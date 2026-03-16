Nafta v Česku zdražila o více než devět korun

ČTK

Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.

Nafta v Česku od konce února, kdy vypukla válka na Blízkém východě, zdražila v průměru o 9,02 koruny na 42,12 koruny za litr. Průměrná cena dieselu byla na podobné úrovni naposledy v listopadu 2022, vyplývá z údajů společnosti CCS. Nárůst ceny u nejprodávanějšího benzinu Natural 95 byl v uplynulých dnech mírnější, nyní se u tuzemských čerpacích stanic prodává za průměrných 38 korun za litr, což je o 4,39 koruny více než na konci února. Stejně drahý byl benzin naposledy předloni v srpnu, uvádí CCS, která ceny sleduje.

Ceny pohonných hmot skokově rostou od 28. února, kdy Izrael a USA letecky zaútočily na Írán. Konflikt mimo jiné ochromil dopravu v Hormuzském průlivu, což vedlo k výraznému růstu cen ropy. Průlivem běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Ministerstvo financí si vyžádalo od provozovatelů čerpacích stanic údaje o cenách pohonných hmot. Dodávat je mají do dneška. Ministerstvo opatření zavedlo s cílem kontrolovat výši marží, aby zabránilo jejich neúměrnému zvyšování v souvislosti s růstem cen ropy po vypuknutí konfliktu.

Opoziční ODS navrhla dočasné snížení spotřební daně z pohonných hmot. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) by to ale znamenalo pouze výpadek příjmů státního rozpočtu a požadovaný účinek by to nepřineslo. Ministerstvo podle ní zatím další kroky kvůli zdražování pohonných hmot nechystá.

Před rokem mohli motoristé natankovat benzin v ČR v průměru za 34,96 koruny za litr. Nafta byla proti němu levnější, stála průměrných 34,33 koruny na litru.

Americký prezident Donald Trump

Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Karel Havlíček
Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.

Lukáš Kovanda

F1 ještě nedávno Američany nezajímala. Dnes je z ní miliardový byznys

Formule 1 se ve Spojených státech mění z okrajového sportu v obří byznys. Zatímco ještě před deseti lety byl šampionát pro americké publikum téměř neviditelný, dnes sleduje každý závod více než 1,3 milionu diváků. Oproti roku 2018 jde o nárůst o 135 procent, píše agentura Bloomberg.

S růstem popularity roste i objem peněz. Podle analytické společnosti Ampere Analysis by sponzorské příjmy v roce 2026 měly přesáhnout 3 miliardy dolarů, tedy zhruba 63,8 miliardy korun. Mezi velkými partnery figurují firmy jako Disney nebo Oracle. A připojují se i další.

Například společnost Apple oznámila pětiletou smlouvu na vysílání závodů od roku 2026, která nahradí dosavadní partnerství s ESPN. Závody se vysílají na platformě Apple TV a součástí spolupráce je i projekce pěti závodů Formule 1 v amerických kinech IMAX, píše Bloomberg.

Koupit si Ferrari není vždy jen otázka peněz. Zatímco některé modely jsou dostupné každému, kdo si je může dovolit, ty nejexkluzivnější si italská automobilka pečlivě rezervuje pro dlouholeté zákazníky. A pak existují i lidé, kteří se podle zákulisních informací ocitli na neformální „černé listině" – a nové auto z Maranella už si pravděpodobně nikdy nekoupí. Mezi nimi se objevují i známá jména světového showbyznysu.

Vstupenky za tisíce korun

Růst popularity se výrazně promítá do cen. Průměrná třídenní vstupenka na závod F1 letos stojí 536 dolarů, tedy přibližně 11 400 korun. Oproti loňsku jde o nárůst o 6,4 procenta. Podle společnosti GPDestinations, která analyzuje ceny vstupenek na jednotlivé závody, rostoucí ceny pouze odrážejí silnou poptávku fanoušků.

Formule 1 dnes navíc pořádá ve Spojených státech tři závody za sezonu – v Austinu, Miami a Las Vegas. Závodní víkendy se přitom proměnily v luxusní společenské události, kde se setkávají lídři financí, technologických firem a bank.

Hollywood i popkultura

Popularitu sportu zvyšují i velké mediální projekty. Film F1 s Bradem Pittem, produkovaný Apple Original Films, přilákal velké publikum a získal čtyři nominace na Oscara, z nichž jednu proměnil. Závody samotné se zároveň stávají kulturními událostmi. Při loňské Velké ceně Las Vegas například vyvolalo mediální pozornost vystoupení Beyoncé přímo na trati.

Podle analytiků se tak jezdec Formule 1 stal součástí popkultury. „Jezdec pod helmou je dnes součástí kulturního mainstreamu,“ říká Vincenzo Landino, zakladatel newsletteru Business of Speed.

Money

Elitní fotbalové kluby prožívají mimořádně silné období z hlediska příjmů. Dvacítka nejvýdělečnějších klubů světa v sezoně 2024/25 vygenerovala rekordních 12,4 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 11 procent. Vyplývá to z nové analýzy Deloitte Football Money League.

