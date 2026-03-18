newstream.cz Leaders Exšéf České pošty Štěpán skončil i na Slovensku. Ve funkci vydržel jen týdny

Exšéf České pošty Štěpán skončil i na Slovensku. Ve funkci vydržel jen týdny

Nový šéf České pošty Miroslav Štěpán
Krátké angažmá bez vysvětlení. Exšéf České pošty Štěpán skončil i na Slovensku.

Letos v lednu odvolaný generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán odešel po několika týdnech i z vedení Slovenské pošty. Napsal to ve středu server Blesk.cz.

Štěpán nastoupil koncem ledna na post šéfa pobočkové sítě Slovenské pošty. Minulý týden se ale funkce vzdal, podle Slovenské pošty z osobních důvodů.

Miroslav Štěpán

Metnar odvolal šéfa České pošty Miroslava Štěpána

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku. Dočasně ho povede ředitel divize sdílených služeb České pošty Ondřej Škorpil, informovala Ivana Nguyenová z odboru komunikace ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) Metnara pověřil vypsáním výběrového řízení na vedení pošty.

Rychlý konec po odvolání v Česku

Český ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) Štěpána odvolal z čela České pošty 5. ledna, krátce po nástupu nové vlády. Důvodem byly podle ministra dlouhodobě neuspokojivé hospodářské výsledky pošty a rozdílná představa o vedení státního podniku.

Štěpán byl od začátku března roku 2023 řízením České pošty pověřený, v roce 2024 vyhrál tendr na funkci generálního ředitele. Letos krátce po svém odvolání získal místo jednoho z ředitelů úseků Slovenské pošty.

Nadějný start, rychlý konec

„Miroslav Štěpán přijal nabídku Slovenské pošty a stal se ředitelem úseku pobočkové sítě. Společnost tak získala zkušeného manažera a respektovaného odborníka na poštovní služby. Jeho příchod vnímáme jako významnou odbornou posilu a příležitost úspěšně naplnit cíle transformace, stabilizovat poštu a posilnit důvěru zákazníků,“ citoval Slovenskou poštu 26. ledna server Živé.sk.

Odchod bez vysvětlení

Z funkce pak Štěpán sám odešel podle Blesk.cz minulý týden. „Potvrzujeme, že pracovní poměr s Miroslavem Štěpánem byl ukončen. Stalo se tak na jeho vlastní žádost z osobních důvodů,“ sdělilo serveru tiskové oddělení pošty.

Štěpán se podle Blesku k důvodům svého odchodu nevyjádřil.

Babiš mluví o bankrotu Pošty. Čísla ale ukazují pravý opak

Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda", reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Microsoft zvažuje žalobu na OpenAI. Přitom ve startupu drží největší podíl

Zakladatel OpenAI Sam Altman
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Na OpenAI se řítí další soudní spor. Podobné problémy přitom oddalují potenciální vstup na burzu, k němuž mohlo dojít již letos.

V sektoru AI se denně odehrává řada důležitých událostí. Vedle těch technických a technologických také právní. A k jedné z takových se nyní schyluje. Microsoft totiž podle listu Financial Times zvažuje žalobu na startup OpenAI, který je tvůrcem a provozovatelem modelu GPT. Důvodem jsou smlouvy mezi OpenAI a Amazonem a Microsoft se obává, že přijde o část exkluzivity, kterou na využívání modelu GPT drží. Paradoxně Microsoft v této firmě drží 27procentní podíl a je největším investorem.

Předmětem případné soudní pře je novinka Amazon Web Services nazvaná Frontier, na níž AWS spolupracuje právě s OpenAI díky investici ve výši 50 miliard dolarů, kterou AWS OpenAI poskytla. Služba má umožňovat fungování takzvaných AI agentů na produktech a službách využívajících AWS.

Musk přestavuje xAI od základů. Po další vlně odchodů zůstali z jedenácti spoluzakladatelů jen dva

Start-up xAI Elona Muska prochází zásadní restrukturalizací. Po nespokojenosti s vývojem nástrojů pro programování pomocí umělé inteligence firmu opustila další skupina klíčových lidí včetně spoluzakladatelů. Musk zároveň posílá do firmy krizové manažery ze svých společností a snaží se přilákat nové talenty.

Exkluzivita do roku 2032

To přitom teoreticky naráží na loňské ujednání mezi OpenAI a Microsoftem, který za snížení podílu ve firmě z původních 49 procent na aktuálních zhruba 27 procent získal exkluzivitu na to, že veškeré AI cloudové služby, které OpenAI bude v budoucnu nabízet, pojedou na řešení Microsoftu Azure. A to až do roku 2032.

„Jde o mimořádně výhodné ujednání pro Microsoft, kterému cloudové AI služby OpenAI pomohly dosáhnout rekordních tržeb,“ uvádí server FT.com. „Známe naši smlouvu. Pokud ji poruší, zažalujeme je. Pokud Amazon a OpenAI chtějí vsadit na kreativitu svých smluvních právníků, vsadil bych na nás, ne na ně,“ cituje server zdroj obeznámený s kauzou.

Jenomže podle druhé strany nemusí jít o tak jasný případ, jak si Microsoft v tuto chvíli myslí. Microsoft totiž údajně může čelit antimonopolnímu řízení právě kvůli svému cloudovému byznysu, a to nejen v USA, ale také v Evropské unii a ve Velké Británii.

