Další rána pro průmysl. Hliník se blíží čtyřletému maximu

ČTK

Nejde jen o ropu. Kvůli válce v Íránu zdražuje i hliník. Průmysl situaci sleduje s obavami. Pozornost se stáčí k Číně. Pokud ta vyhodnotí, že jsou ceny tohoto průmyslového kovu příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi.

Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje pouze ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku zcela zásadní. Jeho cena se aktuálně pohybuje těsně pod 3400 dolarů (72 350 korun) za tunu a je blízko čtyřletého maxima.

Americko-izraelská válka proti Íránu totiž narušila globální dodávky, napsal ve středu web CNBC. Hliník je nezbytný materiál v elektronice, dopravě a stavebnictví, stejně jako v dalších odvětvích, například při výrobě solárních panelů a obalů.

Skokový růst cen

Od začátku války s Íránem 28. února tříměsíční futures na hliník na Londýnské burze kovů (LME) vzrostly do čtvrtka minulého týdne až o deset procent, než část zisků odevzdaly a skončily přibližně o osm procent výše.

Faktická paralýza lodní dopravy v Hormuzském průlivu totiž vedla k významnému narušení dodávek.

Výpadky výroby zvyšují tlak

Za poslední dva týdny jde o nejvýkonnější průmyslový kov. Cena hliníku se ve středu odpoledne pohybovala na londýnské LME v blízkosti 3370 dolarů za tunu.

Bahrajnská společnost Aluminium Bahrain (Alba), která provozuje největší hliníkárnu na světě, snížila produkci o 19 procent ze své roční kapacity 1,6 milionu tun. To jen posiluje obavy z globálního nedostatku hliníku.

Cena může dál růst

Nižší zásoby a možnost dalších výpadků dodávek na Blízkém východě by mohly podle analytické společnosti CRU Group cenu hliníku zvýšit až ke 4000 dolarům za tunu.

Hlavní analytik CRU Guillaume Osouf nedávno uvedl, že cena hliníku na LME by byla nyní pravděpodobně mnohem vyšší, nebýt slabé globální poptávky po tomto kovu.

„Déletrvající konflikt pravděpodobně zásadně změní náš výhled trhu na zbytek roku, a to kvůli trvalému dopadu na globální nabídku a potenciálním negativním vlivům na poptávku,“ dodal.

Klíčem je Čína

Odpověď na otázku, jak se budou ceny dál vyvíjet, leží podle dalších analytiků v Číně. Ta je největším producentem hliníku a obvykle drží produkci omezenou na 45,5 milionu tun ročně, aby snížila emise a vyhnula se nadměrným kapacitám.

„Pokud čínská vláda usoudí, že ceny jsou příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi, a svět pak bude hliníkem zaplaven,“ řekl v pořadu CNBC Europe Early Edition generální ředitel těžební společnosti ACG Metals Artem Volynets.

Investoři zatím vyčkávají

Navzdory nedávnému růstu cen na LME ani jeden z analytiků neočekává, že by se hliník stal významným aktivem pro drobné investory, jako je tomu u stříbra nebo mědi.

Volynets řekl, že by ho překvapilo, kdyby se drobní investoři více zapojili do obchodování s tímto průmyslovým kovem.

Analytik Osouf z CRU poznamenal, že objem tzv. dlouhých pozic je teď jen o něco nižší než na konci ledna, takže zapojení fondů zůstalo od začátku konfliktu omezené. Dlouhou pozicí se rozumí spekulace na další růst ceny.

„Zajímavé je, že investoři spekulující na pokles ceny zvýšili svou expozici o 15 000 kontraktů, což naznačuje, že větší část investorů teď sází na pokles cen,“ dodal.

Konflikt ochromil dopravu

Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.

Cena ropy Brent se kvůli tomu přechodně vyšplhala až ke 120 dolarům za barel. Později klesla, ale v posledních dnech se opět zvyšuje a nyní je blízko 110 dolarů za barel.

Český byznys si může „líznout“ i Gulfstream nebo helikoptéru

Český byznys si může „líznout" i Gulfstream nebo helikoptéru
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

České firmy už neřeší jen vlaky a traktory. Na leasing si pořizují i letadla – včetně tryskáčů za miliardy korun.

