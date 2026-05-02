Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Milenky, drogy, tajný deník. Soud Muska s Altmanem vypadá jak rozvod z telenovely

Sam Altman a Elon Musk
ČTK
Tereza Zavadilová

Kdyby se nejednalo – s velmi mírnou nadsázkou – o osud téhle planety, byl by to čas otevřít si popcorn. Tento týden začal soud projednávat žalobu, kterou podal Elon Musk na Sama Altmana a jeho OpenAI, že se zpronevěřila svému neziskovému poslání. Je to epická exkurze do reality největších mozků Silicon Valley.

Kalifornská soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersová začala minulé pondělí projednávat civilní žalobu, kterou podal spolumajitel Tesly Elon Musk na OpenAI a její dva vrcholové manažery, CEO Sama Altmana a prezidenta Grega Brockmana. OpenAI se podle jeho podání zpronevěřila původní myšlence, se kterou ji v roce 2015 založili Musk s Altmanem, a sice přinášet pokrok v umělé inteligenci otevřeně pro veřejnost a na neziskovém základě. Musk požaduje náhradu škody 134 miliard dolarů, odvolání Altmana a Brockmana, zrušení komerčních aktivit OpenAI a návrat k neziskovému půdorysu.

OpenAI to považuje čistě za konkurenční boj, protože sám Musk vlastní komerční firmu na umělou inteligenci s názvem xAI, kterou nedávno převedl pod svou firmu SpaceX. Na OpenAI prý útočí ze závisti a žárlivosti. Naopak Musk tvrdí, že Altman, potažmo OpenAI, se obohatili na jeho úkor, protože na začátku byl právě on jejím největším financiérem.

Musk už u soudu poprvé vypovídal, byl přivolán jako první svědek. Popisoval, proč se před jedenácti lety rozhodl spoluzaložit OpenAI – prý jej k tomu podnítil spor se spoluzakladatelem Googlu Larrym Pagem. „Mohl jsem to založit jako ziskovou společnost, ale rozhodl jsem se, že to neudělám,“ prohlásil Musk před soudem. OpenAI podle něj porušila své zakládací sliby tím, že v roce 2019 – rok poté, co Musk odešel ze správní rady – vytvořila komerční dceřinou společnost a později, v roce 2025, se plně transformovala na ziskovou obecně prospěšnou společnost (public benefit corporation). Musk tvrdí, že nejméně 38 milionů dolarů z jeho raného kapitálu pro OpenAI skončilo u financování komerčních aktivit, které nikdy neschválil.

Zachraňuji civilizaci, tvrdí Musk

Před zahájením svědeckých výpovědí soudkyně rozebírala Muskovy příspěvky, které zveřejnil na síti X – například když označil Altmana za „Scama Altmana“ (podvodníka) – a varovala, že je ve hře soudní zákaz veřejného vyjadřování o případu. Aktéři se nakonec zavázali omezit své komentáře k probíhajícímu řízení na sociálních sítích.

Soudkyně Rogersová musela Muska během výpovědi několikrát krotit. Musk se totiž pokoušel argumentovat, že jeho žaloba není o penězích, ale o záchraně civilizace. Prohlásil, že OpenAI pod vedením Microsoftu směřuje k vytvoření „Terminátora“. Soudkyně mu na to odsekla, že v této síni se nebude řešit vyhynutí lidstva, ale porušení neziskových stanov, a zakázala mu o apokalypse dále mluvit.

Žaloba jmenuje jako spoluobžalovaného také společnost Microsoft s tvrzením, že technologický gigant pomáhal OpenAI se odvrátit od neziskových závazků. Microsoft v předběžných podáních žádajících zamítnutí žaloby označil tvrzení za postrádající věcný základ.

Milenka, drogy, pomluvy

Důkazní materiál obsahuje stovky stran interní komunikace – e-maily, SMS zprávy a záznamy hovorů z let před i po Muskově odchodu. A řadu pikantností, které zveřejnil například deník Washington Post. Sam Altman například tvrdí, že s Muskem o OpenAI vyjednávali na festivalu Burning Man v roce 2017, jenže Musk si to pořádně nepamatuje, protože měl údajně v sobě koňskou dávku drogy ketamin. Altman také obvinil Muska, že měl jako svou tajnou spojku v OpenAI svou milenku Shivon Zilisovou, se kterou má nyní čtyři děti a která byla několik let ve vedení této organizace. Jako důkaz jsou předloženy textové zprávy mezi partnery, ve kterých Musk v době svého odchodu z OpenAI žádá přítelkyni, aby se tam chovala přátelsky, ale sbírala informace a pomohla mu přetáhnout klíčové lidi do Tesly. Soud zatím rozhodl tak, že pro další projednávání není důležité, zda Musk bral drogy, ale jeho vztah se Zilisovou v případu relevantní je.

Mezi Muskovými důkazy se objevil osobní deník Grega Brockmana z roku 2017. Podle Muskových právníků zápisky dokazují, že vedení OpenAI plánovalo přechod na ziskový model mnohem dříve, než přiznalo, a že se aktivně snažili zbavit Muska, protože jim mluvil do řízení firmy.

