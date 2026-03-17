Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl
Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.
Von der Leyeonová a Costa ujistili, že evropští experti jsou Ukrajině k dispozici okamžitě. „Předsedkyně Evropské komise a předseda Evropské rady budou nadále pracovat s dotčenými stranami na alternativních trasách pro tranzit neruské ropy do zemí střední a východní Evropy,"“ uvedli také ve společném prohlášení.
Oprava Družby se chýlí ke konci
Zelenskyj v dopise adresovaném komisi podle Reuters uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko, které ropovodem Družba vedoucím přes Ukrajinu dovážejí ruskou ropu, tvrdí, že Kyjev se zprovozněním potrubí záměrně otálí.
Čeští ministři průmyslu a zahraničí, Karel Havlíček a Petr Macinka, v pondělí v Bruselu nabídli, že by se čeští experti mohli postavit do čela mise, která by na Ukrajině zjistila faktický stav ropovodu. Česko je podle Havlíčka připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.
Maďarsko v současné době blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, která je určena na roky 2026 a 2027. Premiér Viktor Orbán žádá, aby Ukrajina nejdříve obnovila dovoz ruské ropy Družbou do Maďarska a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruským útokem ze 27. ledna, podle Maďarska ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů. Bratislava a Budapešť obviňují Kyjev mimo jiné ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.
Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba
Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Stejný návrh na zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu přednesl také šéf české diplomacie Petr Macinka. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit. Nad Havlíčkovou iniciativou se pozastavil předseda opoziční ODS Martin Kupka.
Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné
Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.
