Slovensko omezuje prodej nafty. Chce zastavit palivovou turistiku
Nafta jen s limitem a pro cizince dráž. Slovensko přitvrdilo. Podle premiéra Roberta Fica mají nová omezení zastavit nájezdy zejména polských řidičů na slovenské čerpací stanice.
Slovenská vláda dnes nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny v Česku, Rakousku a Polsku, kde je nafta nyní shodně dražší než na Slovensku.
Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů; podle premiéra Roberta Fica se tak stane ve čtvrtek.
Nejde jen o ropu. Kvůli válce v Íránu zdražuje i hliník. Průmysl situaci sleduje s obavami. Pozornost se stáčí k Číně. Pokud ta vyhodnotí, že jsou ceny tohoto průmyslového kovu příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi.
Reakce na „palivovou turistiku“
Kabinet ke schválení uvedených omezení využil platný stav ropné nouze, který Bratislava vyhlásila v únoru po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu.
Podle Fica mají uvedená omezení utlumit takzvanou palivovou turistiku, když mnoho Poláků začalo jezdit tankovat na Slovensko.
Limity pro tankování
Čerpací stanice na Slovensku budou moci prodávat naftu jen do palivové nádrže vozidel a do jednoho kanystru s objemem maximálně deset litrů. Například samoobslužné čerpací stanice, které nedokážou zajistit dodržování tohoto omezení, budou muset zavřít.
Zároveň na jedno tankování bude možné koupit naftu za nanejvýš 400 eur (9790 korun), což odpovídá více než 200 litrům tohoto paliva. Omezení se nebudou vztahovat například na vozidla slovenské policie, armády či záchranných složek.
Holding Agrofert plánuje v Německu investice za téměř tři miliardy korun. Peníze mají zamířit do chemie i potravinářství v Sasku-Anhaltsku, kde patří mezi významné zaměstnavatele.
Benzin zůstává bez omezení
Podle ministryně hospodářství Denisy Sakové vláda nepřistoupila k regulaci prodeje benzinu, neboť současná situace na trhu s pohonnými hmotami nebyla u tohoto paliva zneužívána.
Ceny paliv v Evropě zpravidla výrazněji stouply po začátku války na Blízkém východě na konci letošního února, po kterém prudce zdražila ropa.
Největší prodejce paliv na Slovensku, bratislavská rafinerie Slovnaft, která po lednovém přerušení dodávek ropovodem Družba začala využívat ropu ze slovenských státních rezerv, za poslední týden ovšem zopakovala, že ke změnám cen paliv bude přistupovat zdrženlivě.
Například benzin Natural 95 u čerpacích stanic Slovnaftu mimo dálnice přijde v okolí Bratislavy zpravidla na 1,539 eura (37,65 koruny) a nafta na 1,534 eura (37,53 koruny) za litr.
Od začátku války na Blízkém východě tak litr těchto paliv zdražil o zhruba pět eurocentů (1,22 koruny). Někteří jiní prodejci na Slovensku ale zvýšili ceny nafty výrazněji.
Krátké angažmá bez vysvětlení. Exšéf České pošty Štěpán skončil i na Slovensku.
Česko už je dražší
Například v Česku, kde ještě v únoru byly pohonné hmoty levnější než na Slovensku, průměrná cena litru nafty u čerpacích stanic už překročila hranici 42 korun a Natural se prodává za 38 korun za litr.
Opatření ke zmírnění dopadů růstu cen ropy už přijaly i další evropské země. Rakousko dočasně sníží daň z benzinu a nafty a omezí marže maloobchodních prodejců pohonných hmot.
Maďarsko se dříve rozhodlo zavést cenové stropy u benzinu a nafty pro automobily s maďarskou poznávací značkou. Česká vláda zareagovala sledováním marží prodejců pohonných hmot.
Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.
Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.
Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.
Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.