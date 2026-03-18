David Ondráčka: Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby

David Ondráčka
Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.

Pravice hrála hlavně téma bezpečnosti ve městech, předháněla se, kdo zařídí více městských strážníků, kdo je více vyzbrojí a jak si posvítí na problematické čtvrti (těch není kolem velkých měst málo). A levice zase hrála hlavně téma dostupného bydlení, veřejný prostor, cyklistiku a čistý vzduch, čili zjednodušeně více cyklistů. Tak se dá zjednodušit hlavní téma voleb, což je zajímavé i pro srovnání s českou realitou.

Dvě kola a různé strategie

Francouzi volí na své radnice starosty přímo, je to souboj osobností, které reprezentují své tábory, je to hodně individualizované. Volí se ve dvou kolech, týden po sobě. Je to trochu jiný systém než náš senátní, do druhého kola postoupí každý, kdo získal 10 procent. Takže třeba v Paříži postoupilo do druhého kola 5 kandidátů. Pak se rozehrává hra, kdo koho podpoří, kdo případně stáhne svou kandidátku. Je to zajímavé strategicky, protože středovější kandidáti musí zvažovat, jestli mají přijmout podporu od krajní pravice nebo levice a jestli jim to u voličů pomůže nebo spíš uškodí.

Takhle hra běží v tomto týdnu, je to jakási politická alchymie. Kandidátky se spojují, vznikají nové dohody a někdy i překvapivé aliance. Právě tento týden vyjednávání často rozhodne, kdo nakonec radnici ovládne. A tím nepřímo i naznačí, jakým směrem se může francouzská politika vydat v dalších letech, a hlavně v těch klíčových prezidentských volbách.

Umírnění v defenzivě. Čeká Francii komunální zemětřesení?

Komunální volby ve Francii ukázaly, nebo lépe řečeno potvrdily, jak je tamější politická scéna fragmentovaná. Krajní pravici se dařilo, i když méně než její lídři doufali, silnou pozici má i radikální levice. Umírněné tábory na levici i pravici zase těžko hledají prostor. Hotovo však ještě není, na příští neděli se chystá druhé kolo s typickou tvorbou více či méně nahodilých spojenectví.

Karel Pučelík

Paříž jako symbolický souboj

Nejsledovanější je tradičně Paříž. V prvním kole zde vede socialistický kandidát Emmanuel Grégoire s výrazným náskokem před pravicovou kandidátkou Rachidou Dati. Do druhého kola ale postupují další 3 kandidáti, včetně radikální levice a pravice. Výsledek tak bude záviset hlavně na tom, jak se jednotlivé tábory dokážou mezi koly spojit.

Generálka před prezidentskou volbou

Komunální volby lze číst jako generálku prezidentské bitvy. Ukazují, že Francie vstupuje do období velké politické nejistoty: bez jasného středu, s roztříštěnými bloky a s rostoucím vlivem radikálnějších hráčů. Macron končí a hraje se teď složitá hra o jeho nástupce v situaci, kdy země má řadu vnitřních problémů. Politická mapa se rozpadá, výrazně sílí krajní pravice i krajní levice a není úplně vyloučeno, že její zástupci budou favority na příštího prezidenta Francie.

Francouzi chtějí změnu, ale vůbec se nemohou shodnout jakou

Francouzi chtějí změnu, ale nemohou se shodnout, jakou (ani v tom se od Čechů moc neliší). První kolo komunálních voleb ve Francii potvrzuje jeden zásadní trend: politická scéna je roztříštěnější než kdy dřív. Rok před prezidentskými volbami už neexistuje jedno dominantní centrum, kolem kterého by se politika točila. Éra, kdy byl hlavním magnetem prezident Emmanuel Macron, je dávno pryč, macronismus je politicky mrtvý, mizí i z radnic. Kandidáti spojení s jeho hnutím ztratili ve městech velkou část vlivu a v mnoha komunálních soubojích vůbec nehrají hlavní roli. Politické pole se tak znovu přeskupuje, ale tentokrát bez silného centristického pólu, který by ostatní vyvažoval.

