúčastnilo se přes 1500 respondentů.
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.
Politický diář: Fiala na dovolené, STAN loudí u Babiše
Názory
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.
Největší výběr budou mít voliči v Praze, kde o jejich hlasy bude usilovat 25 seskupení. Naopak nejmenší nabídku budou mít lidé na Vysočině, kde bylo k volbám připuštěno 18 uskupení.
O čtyři více než minule. Kolik uskupení se letos utká o místa ve Sněmovně?
Politika
Největší výběr budou mít voliči v Praze, kde o jejich hlasy bude usilovat 25 seskupení. Naopak nejmenší nabídku budou mít lidé na Vysočině, kde bylo k volbám připuštěno 18 uskupení.