Fanoušci přicházejí ve velkém

Velký podíl na růstu popularity má také dokumentární série Formula 1: Drive to Survive na Netflixu, která přiblížila zákulisí sportu a osobní příběhy jezdců.

Podle průzkumu F1 a Motorsport Network tvoří tři čtvrtiny nových fanoušků ženy.

Fanoušci dnes sledují nejen závody, ale i soukromý život jezdců, jejich vztahy nebo sociální sítě. „USA už nejsou jen zemí, která se o F1 začíná zajímat. Amerika je do Formule 1 plně investovaná,“ říká analytička Naomi Schiff.

Odcházející prezidentka Lucasfilmu Kathleen Kennedyová

Nejvlivnější žena Hollywoodu končí. Kathleen Kennedyová stála za úspěchem Spielberga a vytvořila nové Star Wars

Dalibor Martínek: Z Moravce se stala falešná modla. Česká televize byla vždy poplatná politikům

Václav Moravec
profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

Česká televize v rámci konkurenčního boje mezi televizemi o sledovanost vytvořila jakousi ikonu politické debaty. Václava Moravce. Nyní se musí vypořádat s jeho odchodem, zatím se jí to nedaří. První nedělní pořad bez Moravce byl spíchnut horkou jehlou, nepovedl se. Natáčelo se na chodbě budovy televize, kde bylo při odrazech zvuku od skel slyšet echo mluvčích. Moravec, pokud sledoval, by se musel smát.

Je to ukázka faktu, že se Česká televize bez Václava Moravce neobejde? Že bez jeho jedinečného vlivu není schopná uspořádat kvalitní politickou debatu? Nebo se jen Česká televize otřepává z bezprecedentní zrady svého vlastního výtvoru.

Václavu Moravcovi Česká televize umožnila, aby se stal komerčním produktem, zbožím. Dobře se nám bude s touto značkou obchodovat, tak asi vypadala úvaha manažerů ČT. Nedotknutelný Moravec, jeho značku využijeme, zvýšíme sledovanost. Tento svět se zhroutil. Moravec se vydal vlastní cestou.

Dalibor Martínek: Babiš se v americkém svěráku kroutí jako žížala

Ano, v posledních týdnech se stal terčem útoků nové vládní garnitury. Moravec, nepřítel státu. Neustál to. Podstata je ale někde jinde.

Podíl na trhu

Slavný moderátor dlouhá léta využíval platformu České televize, aby si budoval vlastní značku. Česká televize mu to umožňovala, potřebovala výraznou tvář v boji s komerčními televizemi v segmentu politických debat. Je jasné, že o žádnou veřejnoprávnost vůbec nejde, jde jenom o podíl na trhu. Nejde o politické debaty, jde o podíl na sledovanosti.

V tom má Česká televize jasnou neférovou konkurenční výhodu. Koncesionářské poplatky. ČT může díky garantovaným sedmi miliardám korun ročně z poplatků, o které nemusí nikterak bojovat kvalitou obsahu na mediálním trhu, vytvářet pořady jasně komerčního obsahu, jako je například StarDance. A vedle toho ještě drze mluví o veřejné službě. 

Moravec se stal osinou v zádi politiků. A vlastně i manažerů České televize. Ne proto, že by byl nějakou pevnou ideologickou zdí v boji proti destrukci demokracie. Prostě jenom provokoval, nedržel se vnitřního řádu ČT. Za Moravce není potřeba brečet. Neoplýval žádnými vyjímečnými schopnostmi. Je sposta mladých, kteří se na jeho pozici mohou dostat.  

Dalibor Martínek: Stínová vláda ODS nemá šmrnc. Kupka by měl partaj víc vytunit

Politické tlaky v televizi vždy byly, každý ze zaměstnanců této státní instituce to ví. Telefony z centrál partají zvonily neustále ve zpravodajství i na velkých Kavkách. Bylo to a bude. Členové televizní rady jsou vybírání politicky. Pro politiky bude ČT vždy kolbištěm, které chtějí mít pod kontrolou. A manažeři zpravodajství to hrají na obě strany, aby si udrželi posty, ale aby zároveň ještě udrželi punc veřejnoprávnosti.

Situace se nyní vyostřila. Vládní koalice chce sebrat televizi koncesionářské poplatky. Zvláště Okamura tlačil na svou účast v diskusních pořadech. Je pochopitelné, že pro řadu lidí z televize se dění stává neúnosným. Moravec s těmito tlaky dokázal dvacet let dobře žít. Nyní mu ruply nervy. Odchod z České televize, který hvězda Moravec umyslně zdramatizoval, poškodil politické zpravodajství ČT.

Pokud by televize chtěla být veřejnoprávní, nebude honit sledovanost prostřednictvím nějakého Moravcova nástupce, ale bude se soustředit na obsah. Kvalitní. Chlapci na Kavčích horách na zlepšení jistě pracují. Diváci by měli zapomenout na pohádku o výjimečném Moravcovi a jeho nezastupitelnosti ve veřejnoprávním médiu.

Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky, opozice varuje před ztrátou nezávislosti