Boj o Elysejský palác: Macron „betonuje" instituce, Le Penová naráží na byznys

Francie vstupuje do předvolební fáze, která se neodehrává jen na mítincích, ale i v zákulisí státních institucí a zasedaček velkých firem. Jak upozorňuje server Politico, prezident Emmanuel Macron urychluje klíčová personální jmenování, aby ochránil svůj odkaz a omezil manévrovací prostor případného krajně pravicového nástupce. Agentura Reuters zároveň popisuje, že Národní sdružení (RN) Marine Le Penové a Jordana Bardelly zatím nedokázalo přesvědčit francouzskou podnikatelskou elitu.

Fragmentace: staré bloky už neplatí

Místo střetu „Macron proti zbytku světa“ se dnes ve městech odehrávají spíše vnitřní souboje uvnitř jednotlivých bloků, souboje uvnitř pravice a levice. Na levici soupeří tradiční socialisté, zelení a radikální proud reprezentovaný Jean-Lucem Mélenchonem a jeho hnutím La France Insoumise. Na pravici je dnes dominantní Národní sdružení Jordana Bardelly (patrně bude kandidovat na prezidenta). Dlouholetá šéfka této strany Marine Le Pen má soudní zákaz kandidatury pro finanční podvody s EU fondy, ještě běží odvolání. Tradiční republikánští konzervativci určitou sílu mají, ale zdaleka ne dominantní jako dřív.

Francie si zkouší novou mapu moci

Populistické póly sílí a ty radikálnější proudy, na levici i na pravici, postupně posilují. Jde o rozpad středu, vzestup okrajů, a tlačí tradiční strany. Politická soutěž tak získává ostřejší a ideologičtější charakter, a to způsobuje, že není schopna žádného kompromisu nad reálnými ekonomickými, rozpočtovými a sociálními problémy země. I to je tendence, jakou v Česku do určité míry také vidíme.

Emmanuel Macron se cynickou politikou udržel u moci. „Macronismus" je ale v troskách

Karel Pučelík

ČTK

Polsko nepošle své vojáky do Íránu, protože válka, kterou proti této zemi vedou Spojené státy a Izrael, se přímo netýká jeho bezpečnosti, uvedl polský premiér Donald Tusk.

Reagoval tak na výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle kterého by spojenci měli Spojeným státům pomoci zabezpečit Hormuzský průliv. Írán tuto námořní cestu důležitou pro dopravu ropy i zkapalněného zemního plynu v důsledku amerických a izraelských útoků zablokoval.

„Polsko má jiné úkoly“

Tusk dnes řekl, že Polsko má v rámci NATO jiné úkoly. „Pokud jde o moře, tak to, co máme k dispozici, musí sloužit pro bezpečnost Baltského moře,“ řekl Tusk. Polsko a další země kolem Baltského moře v posledních letech varují před rostoucím nebezpečím pro region ze strany Ruska.

Kalifornský guvernér Gavin Newsom by se neměl stát americkým prezidentem, protože má dyslexii, řekl podle stanice CNN v pondělí šéf Bílého domu Donald Trump. Republikánský prezident demokratického politika označil za člověka s nízkou inteligencí. Newsom, o němž se spekuluje jako o možném prezidentském kandidátovi ve volbách v roce 2028, otevřeně hovoří o svém boji s dyslexií, poruchou učení, která ovlivňuje schopnost čtení, psaní, hláskování a mluvení.

„Vláda neplánuje žádnou expedici ve směru na Írán,“ řekl také polský premiér a dodal, že spojenci jeho země včetně Američanů to dobře chápou.

Šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski v pondělí řekl, že účast polské armády na operaci v Hormuzském průlivu vylučuje také prezident Karol Nawrocki. Národněkonzervativní politik Nawrocki platí za velkého obdivovatele současného šéfa Bílého domu a vyslovuje se pro co nejužší vazby mezi Varšavou a Washingtonem.

