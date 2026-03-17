Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší“ než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala
Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.
V roce 2012 stály pohonné hmoty v přepočtu do dnešních cen a mezd takřka 76 korun za litr, a tehdejší vláda přitom žádnou úlevu typu snížení spotřební daně nezavedla
Výrazně rostoucí cena pohonných hmot v Česku je sice tématem těchto dní, v historickém ohlédnutí však bývaly i mnohem „dražší“, tedy alespoň v reálném vyjádření, které je však rozhodující z hlediska dopadu na peněženky domácností a rozpočty firem.
Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.
Podle nejnovějších dostupných dat společnosti CCS, předvčerejších, se litr benzínu prodával za 38 korun a litr nafty pak za 42,12 koruny. Průměrná cena litru pohonných hmot tak činila 40,06 koruny. Průměrná čistá mzda činila loni 38 680 korun. Za aktuální průměrnou čistou mzdu lze tedy stále i dnes, přes zdražení posledních týdnů, pořídit necelých 965 litrů pohonných hmot.
Výrazná kulminace
Vydejme se do září roku 2012, kdy ceny paliv v Česku zažívaly jednu ze svých opravdu výrazných kulminací. Například 13. září 2012 stál litr benzínu 38,56 koruny a litr nafty 37,18 koruny, plyne z dat CCS. V prostém průměru tak pohonné hmoty vyšly na 37,87 koruny za litr. Přitom průměrná čistá mzda činila roku 2012 celkem 19 340 korun. Za průměrnou čistou mzdu tak bylo možné pořídit v době kulminace cen paliv v září před čtrnácti lety jen necelých 511 litrů pohonných hmot.
Pokud by tedy ve vztahu k průměrné čisté mzdě měly být pohonné hmoty stejně drahé jako v září 2012, musely by nyní stát v průměru 75,74 koruny za litr. Musely by tedy být o zhruba 35,70 koruny za litr dražší, než jsou nyní.
Nominální vývoj čisté mzdy zahrnuje rovněž inflaci, jež od roku 2012 nastala. I když tedy byly před čtrnácti lety pohonné hmoty reálně dražší o zhruba 36 korun za litr, než jsou dnes, tehdejší Nečasova vláda nijak nezasáhla a úlevu typu redukce spotřební daně neschválila. Odmítla takový zásah s poukazem na nepříznivý důsledek pro veřejné finance.
Dnes jsou pohonné hmoty v průměru reálně o 36 korun za litr levnější než tehdy a někteří politici už volají po snížení spotřební daně.
Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.
Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.
