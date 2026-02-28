Vyberte si z našich newsletterů

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

SpaceX
ČTK
ČTK
ČTK

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

Podle Bloombergu by se samotná IPO mohla uskutečnit v červnu. Očekává se, že na americké burze se letos uskuteční tři obří IPO, SpaceX by tak byla první z nich. Po ní by mohly následovat vstupy firem OpenAI a Anthropic PBC.

Když firma podá ke komisi důvěrnou žádost, může od ní získat zpětnou vazbu. Je tak schopná provést změny dříve, než se informace stane veřejnou.

SpaceX tento měsíc koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence (AI). Podle Bloombergu činí hodnota nově vzniklé společnosti 1,25 bilionu dolarů.

Tesla

Tesla v Evropě dál krvácí. Prodeje klesají třináctý měsíc v řadě, mohutně posiluje čínský BYD

Zprávy z firem

Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).

nst

Pentagon

Sto milionů dolarů za roj dronů. Musk míří k dalším miliardám z Pentagonu

Zprávy z firem

Elon Musk vstupuje do dalšího velkého obranného projektu. SpaceX a xAI, firmy, které se nedávno dohodly na spojení v transakci oceněné na 1,25 bilionu dolarů, soutěží v utajovaném klání Pentagonu o vývoj hlasově řízené technologie autonomních rojů dronů, uvádí agentura Bloomberg. Ve hře je odměna 100 milionů dolarů a potenciálně mnohem vyšší budoucí kontrakty.

nst

Izrael a USA udeřily na Írán, Trump útok potvrdil

ČTK
ČTK

Izrael zahájil preventivní útok proti Íránu, oznámil izraelský ministr obrany Jisrael Kac. V Teheránu bylo slyšet několik výbuchů, z míst v centru města stoupá dým, uvádí agentury. Do útoku se zapojily také Spojené státy, jde o společnou izraelsko-americkou operaci, uvádějí izraelská a americká média s odvoláním na své zdroje. Americký prezident Donald Trump později potvrdil zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu.

Izraelské a americké údery zasáhly v Íránu desítky vojenských cílů, uvedla izraelská armáda. Bojové operace pokračují, dodala armáda. Podle ní se Spojené státy a Izrael na údery připravovaly několik měsíců. Podle amerických zdrojů byli hlavními cíli v první fázi představitelé íránského režimu.

„Úder zasáhl desítky vojenských cílů,“ uvedla armáda v prohlášení. Podle ní byly údery součástí „rozsáhlé, koordinované a společné operace“ s USA. „Měsíce před zahájením úderů izraelská a americká armáda vedly úzké a společné plánování,“ uvedla armáda.

Benjamin Netanjahu a Donald Trump ČTK

„I v této chvíli letectvo pokračuje s údery napříč Íránem na základě zpravodajských informací,“ uvedla izraelská armáda. Rozsáhlé útoky se podle ní odehrávají na západě země.

Íránské revoluční gardy uvedly, že zahájily odvetnou vlnu útoků na Izrael za použití raket a dronů, píší agentury. O několika vlnách íránských balistických raket směřujících k Izraeli informovala i izraelská armáda.

Americký prezident Donald Trump

Trump a Epstein znovu spolu ve spisech. Chybějící dokumenty budí podezření

Politika

Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.

nst

„Odstranění nebezpečí"

Podle Kace je cílem útoků „odstranit nebezpečí pro Stát Izrael“, napsal server deníku Times of Israel (TOI).

Podle představitelů USA citovaných deníkem The New York Times by nynější údery měly být daleko rozsáhlejší než americký útok, který loni v červnu mířil na některá zařízení související s íránským jaderným programem.

Zahájení vojenské operace Spojených států proti Íránu poté potvrdil i americký prezident Donald Trump. Podle prezidenta je cílem akce ochránit americký lid před hrozbou, kterou představuje íránský režim. Trump to dnes řekl ve videu na sociální síti Truth Social. Podle Trumpa se USA postarají o to, aby Teherán nezískal jadernou zbraň, ale je možné, že při vojenské operaci zemřou američtí vojáci.

„Toto prohlášení nečiním lehkomyslně. Íránský režim se snaží zabíjet,“ uvedl americký prezident. „Po 47 let íránský režim skandoval 'Smrt Americe' a vedl nekonečnou kampaň krveprolití a vraždění, cílící na USA, americké vojáky a nevinné osoby v mnoha zemích,“ řekl Trump. Zdroj agentury Reuters uvedl, že americká armáda počítá s tím, že vojenská akce bude trvat několik dní.

„Možná přijdeme o životy statečných amerických hrdinů a možná budeme mít oběti, jak se to ve válce často stává, ale neděláme to pro současnost. Děláme to pro naši budoucnost, je to vznešená mise,“ dodal ve vystoupení americký prezident. Trump dále vyzval členy Islámské revoluční gardy, íránských ozbrojených sil, aby složili zbraně za což jim slíbil udělení imunity. Druhou možností je jistá smrt, řekl.

Robert Fico

Spor o Družbu prohlubuje napětí mezi Bratislavou a Kyjevem

Politika

Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.

nst

Nad Teheránem stoupají sloupy černého kouře, píše AFP s odvoláním na své zpravodaje na místě. Podle íránských státních médií byly slyšet nejméně tři výbuchy poté, co několik střel zasáhlo centrum íránské metropole. Následně další exploze zahřměly na severu a na západě Teheránu.

