Rozešel se Musk s Trumpem, nebo to bylo jen divadlo? Zdá se, že platí to druhé

Elon Musk a Donald Trump si po vzájemné roztržce vyměňovali nadávky, Musk dokonce hrozil, že založí novou stranu. Vyšlo ale najevo, že mezitím platil republikány. Jak vážně je tedy spor míněný?

Elon Musk byl největším financiérem prezidentské kampaně Elona Muska. Investoval do něj čtvrt miliardy dolarů. Po volbách to dlouho vypadalo, že jsou nejlepší kamarádi. Na jaře ale, když mezi americkou veřejností začala Muskova popularita klesat kvůli příliš drastickým škrtům ve státních úřadech, vztah ochladl. Prezident a nejbohatší muž světa si vyměnili invektivy přes sociální sítě a Musk se stáhl z čela ministerstva efektivity DOGE a do značné míry i z politiky.

Spor vyvrcholil 5. července, kdy Musk na svou sociální síť X napsal, že založí novou politickou stranu s názvem America Party, a že se následujících 12 měsíců zaměří na podporu kandidátů, kteří budou stát proti republikánům.

Podle amerických médií může být ale realita jiná. Zveřejněné pololetní záznamy z minulého čtvrtka ukazují, že šéf Tesly byl největším individuálním dárcem výborům podporujícím republikány, kteří se připravují na příští rok na volby do Kongresu.

Podle dokumentů podaných Federální volební komisi (FEC) daroval Musk 27. června po 5 milionech dolarů dvěma hlavním Super PAC (politickým akčním výborům), které podporují republikánské kandidáty do Sněmovny reprezentantů a do Senátu: podle Financial Times to bylo jen několik dní předtím, než nastínil možnost založení vlastní politické strany.

Asi to není vše. Vedle toho totiž Muskův vlastní výbor America PAC, který loni podporoval Trumpovu kampaň i místní kandidáty v Pensylvánii a Wisconsinu, zveřejnil, že ke konci minulého měsíce mu na účtech zbývalo méně než 200 tisíc dolarů.

Musk přitom do tohoto výboru za dané období přispěl 45 miliony dolarů. Většina těchto prostředků šla na podporu Brada Schimela, konzervativního kandidáta na nejvyšší soud Wisconsinu, který ale nakonec prohrál o 10 procentních bodů.

Také se dosud neobjevily žádné náznaky toho, že by Musk nebo jeho spojenci podnikli konkrétní kroky k založení politické strany – ať už na místní, nebo celonárodní úrovni. Musk se dle FT k těmto finančním výkazům nevyjádřil.