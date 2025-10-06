Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Volby 2025 SOCDEM svolává mimořádný sjezd. Fiasko ve volbách bude stát krk Maláčovou i Zaorálka

SOCDEM svolává mimořádný sjezd. Fiasko ve volbách bude stát krk Maláčovou i Zaorálka

Jana Maláčová
ČTK
ČTK
ČTK

Užší vedení Sociální demokracie (SOCDEM) navrhlo předsednictvu strany svolat mimořádný sjezd a k jeho datu plánuje grémium rezignovat, uvedla na síti X předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Grémium vedle Maláčové zahrnuje například místopředsedy Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda.

Lídři SOCDEM čelí kritice poté, co neuspěl jejich plán na návrat do Sněmovny na kandidátkách hnutí Stačilo! Uskupení vedené komunisty získalo 4,3 procenta hlasů a nepřekročilo nutnou pětiprocentní hranici pro zisk poslaneckých mandátů. Už kvůli spolupráci s KSČM oznámila odchod ze strany řada známých sociálních demokratů.

O víkendu podle portálu iDNES.cz rezignoval místopředseda Jiří Oliva, zdůvodnil to protestem proti spojenectví se Stačilo! Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.

Někdejší vládní ČSSD bude po neúspěchu Stačilo! chybět ve Sněmovně ve druhém volebním období v řadě. Maláčová stranu vede od loňského října, kdy ji zvolili v prvním kole delegáti 66 procenty hlasů. Za svůj cíl tehdy označila vybudování široké levicové koalice. Vyjednávání se Stačilo! původně SOCDEM ukončila, vyčítala mu, že nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.

Tomio Okamura

Sázka na Okamuru nevyšla. Neúspěch SPD stál tipující 3,8 milionu

Zprávy z firem

U skupiny Tipsport si sázkaři vsadili na české parlamentní volby celkem 91,5 milionu korun – z toho 68 milionů před začátkem hlasování a 23,5 milionu v jeho průběhu. To je zhruba o 10 milionů méně než v předchozích sněmovních volbách.

nos

Přečíst článek

Související

Kateřina Konečná (bílá), Jana Maláčová (červená), Stačilo!

Dalibor Martínek: Konečná s Maláčovou zahájily boj o vládu s Andrejem Babišem

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light, píší Poláci o volbách

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Rozhodné vítězství populistů neznamená, že Česko bude jako Maďarsko. Není ale jasné, jakou cenu zaplatí vláda Andreje Babiše za většinu v parlamentu, píše polský list Rzeczpospolita o výsledcích českých parlamentních voleb. Vítězství Babiše nemusí znamenat špatnou zprávu ani pro Polsko, ani pro Evropu, míní další polský deník Gazeta Wyborcza, podle kterého pragmatik Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána a zvrat v dosavadní prozápadní české politice je málo pravděpodobný.

„V Česku vyhrál nacionalismus ve verzi light,“ napsal Rzeczpospolita v titulku. Připomněl, že dosavadní vládní koalice a její spojenci líčili volby jako střet Evropy a Západu, které oni reprezentují, s populisty a extremisty, kteří budou kolaboranty s Ruskem. „V kampani to zní dobře, ale nemusí to nutně odrážet skutečnou dělicí čáru v české společnosti,“ napsal komentátor.

Cituje názor ředitele Masarykovy demokratické akademie Patrika Eichlera, který nečeká, že by premiér Babiš vyrazil na návštěvu Kremlu, jak to udělali šéfové maďarské a slovenské vlády Viktor Orbán a Robert Fico. ANO se v přístupu k Evropské unii podle Eichlerova názoru příliš neliší od ODS, která patří v Evropském parlamentu do frakce Evropských konzervativců a reformistů, spolu s polskou opoziční stranou Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslawa Kaczyńského.

Andrej Babiš

Politico: Evropa se obává Babišova postoje vůči Ukrajině

Politika

Bruselská média si všímají prohlášení vítěze českých voleb Andreje Babiše, že chce být pro Evropskou unii velmi spolehlivým partnerem. I přesto ale existují obavy, že se s novou vládou změní postoj ČR k Ukrajině, a proto by země EU mohly ještě nyní, tedy přes nástupem Babiše, urychlit rozhodování o některých důležitých otázkách, napsal server Politico. Zmínil v této souvislosti například plánovanou reparační půjčku pro Ukrajinu či vyřešení patové situace ohledně potenciálního členství Ukrajiny a Moldavska v EU.

ČTK

Přečíst článek

Cituje také Martina Ehla z Hospodářských novin, podle kterého Babiš rozhodně nevyhrál na nějaké vlně protiunijních nálad - Češi nechtějí vystoupit z EU a NATO a sám Babiš to vylučuje, jakkoli hlasitě kritizoval Brusel. Volby byly podle Ehla hlasováním o vládě Petra Fialy, která zklamala obyčejné lidi vysokými cenami energií a potravin. Hodně lidem se také nelíbí pomoc ukrajinským uprchlíkům. Ale tvrdí nacionalisté - SPD a Stačilo! - ve volbách nezískali tolik, kolik se čekalo. Do parlamentu se dostali Motoristé, kteří vyrostli na odporu proti unijní Zelené dohodě (Green Deal), podotkl list.

