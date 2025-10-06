SOCDEM svolává mimořádný sjezd. Fiasko ve volbách bude stát krk Maláčovou i Zaorálka
Užší vedení Sociální demokracie (SOCDEM) navrhlo předsednictvu strany svolat mimořádný sjezd a k jeho datu plánuje grémium rezignovat, uvedla na síti X předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová. Grémium vedle Maláčové zahrnuje například místopředsedy Lubomíra Zaorálka a Jiřího Nedvěda.
Lídři SOCDEM čelí kritice poté, co neuspěl jejich plán na návrat do Sněmovny na kandidátkách hnutí Stačilo! Uskupení vedené komunisty získalo 4,3 procenta hlasů a nepřekročilo nutnou pětiprocentní hranici pro zisk poslaneckých mandátů. Už kvůli spolupráci s KSČM oznámila odchod ze strany řada známých sociálních demokratů.
Přátelé, na můj návrh nejužší vedení Sociální demokracie schválilo následující:— Jana Maláčová - SOCDEM (@JMalacova) October 6, 2025
Grémium SOCDEM pověřuje předsedkyni SOCDEM:
1. svolat neprodleně jednání Předsednictva SOCDEM
2. předložit Předsednictvu SOCDEM návrh na svolání mimořádného Sjezdu SOCDEM
Členové Grémia SOCDEM…
O víkendu podle portálu iDNES.cz rezignoval místopředseda Jiří Oliva, zdůvodnil to protestem proti spojenectví se Stačilo! Už po oznámení společné kandidátky s komunisty opustili SOCDEM mimo jiné hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, někdejší ministr a senátor Jiří Dienstbier nebo nedávný předseda strany Michal Šmarda.
Někdejší vládní ČSSD bude po neúspěchu Stačilo! chybět ve Sněmovně ve druhém volebním období v řadě. Maláčová stranu vede od loňského října, kdy ji zvolili v prvním kole delegáti 66 procenty hlasů. Za svůj cíl tehdy označila vybudování široké levicové koalice. Vyjednávání se Stačilo! původně SOCDEM ukončila, vyčítala mu, že nechce zdůrazňovat levicová témata, ale je postaveno ryze na antisystémovém programu.
