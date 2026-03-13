Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva
Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.
Americký miliardář Elon Musk zahájil nové kolo změn ve svém start-upu xAI. Podle serveru listu Financial Times odcházejí z firmy další spoluzakladatelé i techničtí pracovníci, a to kvůli údajně neuspokojivým výsledkům při vývoji nástrojů pro programování s využitím umělé inteligence.
Z původních jedenácti spoluzakladatelů, kteří stáli u zrodu společnosti v březnu 2023, zůstávají v týmu už jen dva. Firmu opouštějí také klíčoví technici Zihang Dai a Guodong Zhang. Podle zdrojů Financial Times byl Zhang přímo spojován s problémy při vývoji aplikace zaměřené na AI programování.
Audit a přestavba firmy
Musk mezitím do xAI vyslal krizové manažery ze svých dalších společností SpaceX a Tesla, kteří mají provést audit dosavadní práce.
„xAI nebyla napoprvé postavena správně, takže se přestavuje od základů,“ uvedl Musk na sociální síti X. Připomněl přitom, že podobným procesem podle něj v minulosti prošla i automobilka Tesla.
Změny podle Financial Times souvisejí se snahou rychle dohnat konkurenci. V oblasti nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence nyní dominují společnosti Anthropic a OpenAI.
Musk chce nové talenty
Současně Musk zahájil agresivní nábor nových zaměstnanců. Snaží se přetahovat odborníky z konkurenčních projektů, například z populární aplikace pro programátory Cursor.
Na sociální síti X se zároveň veřejně omluvil některým uchazečům, které firma v minulosti odmítla. Uvedl, že osobně projde historii pohovorů a pokusí se znovu kontaktovat talentované kandidáty. „Mnoho talentovaných lidí bylo v xAI odmítnuto,“ napsal Musk.
Tlak před možným vstupem SpaceX na burzu
Tlak na rychlé výsledky se podle Financial Times zvyšuje také v souvislosti s plánovaným vstupem společnosti SpaceX na burzu. Ten by se podle zdrojů mohl uskutečnit už v červnu a stát se jedním z největších primárních veřejných úpisů akcií v historii.
SpaceX, kterou Musk založil v roce 2002, patří mezi lídry v oblasti vesmírné dopravy. Firma vyvíjí nosné rakety, kosmické lodě i družice a provozuje satelitní internetový systém Starlink.Start-up xAI mezitím vyvíjí chatbota Grok, který je integrován do sociální sítě X.
