Do Česka nyní jezdí houfně tankovat nejen Slováci, ale i Němci a Rakušani. Český stát ovšem na levné naftě přichází o 17 miliard korun ročně, přidává ekonomický pohled na situaci Lukáš Kovanda z Trinity Bank.

Reklama

„Slováci jen tiše závidí, Česko se stává tankovacím rájem,“ píší slovenská média. A je tomu tak. Česko má totiž nyní podle dat Evropské komise čtvrtou nejnižší cenu nafty v EU. Levněji ji tankují pouze na Maltě, v Bulharsku a v Litvě. Všechny země, jež s Českem sousedí, včetně Polska, ji tedy mají dražší. A tak cizinci nyní jezdí v nebývalé míře tankovat do Česka.

Důvodem levné nafty v ČR je fakt, že v porovnání ještě s rokem 2020 je nyní zhruba o tři koruny na litr levnější jen z důvodu snížení spotřební daně z ní. První snížení daně se uskutečnilo začátkem roku 2021, o korunu na litr. K dalšímu pak došlo loni v červnu, o 1,50 koruny na litr. Když zohledníme ještě související o něco nižší DPH, je litr nafty celkově skutečně o zhruba tři koruny na litr levnější než ještě roku 2020.

Český stát ovšem výrazným zlevněním nafty o tři koruny na litr přichází ročně o zhruba 17 miliard korun. Určitá část z tohoto výpadku se ovšem státu vrací právě proto, že v Česku tankují také tedy Slováci, Rakušani nebo Němci, kteří tak tím pádem v Česku platí i spotřební daň a související DPH. Češi pak mají slabší tendenci než jindy jezdit tankovat do zahraničí. Dokonce se jim nyní nevyplácí ani tankovat naftu v Polsku, kam si pro ni tradičně jezdili.

Lukáš Kovanda: Motoristé, radujte se. Čeká vás nečekaně levné léto Názory Motoristy čeká nečekaně levné léto, za benzín platí o 10 korun na litr méně než loni, za naftu o 15 korun. A ceny půjdou níž, v USA totiž roste riziko recese, i kvůli včerejším slovům tamní centrální banky, míní hlavní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

V srpnu už bude pohled na totemy českých čerpaček o něco smutnější

V polovině prázdnin, od srpna, se ovšem spotřební daň z nafty zřejmě vrátí na úroveň z doby před loňským červnem, tedy bude o 1,50 koruny na litr vyšší. Česko by ale i tak mělo osmou nejnižší cenu nafty v EU. V pomyslném žebříčku zemí EU podle nejnižších cen nafty by se před něj dostaly ještě Rumunsko, Kypr, Polsko a Lotyšsko. Ceny na Slovensku, v Maďarsku, Německu či Rakousku by byly i nadále vyšší než v ČR.

Cena nafty v Česku bude však oproti naftě v Polsku i po zvýšení spotřební daně dražší jen poměrně nepatrně, maximálně v rozsahu nižších desítek haléřů na litr. Takový rozdíl neohrožuje konkurenceschopnost českých dopravců, protože cena nafty zůstane víceméně srovnatelná s Polskem. Sdružení dopravců Česmad Bohemia však přesto varuje, že zvýšení daně je o jejich nynější konkurenceschopnost připraví. To však tedy data příliš nepotvrzují.

Lukáš Kovanda: České řidiče čekají druhé nejlevnější prázdniny v historii Názory Pohonné hmoty budou v Česku o těchto prázdninách nečekaně levné. Alespoň tedy v poměru k hrubé měsíční mzdě. Řidiči totiž budou moci za částku odpovídající právě hrubé měsíční mzdě u tuzemských čerpacích stanic zakoupit více než 1200 litrů pohonných hmot. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Energetičtí obchodníci z Evropy stále čile nakupují v Rusku Zprávy z firem Dva z největších světových nezávislých obchodníků s energií Vitol a Gunvor zůstávají významnými kupci rafinované ropy z Ruska. Obě firmy kupují ruskou ropu ve velkém i více než rok poté, co slíbily, že své obchody s Moskvou po invazi Ruska na Ukrajinu drasticky omezí. Analýza záznamů ruského celního úřadu o vývozu za čtyři měsíce letošního roku ukazuje, že obě firmy patřily mezi deset největších kupců rafinovaných produktů, jako je benzin a nafta, uvedl list Financial Times (FT). ČTK Přečíst článek