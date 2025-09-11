Vyberte si z našich newsletterů

Rebelové z Wall Street míří mezi elitu. Robinhood bude součástí indexu S&P 500

Zdeněk Pečený
Z aplikace proslavené meme akciemi je hráč první ligy. Online broker Robinhood bude od 22. září součástí indexu S&P 500. Akcie v reakci na oznámení přidaly přes patnáct procent. A nově spouští sociální síť Robinhood Social.

Robinhood se zařadí mezi elitu amerického akciového benchmarku S&P 500. Stane se tak 22. září. Spolu s ním vstoupí do indexu také technologická firma AppLovin a stavební skupina Emcor Group. Trojice nováčků nahradí firmy Caesars Entertainment, MarketAxess, Enphase Energy.

Vstup mezi elitní pětistovku firem je vždy impulsem pro investory. Ani v případě akcií Robinhoodu tomu není jinak. Ty začátkem týdne vyskočily o více než 15 procent a uzavřely na rekordní hodnotě přes 117 dolarů. Od ledna si připisují zisk přes 200 procent.

„Dlouhodobě ale o ceně akcií rozhodne disciplína, inovace a zvládání regulace,“ uvádí analytik Portu Lukáš Raška. Robinhood podle něj změnil svět investic k nepoznání. Jednoduchá aplikace pro obchodování s akciemi a opcemi bez poplatků přivedla na kapitálový trh miliony retailových investorů. Nevyhnula se přitom ale řadě přešlapů. 

V září roku 2020 například americká Komise pro cenné papíry (SEC) Robinhood vyšetřovala kvůli špatně zprocesovaným příkazům a nakonec vedení Robinhood raději v prosinci téhož roku zaplatilo 65 milionů dolarů jako vyrovnání.

Další skandál se odehrál hned v lednu 2021, kdy Robinhood pozastavil obchodování s akciemi firmy GameStop. Celá věc tehdy působila, jako by Robinhoodu došly peníze. Kauza prodejce počítačových her ale byla pouze odvrácenou stranou nových možností investic. Cenu akcie nejprve vyhnala cílená akce retailových investorů z Redditu. Totéž se opakovalo ještě u akcií společnosti AMC. 

A problémy tím nekončily, v červnu 2021 například Robinhood dostal od finančního dohledu pokutu 57 milionů dolarů a povinnost zaplatit dalších 13 milionů svým klientům za zveřejňování zavádějících informací.

Přes reputační šrámy však počet klientů platformy neklesá. Robinhood se přesunul mezi důvěryhodné instituce - má bankovní licenci, zprostředkovává obchody s akciemi, ETF i měnami. „Vstup do indexu potvrzuje posun od fintech start-upu k etablovanému hráči, citlivost na regulaci a kryptotrhy však zůstává,“ upozorňuje hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.

Ve druhém čtvrtletí 2025 vzrostly tržby Robinhood meziročně o 45 procent na 989 milionů dolarů, zředěný zisk na akcii dosáhl 0,42 dolaru a čistý zisk se pohyboval kolem 386 milionů. Počet předplatitelů služby Gold vystoupal na rekordních 3,5 milionu. Tahounem byly vyšší úrokové výnosy a solidní aktivita v opcích i kryptu. Obrat urychluje také akvizice kryptohráče Bitstamp, který přináší licence a klienty v EU, Velké Británii i Asii a posiluje institucionální byznys. Podle Tylečka bude klíčové, zda si Robinhood udrží ziskovost i mimo krypto cykly; covidová euforie memestocků byla jednorázový „boost“, dnešní čísla musí stát na širší monetizaci ekosystému.

Robinhood Social

Nově spuštěná sociální síť Robinhood Social integruje do platformy ověřené profily, sdílení reálných obchodů i přímé provázání s obchodováním. Cíl je jasný: stáhnout komunitní debatu dovnitř aplikace a proměnit engagement v aktivitu na účtech.

„Robinhood se stal synonymem pro demokratizaci investování – od nulových provizí po jednoduché uživatelské rozhraní, které přivedlo novou generaci drobných investorů. Vstup do S&P 500 je logický další krok. Je ale fér říct, že ocenění je vysoko nad průměrem trhu a firma musí dál potvrzovat růst zisků a exekuci,“ říká hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek. Pokud síťový efekt nové funkce zafunguje, Robinhood svou pozici upevní; pokud ne, volatilita se může vrátit stejně rychle, jako odešla.