Podobně jako Tusk na Trumpovu výzvu reagovali také zástupci Německa, Španělska a Itálie. Dali najevo, že v současnosti nemají v plánu poslat válečné lodě, aby pomohly odblokovat Hormuzský průliv.

Michal Nosek: Je Milion chvilek občanská síla, nebo aktivistický tlak, který štěpí Česko?

Mikuláš Minář
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Spolek Milion chvilek pro demokracii dokázal mobilizovat statisíce lidí a vrátit protesty do centra veřejného dění. Zároveň ale čím dál víc působí jako symbol jednostranné politiky a prohlubující se nedůvěry mezi různými částmi společnosti. Je jeho role pro demokracii přínosem, nebo spíš důkazem, jak hluboko je Česko rozdělené?

Spolek Milion chvilek pro demokracii dnes už není jen občanskou iniciativou. Stal se symbolem hlubokého rozdělení české společnosti. A právě proto je potřeba mluvit o jeho roli otevřeněji a bez uhlazování.

Na jedné straně je fér uznat, že bez podobných iniciativ by demokracie zakrněla. Milion chvilek dokázal dostat statisíce lidí do ulic a připomenout, že veřejnost má právo, a někdy i povinnost, dát politikům jasně najevo nespokojenost. V době, kdy část společnosti rezignuje na veřejné dění, je tohle nepochybně důležitý signál. Ignorovat tuto energii by byla chyba.

Pozitiva končí

Jenže tím pozitivní výčet v podstatě končí. Dlouhodobě se ukazuje, že spolek není neutrálním hlasem „občanské společnosti“, ale fakticky reprezentuje konkrétní politický názorový proud. To samo o sobě není problém. Problém je, že se často prezentuje jako obecný hlas demokracie, čímž nepřímo delegitimizuje jiné postoje. Pro část veřejnosti pak jeho akce nepůsobí jako otevřený prostor pro diskusi, ale spíš jako moralizující manifestace jedné správné pravdy.

Ještě zásadnější je dopad na atmosféru ve společnosti. Místo aby podobné iniciativy pomáhaly hledat průnik mezi různými názory, často spíš posilují pocit „my versus oni“. Pro jedny jsou demonstranti hrdinové, pro druhé zmanipulovaný dav. A právě tahle dynamika, vzájemné podezírání, zpochybňování motivů, ztráta důvěry, je možná největším problémem současné české politiky. Milion chvilek ji sice nevytvořil, ale rozhodně ji pomáhá udržovat při životě.

Demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii na podporu prezidenta Petra Pavla ČTK

Vlády se nemění na náměstích, ale ve volbách

Navíc se ukazuje i omezená efektivita těchto akcí. Velké demonstrace přitáhnou pozornost, ale reálný politický dopad bývá minimální. Vlády se nemění na náměstích, ale ve volbách. Pokud protesty nepřetaví energii do širší, dlouhodobé práce s veřejností, končí často jen jako silná, ale krátkodobá emoce.

Výsledkem je paradox. Milion chvilek je zároveň důkazem vitality občanské společnosti i symbolem její slepé uličky. Není zbytečný, ale není ani tak prospěšný, jak si jeho podporovatelé myslí. 

Ministr zahraničí Petr Macinka uvedl, že vládní koalice prosadí připravovaný zákon o neziskových organizacích. Po jednání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu zároveň odmítl kritiku opozice a části neziskového sektoru, podle níž návrh kopíruje ruskou legislativu. Takové srovnání označil za nesmysl.

Václav Moravec není nejlepší novinář v Česku. Není to žádný filozof, nový Ferdinand Peroutka. Je to prostě jen šikovný moderátor, klobouk dolů, který získal v České televizi vlastní pořad a ve společnosti renomé. Teď televizi opustil. Nic víc, nic méně. Televize látá, co po Moravcovi. První pořad se moc nevyvedl.