Od secondhandových lokomotiv a vagónů až po Gulfstream G650ER. Tak se proměňují potřeby českých firem, které 30 let doprovází leasingová společnost Société Générale Equipment Finance (SGEF). Oproti klasickému bankovnímu úvěru má leasing řadu výhod. Své o tom ví třeba majitel dopravního impéria RegioJet a Student Agency Radim Jančura.

„Jsme mnohem blíž byznysu, než je banka. Protože se pohybujeme mezi výrobci, ať už dopravní techniky, strojního vybavení a podobně, a mezi tím, kdo tu techniku kupuje. Tedy mezi průmyslovými a stavebními firmami, dopravci či zemědělci,“ podtrhuje David Formánek, generální ředitel leasingové společnosti Société Générale Equipment Finance (SGEF) ze skupiny Komerční banky.

„Jsme tam, kde jsou investice. Jsme spojovací článek mezi klientem, tedy tím, kdo kupuje, investuje, a výrobcem. Takže se vedle výsledovky a rizika bavíme velmi intenzivně také o byznys modelu, o fungování daného zařízení, o technologiích, o úsporách,“ dodává.

Rychlost se počítá

Velkým želízkem v ohni konkurenceschopnosti SGEF nejen vůči bankovním produktům, ale i vůči konkurenci v oboru, je rychlost vyřízení. Obchodní ředitelka společnosti Eva Jiránková na včerejším setkání s novináři uvedla, že loni bylo 38 procent nových obchodů schváleno během jednoho dne po odevzdání požadovaných podkladů.  Společnost používá pro schvalování transakcí do 350 tisíc eur automatický systém posuzování žádostí.

SGEF, která je na trhu právě 30 let a nedávno se odkupem od francouzské skupiny Société Générale stala stoprocentní dcerou Komerční banky, loni zaznamenala rekordní objem financování investic ve výši 18 miliard korun, což znamená o třetinu vyšší objem než před pandemií covidu. Na relevantním trhu je SGEF lídrem se zhruba 21procentním podílem.

Doprava, zemědělství i high-tech

Největší zásluhu na loňském růstu obchodního objemu měla doprava, která se dlouhodobě na portfoliu SGEF podílí asi 30 procenty. Nové obchody v oblasti dopravní techniky loni dosáhly 6,5 miliardy korun, což znamená meziroční zvýšení o 11 procent a 35 procent celkových loňských nově uzavřených obchodů. Významný podíl na tom měly investice dopravců do pořízení vozidel v železniční a autobusové dopravě.

Další dvě miliardy přidala do portfolia SGEF zemědělská technika a 1,6 miliardou přispělo financování hight-tech technologií, zatímco strukturované financování přidalo 2,5 miliardy korun.

Jak zdůraznila obchodní ředitelka Jiránková, společnost sleduje nové trendy a vychází vstříc digitalizaci, robotizaci a dalším nejnovějším trendům a je také otevřena vstupu nových výrobců na náš trh, což přináší značné úspory nákladů pro klienty. A velmi vítá nové technologie, jako třeba elektrizaci nákladní dopravy, protože to znamená i snižování uhlíkové stopy. To je pro skupinu Komerční banky velmi důležité kritérium. Jiránková zmínila také schopnost pomoci s celým projektem. Jako bylo například financování nákupu elektrických nákladních aut, kde se řešila i fotovoltaika a nabíjecí infrastruktura, a to se všemi detaily.

Žluté vlaky a autobusy pro Jančuru

Jedním z klíčových klientů leasingové firmy pod křídly Komerční banky je už 15 let vlakové a autobusové impérium Radima Jančury. Jak Jančura uvedl na včerejším setkání SGEF s novináři, před 15 lety byla firma ochotna, na rozdíl od jiných financiérů, dát důvěru jeho projektu a financovat nákup ojetých lokomotiv a vagónů z Itálie a Rakouska. Dnes mu SGEF finančně pokrývá nákupy flotil nejmodernějších vícesystémových lokomotiv RegioJet Pool, které obsluhují dálkové trasy ve střední Evropě.

