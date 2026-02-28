Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu
Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.
Podle Bloombergu by se samotná IPO mohla uskutečnit v červnu. Očekává se, že na americké burze se letos uskuteční tři obří IPO, SpaceX by tak byla první z nich. Po ní by mohly následovat vstupy firem OpenAI a Anthropic PBC.
Když firma podá ke komisi důvěrnou žádost, může od ní získat zpětnou vazbu. Je tak schopná provést změny dříve, než se informace stane veřejnou.
SpaceX tento měsíc koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI). Podle Bloombergu činí hodnota nově vzniklé společnosti 1,25 bilionu dolarů.
Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Tesla v Evropě dál krvácí. Prodeje klesají třináctý měsíc v řadě, mohutně posiluje čínský BYD
Zprávy z firem
Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Elon Musk vstupuje do dalšího velkého obranného projektu. SpaceX a xAI, firmy, které se nedávno dohodly na spojení v transakci oceněné na 1,25 bilionu dolarů, soutěží v utajovaném klání Pentagonu o vývoj hlasově řízené technologie autonomních rojů dronů, uvádí agentura Bloomberg. Ve hře je odměna 100 milionů dolarů a potenciálně mnohem vyšší budoucí kontrakty.
Sto milionů dolarů za roj dronů. Musk míří k dalším miliardám z Pentagonu
Zprávy z firem
Elon Musk vstupuje do dalšího velkého obranného projektu. SpaceX a xAI, firmy, které se nedávno dohodly na spojení v transakci oceněné na 1,25 bilionu dolarů, soutěží v utajovaném klání Pentagonu o vývoj hlasově řízené technologie autonomních rojů dronů, uvádí agentura Bloomberg. Ve hře je odměna 100 milionů dolarů a potenciálně mnohem vyšší budoucí kontrakty.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.