Rakety vypálené na Teherán dopadly poblíž sídla íránského nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Chameneí ale v íránské metropoli nebyl, agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného představitele napsala, že se nachází na bezpečném místě.

Izraelský ministr Kac také oznámil, že vyhlásil výjimečný stav po celé zemi. Mezitím se po celém Izraeli rozezněly sirény varující před leteckým poplachem; izraelská armáda vysvětlila, že po celé zemi spustila sirény varující před nálety, „aby připravila veřejnost na možnost odpálení raket proti Izraeli“ při íránské odvetě, uvádí Reuters.

Armáda podle TOI také varovala civilisty, aby se drželi blízko protileteckých krytů, ale dodala, že v tuto chvíli není nutné uchýlit se do krytů.

Aktualizováno

Američané zaútočili na Írán. Zemi čeká buď mír, nebo tragédie, řekl Trump a pohrozil dalšími údery

Politika

ČTK

Spor o Družbu prohlubuje napětí mezi Bratislavou a Kyjevem

Robert Fico
ČTK
nst
nst

Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.

Dodávky ropy do Slovenska a Maďarska ropovodem Ropovod Družba jsou přerušeny od 27. ledna. Kyjev tvrdí, že část potrubí na západní Ukrajině zasáhl ruský dron a že opravy vyžadují delší čas. Prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech zopakoval, že infrastrukturu poškodilo Rusko a že existují důkazy včetně satelitních snímků.

Viktor Orbán a Robert Fico
Aktualizováno

Nové sankce proti Rusku neprošly. Fico s Orbánem jsou proti

Politika

Ministři zahraničí zemí Evropské unie nedosáhli dohody na 20. balíku sankcí proti Rusku. Po skončení jednání v Bruselu to uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, která to označila za neúspěch. Sankce blokuje Maďarsko a podle informací ČTK i Slovensko. To navíc podle Fica zastavilo pomoc Ukrajině formou dodávek elektřiny.

ČTK

Slovenský premiér Robert Fico po telefonátu uvedl, že rozhovor potvrdil rozdílné postoje obou stran. Podle něj slovenské zpravodajské informace nenasvědčují tomu, že by ropovod byl v takovém stavu, který by bránil obnovení tranzitu. Zelenskyj naopak trval na tom, že opravy si vyžádají delší čas.

Fico zároveň uvedl, že ukrajinská strana odmítla možnost společné kontroly stavu ropovodu prostřednictvím mezinárodní komise, kterou dříve navrhly Bratislava a Budapešť.

Ekonomické dopady pro region

Ropovod Družba patří mezi klíčové energetické trasy ve střední Evropě. Slovensko i Maďarsko nadále dovážejí významnou část ropy z Ruska na základě výjimek z evropského embarga.

Pro slovenskou rafinerii Slovnaft i maďarské zpracovatelské kapacity znamená výpadek nutnost využívat alternativní logistické trasy nebo čerpat zásoby. To může zvyšovat náklady a vytvářet tlak na marže i konečné ceny pohonných hmot. Česko již ruskou ropu neodebírá a jeho expozice vůči Družbě je nižší.

Elektřina jako nástroj tlaku

Napětí dále zvýšilo Ficovo prohlášení, že Slovensko odmítne ukrajinské žádosti o nouzové dodávky elektřiny, dokud nebude tranzit ropy obnoven. Podle premiéra má být energetická spolupráce oboustranná.

Tento krok má potenciálně citelné důsledky. Ukrajinská energetická infrastruktura je dlouhodobě vystavena ruským útokům a spoléhá na podporu ze synchronizované evropské sítě. Omezení přeshraničních toků by mohlo komplikovat stabilizaci sítě zejména v období zvýšené spotřeby nebo dalších výpadků.

Maďarský rozměr

Do sporu vstupuje i Budapešť. Premiér Viktor Orbán už dříve označil zastavení tranzitu za krok ohrožující energetickou bezpečnost Maďarska. Bratislava i Budapešť dlouhodobě kritizují rozhodnutí Kyjeva neprodloužit tranzitní smlouvu na přepravu ruského plynu.

Slovenský premiér Robert Fico

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny

Politika

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

ČTK

Fico navíc uvedl, že podle něj může být cílem ukrajinské politiky poškodit Orbána před dubnovými parlamentními volbami v Maďarsku. Kyjev se k tomuto tvrzení nevyjádřil.

Vztahy pod tlakem

Telefonát mezi Zelenským a Ficem potvrdil, že rozdíly nejsou pouze technického charakteru. Od návratu Fica do čela vlády na podzim 2023 Slovensko zastavilo vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob a zaujímá kritičtější postoj k některým krokům EU v souvislosti s válkou.

Spor o Družbu tak zapadá do širšího rámce proměňujících se vztahů mezi Bratislavou a Kyjevem. Výsledek jednání o obnovení tranzitu bude mít nejen bezprostřední dopady na ropný trh ve střední Evropě, ale také na další podobu energetické a politické spolupráce v regionu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Blackout se odkládá. Elektřinu chce Ukrajině dodávat místo Slovenska Polsko

Politika

Polsko je připraveno zvýšit vývoz elektřiny na Ukrajinu, pokud slovenský premiér Robert Fico splní svou hrozbu, že přeruší záložní dodávky elektřiny do válkou zničené země, uvedla dle agentury Bloomberg polská vláda. 

Michal Nosek

Přečíst článek

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