Celkově SGEF do železničních projektů se žlutými vlaky za oněch 15 let investoval 2,1 miliardy korun. Další oblastí dlouhodobé spolupráce mezi SGEF a Radimem Jančurou je i dopravní společnost Student Agency s jejími žlutými autobusy.

Železniční vozidla, ale i letadla a vrtulníky

Zhruba třetina loňských nových obchodů tedy šla do oblasti dopravní techniky. Vedle železničních vozidel a autobusů SGEF financovala nákladní automobily, tahače, návěsy a přívěsy, ale také letadla a vrtulníky. Těch za tři desítky let své existence pokryla celkem 91. Nejdražším předmětem v historii společnosti byl business jet Gulfstream G650ER, financovaný částkou 1,3 miliardy korun.

Passer začal stavět největší kancelářský projekt v Praze

Sequoia
Passerinvest Group, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Společnost Passerinvest Group Radima Passera zahájila výstavbu nové administrativní budovy Sequoia v pražských Roztylech. Jde o největší kancelářskou budovu, která se v současnosti v Praze staví pro volný trh. Za dva roky nabídne 33 tisíc metrů pronajímatelné plochy.

V pražských Roztylech začala stavba jednoho z největších kancelářských projektů posledních let. Radim Passer ve středu dopoledne symbolicky poklepal kladívkem na základní kámen nové kancelářské budovy, která vyrůstá mezi křižovatkou pražského okruhu s dálnicí D1 a Krčským lesem. Půjde o monumentální a také technologicky aktuálně nejvyspělejší budovu o délce téměř dvou set metrů.

Jedenáctipodlažní budovu navrhlo architektonické studio A8000 pod vedením architekta Martina Krupauera, který mimo jiné vede tým, který připravuje projekt Vltavské filharmonie. Na výstavbě se již pracuje, datum dokončení míří na první polovinu roku 2028.

Na projektu se podílejí dva investoři, společnosti Passerinvest Group a Gemo Jaromíra Uhýrka, která je zároveň zhotovitelem stavby. Passer si drží v projektu většinový podíl.

Nájemce žádný, ambice velké 

Architektonicky inovativní budova bude mít jedenáct nadzemních a čtyři podzemní podlaží. Součástí projektu je velká střešní terasa se zelení a relaxační zóny. Díky umístění na hlavní pražské cyklostezce bude nájemcům k dispozici kolárna se šatnami a sprchami.

„V současné době stavíme a připravujeme nejvíce projektů v jeden čas za celou dobu našeho podnikání. Dva multifunkční objekty Hila a Orion stavíme na Brumlovce, Sequoia představuje náš další zcela nový administrativní projekt, který posouvá standardy současného trhu,“ říká Radim Passer, zakladatel a šéf Passerinvest Group.

Budova, která bude za dva roky stát na velmi viditelném místě a která má ambici stát se jednou z dominant Prahy, ještě nemá ani jednoho nájemce. „Je to spekulativní projekt,“ přiznává Eduard Forejt, ředitel developmentu Passerinvestu. Jde o neobvyklý přístup, kancelářské projekty v Česku totiž obvykle vznikají, až když se pro ně najde klíčový nájemce. Vzhledem k faktu, že v Praze se v posledních letech kanceláře téměř vůbec nestaví a poptávka převyšuje nabídku, dává plán smysl.

Moderní technologie v hlavní roli

Investice do projektu bude kolem čtyř miliard korun, polovinu zainvestují oba hlavní investoři. Budova bude vybavena tepelnými čerpadly, fotovoltaickými panely a sálavými stropy, což zajistí nízkou spotřebu energie. O výši nájmu se ve společnosti zatím diskutuje, částka by podle aktuálních úvah měla začínat na 23,50 eura za metr čtvereční s tím, že nízké náklady na servis, osvětlení a energie, ušetří nájemcům dvě až čtyři eura.

Sequoia navazuje na již dokončený projekt administrativní budovy Roztyly Plaza a čtyřhektarový revitalizovaný park Nové Roztyly. Po dostavění budovy chystá Passer v přilehlém prostoru residenční výstavbu, projekt Arboretum.

