Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Ropovod Družba
Profimedia
ČTK
ČTK

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.

Von der Leyeonová a Costa ujistili, že evropští experti jsou Ukrajině k dispozici okamžitě. „Předsedkyně Evropské komise a předseda Evropské rady budou nadále pracovat s dotčenými stranami na alternativních trasách pro tranzit neruské ropy do zemí střední a východní Evropy,"“ uvedli také ve společném prohlášení.

Oprava Družby se chýlí ke konci

Zelenskyj v dopise adresovaném komisi podle Reuters uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko, které ropovodem Družba vedoucím přes Ukrajinu dovážejí ruskou ropu, tvrdí, že Kyjev se zprovozněním potrubí záměrně otálí.

Čeští ministři průmyslu a zahraničí, Karel Havlíček a Petr Macinka, v pondělí v Bruselu nabídli, že by se čeští experti mohli postavit do čela mise, která by na Ukrajině zjistila faktický stav ropovodu. Česko je podle Havlíčka připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.

Maďarsko v současné době blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, která je určena na roky 2026 a 2027. Premiér Viktor Orbán žádá, aby Ukrajina nejdříve obnovila dovoz ruské ropy Družbou do Maďarska a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruským útokem ze 27. ledna, podle Maďarska ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů. Bratislava a Budapešť obviňují Kyjev mimo jiné ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

Karel Havlíček
Aktualizováno

Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Politika

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Stejný návrh na zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu přednesl také šéf české diplomacie Petr Macinka. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit. Nad Havlíčkovou iniciativou se pozastavil předseda opoziční ODS Martin Kupka.

ČTK

Přečíst článek

nVidia

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

Trhy

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Ropovod Družba, Maďarsko

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Politika

nst

Přečíst článek

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Nvidia je prozatím největším vítězem války o dominanci v AI světě. Tvůrce nejvýkonnějších čipů, které jako jediné dokážou zvládat nároky obřích datových center, se stal nejhodnotnější firmou světa. A s aktuální tržní kapitalizací kolem 4,5 bilionu dolarů má před druhým v pořadí, společností Apple, náskok zhruba 800 miliard.

Jenomže v aktuálním investorském klimatu a rychle se měnícím světě nic nemusí trvat věčně a zdá se, že akcie Nvidie narazily na určitý limit. V reakci na vystoupení CEO Nvidie Jensena Huanga, který nastínil růstový byznys pro další dva roky, totiž akcie krátce posílily o necelá dvě procenta, ale v následném obchodování se dostaly dokonce pod úroveň panující před oznámení výsledků, připomíná list The Financial Times. Přitom Huang prohlásil, že v následujících dvou letech tržby společnosti přesáhnou zcela nepochybně hranici bilionu dolarů a poptávka roste v souvislosti s růstem AI modelů, zejména Claude Code od Anthropiku.

AI horečka v Indii: Světové firmy slibují stovky miliard dolarů

Money

Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.

nst

Přečíst článek

Umí firmy vydělat na AI?

Důvodů zastavení růstu akcií největší firmy světa je hned několik. Tou nejsilnější aktuálně bude vliv probíhajícího konfliktu na Středním východě, který má negativní dopad na trhy obecně. Navíc se zvyšují obavy z prodloužení konfliktu na dobu, s níž izraelská ani americká vláda nepočítaly, což by mohlo mít dopad na návrat inflace a následné oslabení trhů. Investoři, kteří podpořili Nvidii včas, tak aktuálně mohou vybírat část zisků, což by vysvětlovalo propad akcií po velmi krátkodobém posílení.

Druhý vliv hraje celé odvětví AI, které v očích investorů přestává představovat cestu k extrémně rychlému zhodnocení investic. Ačkoli svět zatím stále počítá s dramatickou disrupcí, kterou AI přináší, o tom, jakou monetizaci to přinese jejich konkrétním investicím, ale již investoři tak jasnou představu nemají. Celý ekosystém totiž zatím nedokázal přijít na funkční a udržitelný byznys model, v monetizaci tokenů pak například dochází ke značnému snižování cen.

Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky

Zprávy z firem

Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.

nst

Přečíst článek

Akcie jsou nyní relativně výhodné

Ačkoli Nvidia zatím je objektivním vítězem a má funkční model, je to do velké míry taženo očekáváním, že AI jako celek poroste. Jen to obhájí budování nových datových center, která potřebují čipy od Nvidie. Ve chvíli, kdy by se celý ekosystém zadrhnul, oslabí to i poptávku po produktech tajwansko-americké společnosti.

