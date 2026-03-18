Exšéf České pošty Štěpán skončil i na Slovensku. Ve funkci vydržel jen týdny
Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Napsal to ve středu server Blesk.cz.
Štěpán nastoupil koncem ledna na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty. Minulý týden se ale funkce vzdal, podle Slovenské pošty z osobních důvodů.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil, informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.
Metnar odvolal šéfa České pošty Miroslava Štěpána
Rychlý konec po odvolání v Česku
Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) Štěpána odvolal z čela České pošty 5. ledna, krátce po nástupu nové vlády. Důvodem byly podle ministra dlouhodobě neuspokojivé hospodářské výsledky pošty a rozdílná představa o vedení státního podniku.
Štěpán byl od začátku března roku 2023 řízením České pošty pověřený, v roce 2024 vyhrál tendr na funkci generálního ředitele. Letos krátce po svém odvolání získal místo jednoho z ředitelů úseků Slovenské pošty.
Nadějný start, rychlý konec
„Miroslav Štěpán přijal nabídku Slovenské pošty a stal se ředitelem úseku pobočkové sítě. Společnost tak získala zkušeného manažera a respektovaného odborníka na poštovní služby. Jeho příchod vnímáme jako významnou odbornou posilu a příležitost úspěšně naplnit cíle transformace, stabilizovat poštu a posilnit důvěru zákazníků,“ citoval Slovenskou poštu 26. ledna server Živé.sk.
Odchod bez vysvětlení
Z funkce pak Štěpán sám odešel podle Blesk.cz minulý týden. „Potvrzujeme, že pracovní poměr s Miroslavem Štěpánem byl ukončen. Stalo se tak na jeho vlastní žádost z osobních důvodů,“ sdělilo serveru tiskové oddělení pošty.
Štěpán se podle Blesku k důvodům svého odchodu nevyjádřil.
Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda", reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.
