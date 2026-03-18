Další rána pro průmysl. Hliník se blíží čtyřletému maximu
Nejde jen o ropu. Kvůli válce v Íránu zdražuje i hliník. Průmysl situaci sleduje s obavami. Pozornost se stáčí k Číně. Pokud ta vyhodnotí, že jsou ceny tohoto průmyslového kovu příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi.
Konflikt na Blízkém východě nezvyšuje pouze ceny ropy a zemního plynu, ale například i hliníku, což je kov pro globální ekonomiku zcela zásadní. Jeho cena se aktuálně pohybuje těsně pod 3400 dolarů (72 350 korun) za tunu a je blízko čtyřletého maxima.
Americko-izraelská válka proti Íránu totiž narušila globální dodávky, napsal ve středu web CNBC. Hliník je nezbytný materiál v elektronice, dopravě a stavebnictví, stejně jako v dalších odvětvích, například při výrobě solárních panelů a obalů.
Skokový růst cen
Od začátku války s Íránem 28. února tříměsíční futures na hliník na Londýnské burze kovů (LME) vzrostly do čtvrtka minulého týdne až o deset procent, než část zisků odevzdaly a skončily přibližně o osm procent výše.
Faktická paralýza lodní dopravy v Hormuzském průlivu totiž vedla k významnému narušení dodávek.
Výpadky výroby zvyšují tlak
Za poslední dva týdny jde o nejvýkonnější průmyslový kov. Cena hliníku se ve středu odpoledne pohybovala na londýnské LME v blízkosti 3370 dolarů za tunu.
Bahrajnská společnost Aluminium Bahrain (Alba), která provozuje největší hliníkárnu na světě, snížila produkci o 19 procent ze své roční kapacity 1,6 milionu tun. To jen posiluje obavy z globálního nedostatku hliníku.
Cena může dál růst
Nižší zásoby a možnost dalších výpadků dodávek na Blízkém východě by mohly podle analytické společnosti CRU Group cenu hliníku zvýšit až ke 4000 dolarům za tunu.
Hlavní analytik CRU Guillaume Osouf nedávno uvedl, že cena hliníku na LME by byla nyní pravděpodobně mnohem vyšší, nebýt slabé globální poptávky po tomto kovu.
„Déletrvající konflikt pravděpodobně zásadně změní náš výhled trhu na zbytek roku, a to kvůli trvalému dopadu na globální nabídku a potenciálním negativním vlivům na poptávku,“ dodal.
Klíčem je Čína
Odpověď na otázku, jak se budou ceny dál vyvíjet, leží podle dalších analytiků v Číně. Ta je největším producentem hliníku a obvykle drží produkci omezenou na 45,5 milionu tun ročně, aby snížila emise a vyhnula se nadměrným kapacitám.
„Pokud čínská vláda usoudí, že ceny jsou příliš vysoké, může znovu zprovoznit řadu nevyužívaných hliníkáren v zemi, a svět pak bude hliníkem zaplaven,“ řekl v pořadu CNBC Europe Early Edition generální ředitel těžební společnosti ACG Metals Artem Volynets.
Investoři zatím vyčkávají
Navzdory nedávnému růstu cen na LME ani jeden z analytiků neočekává, že by se hliník stal významným aktivem pro drobné investory, jako je tomu u stříbra nebo mědi.
Volynets řekl, že by ho překvapilo, kdyby se drobní investoři více zapojili do obchodování s tímto průmyslovým kovem.
Analytik Osouf z CRU poznamenal, že objem tzv. dlouhých pozic je teď jen o něco nižší než na konci ledna, takže zapojení fondů zůstalo od začátku konfliktu omezené. Dlouhou pozicí se rozumí spekulace na další růst ceny.
Komoditní trhy v roce 2024 až na pár výjimek ukázaly pouze nevýrazné výkony, které bledly ve srovnání s dalšími skupinami aktiv.
„Zajímavé je, že investoři spekulující na pokles ceny zvýšili svou expozici o 15 000 kontraktů, což naznačuje, že větší část investorů teď sází na pokles cen,“ dodal.
Konflikt ochromil dopravu
Konflikt na Blízkém východě koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán. Konflikt vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Cena ropy Brent se kvůli tomu přechodně vyšplhala až ke 120 dolarům za barel. Později klesla, ale v posledních dnech se opět zvyšuje a nyní je blízko 110 dolarů za barel.