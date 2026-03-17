Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší" než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Ceny pohonných hmot výrazně rostou
Lukáš Kovanda
Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

V roce 2012 stály pohonné hmoty v přepočtu do dnešních cen a mezd takřka 76 korun za litr, a tehdejší vláda přitom žádnou úlevu typu snížení spotřební daně nezavedla 

Výrazně rostoucí cena pohonných hmot v Česku je sice tématem těchto dní, v historickém ohlédnutí však bývaly i mnohem „dražší“, tedy alespoň v reálném vyjádření, které je však rozhodující z hlediska dopadu na peněženky domácností a rozpočty firem.

čerpací stanice (ilustrační foto)

Nafta v Česku zdražila o více než devět korun

Money

Ceny pohonných hmot v Česku od konce února výrazně rostou. Nafta zdražila o více než devět korun na litr a dostala se na nejvyšší úroveň od listopadu 2022, benzin zdražil o více než čtyři koruny. Za růstem stojí napětí na Blízkém východě a omezení dopravy v Hormuzském průlivu, klíčové trase pro světové dodávky ropy.

ČTK

Přečíst článek

Podle nejnovějších dostupných dat společnosti CCS, předvčerejších, se litr benzínu prodával za 38 korun a litr nafty pak za 42,12 koruny. Průměrná cena litru pohonných hmot tak činila 40,06 koruny. Průměrná čistá mzda činila loni 38 680 korun. Za aktuální průměrnou čistou mzdu lze tedy stále i dnes, přes zdražení posledních týdnů, pořídit necelých 965 litrů pohonných hmot.

Výrazná kulminace

Vydejme se do září roku 2012, kdy ceny paliv v Česku zažívaly jednu ze svých opravdu výrazných kulminací. Například 13. září 2012 stál litr benzínu 38,56 koruny a litr nafty 37,18 koruny, plyne z dat CCS. V prostém průměru tak pohonné hmoty vyšly na 37,87 koruny za litr. Přitom průměrná čistá mzda činila roku 2012 celkem 19 340 korun. Za průměrnou čistou mzdu tak bylo možné pořídit v době kulminace cen paliv v září před čtrnácti lety jen necelých 511 litrů pohonných hmot.

Pokud by tedy ve vztahu k průměrné čisté mzdě měly být pohonné hmoty stejně drahé jako v září 2012, musely by nyní stát v průměru 75,74 koruny za litr. Musely by tedy být o zhruba 35,70 koruny za litr dražší, než jsou nyní.

Nominální vývoj čisté mzdy zahrnuje rovněž inflaci, jež od roku 2012 nastala. I když tedy byly před čtrnácti lety pohonné hmoty reálně dražší o zhruba 36 korun za litr, než jsou dnes, tehdejší Nečasova vláda nijak nezasáhla a úlevu typu redukce spotřební daně neschválila. Odmítla takový zásah s poukazem na nepříznivý důsledek pro veřejné finance.

Dnes jsou pohonné hmoty v průměru reálně o 36 korun za litr levnější než tehdy a někteří politici už volají po snížení spotřební daně.

Rafinerie ropy v chorvatské Rijece

Nová nafta pro Evropu poteče z Rijeky. Investice chemiček INA a MOL mění energetickou mapu regionu

Zprávy z firem

Na pobřeží Kvarnerského zálivu se mezi nádržemi, potrubím a ocelovými věžemi dokončila jedna z největších průmyslových investic v moderním Chorvatsku. Modernizace rafinerie Rijeka za téměř 700 milionů eur má zvýšit efektivitu výroby, posílit energetickou bezpečnost střední Evropy, snížit závislost na ruské ropě a otevřít cestu k výrobě zeleného vodíku.

Michal Nosek

Přečíst článek

Ceny pohonných hmot mohou brzy vzrůst

Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr

Money

Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Související

Zelenskyj: Oprava Družby bude hotová za měsíc a půl

Ropovod Družba
Profimedia
ČTK
ČTK

Ukrajina přijala od Evropské unie nabídku pomoci a financování při obnově dodávek ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska, uvedli dnes šéf summitů EU António Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v dopise adresovaném Evropské komisi podle agentury Reuters uvedl, že oprava ropovodu poničeného ruským útokem se chýlí ke konci a hotova má být do měsíce a půl.