Babišovi chybí 20 hlasů k většině v parlamentu a komentátor Rzeczpospolity podotýká, že podle jeho českých zdrojů v případě, že jednání se SPD a Motoristy ztroskotají, není vyloučeno, že se ANO dohodne s některými stranami nynější vládní koalice, jakkoli to během kampaně vylučovaly.

Prezident Petr Pavel určitě nebude souhlasit, aby funkce důležité pro zahraniční politiku a bezpečnost obsadili extremisté. A zdá se, že to Babiš chápe. V sobotu večer prezident optimisticky prohlásil, že výsledky jednoznačně potvrdily prozápadní orientaci země,“ dodala Rzeczpospolita.

„Bez ohledu na to, s kým naváže spolupráci, Babiš nebude českou verzí Viktora Orbána, a tím spíše Jaroslawa Kaczyńského,“ píše Gazeta Wyborzca. S Orbánem se Babiš sice rád fotí, ale chválí hlavně jeho domácí politiku, dodal.

Zahraniční média o Babišovi: Populista jako Orbán, ale méně charismatický

Volby 2025

Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše sice v České republice s velkým náskokem zvítězilo v parlamentních volbách, jednání o vytvoření vlády však budou obtížná a podoba budoucí vládní koalice je nejistá. Píší to server Politico a list The Economist. Podle serveru Politico by rozhovory o sestavení vlády mohly trvat měsíce.

ČTK

Přečíst článek

Babiš nepochybně bude zkoušet v domácí politice posílit postavení své a svého hnutí. Od jeho vládnutí se dá čekat koncentrace moci a pokusy o oslabení veřejnoprávních médií. Ale Babiš se neodváží střetu s EU, která je garantem demokracie. „To je hranice, kterou Babiš nepřekročí. Protože by to ohrozilo jeho podnikání, které je pro Babiše, zvaného český Donald Trump, absolutní prioritou a důvodem, kvůli kterému vůbec vstoupil do politiky,“ usoudil komentátor.

„V době politických otřesů v Evropě a ve světě Česko jako jedna z mála zemí ve střední a východní Evropě má šanci zachovat si relativní předvídatelnost. Může to od Babiše vyžadovat lavírování mezi radikálními požadavky jeho koaličních spojenců a pragmatismem. A právě pragmatismus je národním rysem Čechů, na který jsou velice hrdí,“ zdůraznila Gazeta Wyborcza.

Související

Politika kýče končí, začíná éra kšeftování o každý hlas

Politika kýče končí, začíná éra kšeftování o každý hlas
Profimedia
David Ondráčka
David Ondráčka

Audio verze článku

Své víkendové volební glosy ukončím tímto krátkým shrnutím. Prohrál Fiala a Rakušan a jejich politika gest a kýče, a zoufalá hospodářská kompetence a absence reformního drajvu. Sami se sice udrželi v politice, ale Babišovi předali zemi na zlatém podnose.

Babiš sice jasně vyhrál, ale po krátkém slavení mu ty počty rychle zhořknou. Rychle si uvědomí, na jaké změti nespolehlivých partnerů a objektivně nestabilních osob má jeho vláda stát. Myslím, že to bude kšeftování o každé hlasování, spousta zákulisních obchodů a nakonec dost nestabilní vládnutí. Nedivil bych se předčasným volbám po nějaké době.

Česko však zvládlo volby a zvládne i střídání vlád, v tom je naše demokracie dostatečně pevná. Do sněmovny se dostali kroužkováním noví lidé, hodně žen, několik mladých lidí se stalo nečekanými poslanci ze zadních pozic. Teď přistanou v parlamentu a mohou ukázat, jestli mají nějaký politický talent, nebo ne.

Bude se hrát o hodně, jak udržet právní stát, prostor pro aktivní občanskou společnost a funkční instituce, a naše evropské směřování. Bude se to projevovat v každodenních bitvách, bude to vyhrocené a nebude to snadné, ale nakonec to dobře dopadne. A pak budou zase další volby, a to je podstata demokracie. Hezkou neděli.

Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem

Kouzlo menšinové vlády. S kým bude Babiš skutečně vládnout?

Názory

Pokud povolební vyjednávání dopadnou tak, jak si je Andrej Babiš kdysi vysnil, zhruba za tři měsíce bude Česku vládnout jednobarevná vláda hnutí ANO, které ve sněmovně dodají důvěru poslanci zvolení za SPD a Motoristy. Kouzlo jednobarevného kabinetu pak je, že Babišův tým bude moci (a zároveň muset) pro každý zákon hledat podporu u všech poslanců. A tady nastává poměrně široký prostor pro kreativitu. Jaké jsou skutečné programové shody hlavních partají?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Politické strany jsou fakticky politické neziskovky placené státem

Názory

O peníze jde v politice až v první řadě, zajímavé je na tento aspekt podívat.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

Zleva předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová a náměstek primátora pro kulturu, cestovní ruch a památkovou péči Jiří Pospíšil

Volební diář Davida Ondráčky: Povolební praní špinavého prádla u méně úspěšných stran

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Doporučujeme