U soudu se objevily i materiály týkající se jiných známých postav ze Silicon Valley. Například korespondence mezi Markem Zuckerbergem a Muskem. Ti dva se na veřejnosti hádali a dokonce se vyzývali ke rvačce. Ovšem realita je evidentně jiná, z textových zpráv plyne, že Zuckerberg loni chválil Muska za práci ve vládě, v jeho agentuře na vyhazování lidí DOGE, a nabízel mu jakoukoli pomoc. Musk se ptal na pomoc v nájezdu na OpenAI – a oba miliardáři si slíbili, že to proberou osobně. V deset let staré korespondenci, kdy OpenAI řešila, zda se spolehnout na výpočetní výkon od Microsoftu nebo Amazonu, Musk označil majitele Amazonu Jeffa Bezose za troubu (tool).

Projednávání případu Musk vs. Altman má trvat zhruba čtyři týdny, ve věci zasedá devítičlenná porota. Podle Economistu na sebe oba dva muži, otcové umělé inteligence, během prvního stání ani nepohlédli.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Donald Trump hrozí EU. Cla na auta mohou vyskočit už příští týden na 25 procent

Donald Trump
Profimedia
nst

Americký prezident Donald Trump oznámil plán výrazně zvýšit cla na dovoz automobilů z Evropské unie. Zdůvodňuje to údajně nedodrženou obchodní dohodou ze strany EU. Krok by mohl dále vyostřit napjaté vztahy mezi Evropská unie a Spojené státy americké.

Americký prezident Donald Trump plánuje příští týden zvýšit cla na dovoz osobních a nákladních automobilů z Evropská unie do Spojené státy americké až na 25 procent. Oznámil to dnes na své sociální síti Truth Social s tím, že EU podle něj nedodržuje dříve sjednanou obchodní dohodu.

S potěšením oznamuji, že vzhledem k tomu, že Evropská unie neplní podmínky dohody, zvýším příští týden cla na automobily z EU,“ uvedl Trump. „Clo se zvýší na 25 procent,“ dodal.

Napětí roste

Trumpovo prohlášení je v rozporu s rámcovou dohodou, kterou loni v létě uzavřel s předsedkyní Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta počítala s maximální sazbou 15 procent na většinu dovozů z EU, včetně automobilů a jejich součástek.

Napětí mezi USA a evropskými státy v poslední době roste. Tento týden se Trump dostal do sporu s německým kancléřem Friedrich Merz, který kritizoval americký postup v konfliktu s Íránem. Německo přitom patří mezi klíčové exportéry automobilů do USA, a případné zvýšení cel by tak mohlo mít významný dopad na evropský automobilový průmysl. Další vývoj obchodních vztahů mezi USA a EU tak zůstává nejistý a hrozí další eskalace obchodního napětí.

Michal Nosek: SMS místo politiky. Jak Petr Macinka ukázal, že drzost není strategie

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) na tiskové konferenci po jednání vlády, 2. března 2026, Praha.
profimedia
Michal Nosek

Kauza údajných výhrůžných zpráv směrem k prezidentovi neukazuje jen právní limity. Odhaluje styl politiky, který zaměňuje odvahu za hulvátství a odpovědnost za marketing. A Motoristé sobě v ní nepůsobí jako alternativa, ale jako problém.

Začněme fakty. Policie věc odložila. Nepravomocně. Jinými slovy, nepodařilo se prokázat trestný čin. To ale není totéž jako potvrzení, že se nic nestalo. V rovině politiky otázky zůstávají. Policie tak ukončila prověřování esemesek, které ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) zasílal na Pražský hrad

Podle dostupných informací šlo o komunikaci, kterou Petr Pavel označil za pokus o nátlak v personální věci. To není banální spor ani ostřejší výměna názorů. Pokud hlava státu mluví o vydírání, nejde to odbýt větou, že nejde o trestný čin.

Macinkova obrana stojí právě na tomhle minimu. Nezaznívá jasné vysvětlení, co přesně psal a proč to mělo být v pořádku. Místo toho přichází procesní argument. Policie nic neprokázala. Jenže politická odpovědnost není totéž co trestní právo. Politik nemusí být odsouzen, aby se prokázalo, že jednal špatně.

Podstata problému je jinde: pokus ovlivňovat prezidenta zákulisní komunikací v personálních otázkách. To není autenticita ani ostrý styl. Je to obcházení standardní politické soutěže. Jde o snahu získat vliv jinak než otevřeně.

Přehřáté turbo

Motoristé sobě se stylizují do role svěžího hráče. Jenže to, co předvádějí, není svěžest. Spíš kombinace hlučnosti a ega, která vydává neomalenost za odvahu. V takovém podání se politika mění v soutěž, kdo si dovolí víc. Nebo, jak se to nosilo v páté třídě základní školy. Kdo dočůrá dál. A pak se tím za školou může pochlubit. Zhruba to zatím Motorisé předvádějí. Krom destrukce je za nimi jen objevný nápad, aby lidé chodili po schodech. 

Celá kauza tak nestojí na paragrafu, ale na úsudku. Na schopnosti rozlišit mezi legitimním tlakem a nepřijatelným nátlakem. A právě tady Macinkova reakce selhává: místo vysvětlení přichází mlžení, místo reflexe bagatelizace. V duchu principu spalovacího motoru. Nasátí, stlačení, pak výbuch a nezbytný výfuk smradu. A tak stále dokola.

Pokud chtějí Motoristé působit jako seriózní alternativa, budou muset změnit tón. Méně afektu, víc odpovědnosti. Jinak zůstanou tím, čím teď působí. Hlasitou skupinou zvláštních postav, která si plete viditelnost s relevancí, a drzost se strategií.