FT.com pak upozorňuje, že očekávané tržby, které zveřejnil Huang, jsou výrazně vyšší, než nad čem panuje shoda analytiků. „Pro další dva fiskální roky odhaduje Capital IQ tržby na úrovni 835 miliard dolarů,“ upozorňuje FT.com. To je přitom o téměř 200 miliard méně než optimistická predikce CEO Nvidie.

Jenomže z čistě analytického pohledu jsou akcie Nvidie v posledních týdnech mnohem výhodnější, než by se mohlo zdát. Obří růsty tržeb a zisku na jedné straně, a naopak mírný propad ceny akcií totiž výrazně snižuje ukazatel P/E, který ukazuje nacenění akcie vůči zisku. Aktuálně je P/E na úrovni kolem 37, historicky přitom bylo i na úrovni 80. Dodejme, že dlouhodobý průměr akcií je v pásmu mezi 20 a 25. Nvidia je ale mimořádně rostoucí společnost navíc působící v technologickém odvětví, kde je P/E tradičně vyšší. Nicméně pro srovnání P/E Alphabetu (mateřká firma Googlu) činí 28, Microsoft dokonce 24.

Sam Altman

Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů

Zprávy z firem

Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.

nst

Přečíst článek

Související

CEO Nvidia Jensen Huang

Nvidia porazila další milník. Její hodnota přeskočila hranici pěti bilionů dolarů

Trhy

sta

Přečíst článek

Hotelový boom v Česku. Investice vyskočily na rekordní úroveň

Hilton Prague
ČTK
nst
nst

V Česku se loni prodalo 16 hotelů za celkem 764 milionů eur (zhruba 18,7 miliardy korun). Oproti roku 2024 se tak objem investic zvýšil pětinásobně a počet transakcí vzrostl o šest. Více než tři čtvrtiny obchodů se přitom uskutečnily v Praze, vyplývá z údajů realitní společnosti Cushman & Wakefield.

Výsledek zároveň překonal dosud nejsilnější rok 2019 před pandemií covidu-19, kdy investice do hotelů dosáhly 605 milionů eur (asi 14,7 miliardy korun).

Praha byla jednoznačně hlavním tahounem trhu. Prodalo se zde 13 hotelů za 742 milionů eur (18,1 miliardy korun), což představuje téměř desetinásobný meziroční nárůst. Mezi nejvýznamnější transakce patřily prodeje hotelů Hilton Prague a Vienna House Diplomat Prague, které přešly ze zahraničních do českých rukou. Společnost PPF Real Estate zároveň získala i hotel Four Seasons Prague, kde třicetiprocentní podíl drží podnikatel Michal Strnad ze skupiny Czechoslovak Group.

Hotel Astarea v obci Mlini

RECENZE: Hotel u Dubrovníku za tři tisíce. Astarea nabízí víc, než čekáte

Enjoy

Když jsme plánovali pobyt u Dubrovníku, měli jsme jasno – chtěli jsme bydlet v hotelu Sheraton. Ten byl ale na první dvě noci vyprodaný. Náhradou se tak stal nedaleký hotel Astarea v obci Mlini. Je sice o kategorii níž než Sheraton, ale za cenu lehce přes tři tisíce korun za pokoj a noc nabízí překvapivě solidní komfort, skvělou polohu u moře a dobré zázemí pro rodiny.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rostla i cena za hotelové pokoje. Průměrná investiční hodnota přesáhla 255 tisíc eur (zhruba 6,2 milionu korun) na pokoj, což je o 62 procent více než o rok dříve. Důvodem byly především prodeje prémiových hotelů, jako jsou Four Seasons Prague nebo Hilton Prague, kde ceny výrazně převyšovaly průměr.

Zájem investorů o hotelový trh ve střední a východní Evropě zůstává silný. Podle studie Cushman & Wakefield Hotel Investor Compass 2026 je alespoň polovina oslovených investorů připravena v regionu aktivně investovat. Praha se navíc zařadila mezi 15 nejatraktivnějších evropských měst pro hotelové investice a předstihla například Vídeň, Curych či Budapešť.

Pozitivní vývoj potvrzují i data o cestovním ruchu. V Česku se loni ubytovalo 23,55 milionu hostů, což představuje meziroční nárůst o 3,2 procenta. Počet přenocování vzrostl o 3,3 procenta na 59,1 milionu nocí. Přibylo přitom jak domácích, tak zahraničních návštěvníků.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Doporučujeme