Von der Leyeonová a Costa ujistili, že evropští experti jsou Ukrajině k dispozici okamžitě. „Předsedkyně Evropské komise a předseda Evropské rady budou nadále pracovat s dotčenými stranami na alternativních trasách pro tranzit neruské ropy do zemí střední a východní Evropy,"“ uvedli také ve společném prohlášení.

Oprava Družby se chýlí ke konci

Zelenskyj v dopise adresovaném komisi podle Reuters uvedl, že oprava ropovodu se chýlí ke konci. Kompresní stanice začne podle něj fungovat za měsíc až měsíc a půl. Maďarsko a Slovensko, které ropovodem Družba vedoucím přes Ukrajinu dovážejí ruskou ropu, tvrdí, že Kyjev se zprovozněním potrubí záměrně otálí.

Čeští ministři průmyslu a zahraničí, Karel Havlíček a Petr Macinka, v pondělí v Bruselu nabídli, že by se čeští experti mohli postavit do čela mise, která by na Ukrajině zjistila faktický stav ropovodu. Česko je podle Havlíčka připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.

Maďarsko v současné době blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, která je určena na roky 2026 a 2027. Premiér Viktor Orbán žádá, aby Ukrajina nejdříve obnovila dovoz ruské ropy Družbou do Maďarska a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruským útokem ze 27. ledna, podle Maďarska ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů. Bratislava a Budapešť obviňují Kyjev mimo jiné ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

Karel Havlíček
Aktualizováno

Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Politika

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Stejný návrh na zasedání ministrů zahraničí zemí EU v Bruselu přednesl také šéf české diplomacie Petr Macinka. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit. Nad Havlíčkovou iniciativou se pozastavil předseda opoziční ODS Martin Kupka.

ČTK

Přečíst článek

nVidia

Narazily akcie Nvidie na strop? Ani příslib obřích tržeb s nimi nehnul, přitom jsou relativně výhodné

Trhy

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj kvůli ropovodu Družba naštval Maďary. Ohrožujete naši energetickou bezpečnost, zní z Budapešti

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Ropovod Družba, Maďarsko

Ropovod Družba by mohl znovu fungovat za šest týdnů, uvedl Zelenskyj. Orbán hrozí politickým tlakem

Politika

nst

Přečíst článek

Velká obchodní dohoda na dosah. EU míří k podpisu s Austrálií

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová
ČTK
nst
nst

Evropská unie je po letech vyjednávání blízko podpisu dohody o volném obchodu s Austrálií. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová to podle agentury Bloomberg uvedla v dopise lídrům členských států. Podle zdrojů obeznámených se situací by mohla šéfka Komise odcestovat do Austrálie a dohodu podepsat už během víkendu.

Jednání jsou podle von der Leyenové v závěrečné fázi. Dohoda by měla posílit schopnost Evropské unie prosazovat globální standardy a zároveň zajistit odolnější dodavatelské řetězce.

Sporné body

Vyjednávání mezi EU a Austrálií se blíží ke konci už několik týdnů, stále je však brzdí některé sporné body, především otázky spojené s dovozem masa, uvádí Bloomberg.

K dalšímu posunu došlo i na politické úrovni. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pondělí jednal s australským ministrem obchodu Donem Farrellem a následně na síti X uvedl, že obě strany „postupují správným směrem“.

David Havlíček

Šéf EGAP David Havlíček: My nabízíme lokomotivu, Korejci lokomotivu i s železnicí

Money

Ukrajina je válečnou zónou, přesto tam české firmy obchodují více než před ruskou invazí. Exportní a garanční pojišťovna (EGAP) tam už pojistila obchody za 1,7 miliardy korun – a zatím bez jediné škody. Skutečný boj ale podle jejího šéfa Davida Havlíčka přijde až při poválečné obnově, kdy evropské firmy narazí na konkurenci států, které financují nejen export, ale i infrastrukturu.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Evropská unie i Austrálie se zároveň snaží co nejrychleji posílit obchodní vztahy s partnery, kteří sdílejí jejich ekonomické a politické postoje. Reagují tak mimo jiné na rostoucí obchodní napětí – zejména na nová cla zavedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem a na omezení Číny v dodávkách klíčových nerostných surovin.

EU v poslední době urychlila obchodní diplomacii i jinde. Po letech vyjednávání například uzavřela dohody s Indií a také s blokem jihoamerických zemí.

Související

Doporučujeme