Musk urychluje IPO: SpaceX podá žádost už v březnu

Společnost SpaceX podnikatele Elona Muska plánuje podat v březnu důvěrnou žádost o vstup na burzu ke Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Takzvaná primární veřejná nabídka akcií by společnost mohla ocenit na více než 1,75 bilionu dolarů (zhruba 36 bilionů korun), uvádějí zdroje agentury Bloomberg. Byla by to tak jedna z největších IPO v historii.

Jde o slovíčka. Za miliardy

Jednou ze strategií, jak Amazon a OpenAI chtějí obejít licence Microsoftu, je používání správných slov. Microsoft totiž má licencovaný přístup prostřednictvím API, Amazon tak musí celý systém stavět jinak. A také jej jinak marketovat.

„Aby se Amazon vyhnul problémům s Microsoftem, vydal interní nařízení, jak celý systém nazvaný Stateful Runtime Environment (SRE) popisovat,“ uvádí FT.com. „Zaměstnanci AWS mohou klientům říkat, že SRE je poháněno, propojeno nebo umožněno OpenAI. Ale mají zakázáno tvrdit, že SRE umožňuje přístup do ChatuGPT, nebo si jej ‚volá‘ prostřednictvím API,“ stojí podle FT.com v dokumentu. Zároveň je prý zásadní, aby zaměstnanci netvrdili, že AWS má přístup k nenovějším modelům OpenAI.

Problém pro IPO

Pokud by pře skutečně skončila u soudu, bude to podle Financial Times další zásadní rána pro případný vstup OpenAI na burzu, k němuž podle různých indicií mohlo dojít již letos. Valuace jednoho z nejhodnotnějších startupů světa po nejnovějším a velmi úspěšném kole financování narostla na zhruba 850 miliard dolarů a hodnota firmy po IPO by téměř jistě překročila hranici bilionu dolarů.

Vedle tohoto případného soudu ale OpenAI čelí ještě sledované žalobě ze strany Elona Muska, který patřil ke spoluzakladatelům OpenAI, ale po několika letech se s hlavní figurou startupu Samem Altmanem rozešli ve zlém.

Podle žaloby Muska se Altman zpronevěřil původní neziskové myšlence, s níž OpenAI založili a na níž firma vyrostla a vytvořila úspěšný GPT model. Tomu ostatně odpovídá i loňská zásadní transformace společnosti: vznikla nová entita, v níž původní neziskovka (OpenAI Foundation) získala 26procentní podíl, Microsoft, který v původní entitě držel 49procentní podíl, získal 27 procent a zbývajících 43 procent drží zaměstnanci a ostatní investoři, zejména SoftBank, NVIDIA či Thrive Capital.

David Ondráčka: Komunální volby ve Francii jsou generálkou na klíčové prezidentské volby

Kdo bude starostou Paříže nebo Marseille, nás nemusí zajímat, ale dvoukolové komunální volby ve Francii jsou laboratoří a strategií pro klíčové volby prezidenta příští rok, a to už silně ovlivní Evropu a dopadne i na Česko. Jen s lehkou nadsázkou se dá říct, že hlavní téma voleb na radnice bylo, kdo chce více policistů a kdo naopak více cyklistů.

Lukáš Kovanda: Paliva byla v roce 2012 „dražší" než dnes. Přesto vláda daně nesnižovala

Přestože ceny pohonných hmot v Česku v posledních týdnech rostou a vyvolávají politické debaty, v reálném srovnání s rokem 2012 zůstávají výrazně dostupnější. Tehdy si lidé za průměrnou mzdu koupili zhruba polovinu paliva než dnes – a vláda přesto odmítla snížit spotřební daň s odkazem na stav veřejných financí.

Daňové přiznání za rok 2025: méně slev, nové limity a tvrdší kontrola. Na co si dát pozor?

S daněmi radí odbornice, ilustrační foto
Daňová sezona je v plném proudu a letos přináší víc než jen tradiční povinnost odevzdat „růžový formulář“. Přiznání za rok 2025 odráží změny z posledních let. Omezení některých slev, posun daňových pásem i přísnější pravidla pro bonusy. Zároveň roste tlak na správné vykazování vedlejších příjmů a digitalizaci podání.

Základní termín pro papírové podání připadá na 1. dubna 2026, elektronicky lze přiznání podat do 4. května a s daňovým poradcem až do 1. července. Právě elektronická forma je dnes dominantní, a pro řadu podnikatelů i povinná. „Právě delší lhůta je jedním z důvodů, proč elektronickou formu každoročně využívá stále více poplatníků,“ říká Anna Kevorkyan z portálu JenPráce.cz. OSVČ s datovou schránkou navíc musí podávat výhradně online.

Portál Moje daně nabízí interaktivní formuláře i průvodce, který zjednodušuje vyplnění a kontroluje chyby. Přiznání lze odeslat přes datovou schránku, bankovní identitu nebo Identitu občana a následně sledovat jeho zpracování. Právě kombinace delší lhůty a automatických kontrol dělá z elektronického podání nejbezpečnější variantu.

Povinnost podat přiznání mají tradičně OSVČ, ale také zaměstnanci s vedlejšími příjmy. Platí, že přiznání musí podat každý, kdo měl zdanitelné příjmy nad 50 tisíc korun, případně zaměstnanci s vedlejšími příjmy nad 20 tisíc korun ročně. „Typickou situací je příjem z pronájmu, investic nebo vedlejší živnosti,“ říká Jana Jáčová z UOL Účetnictví. Povinnost se týká i lidí s více zaměstnavateli, příjmy ze zahraničí nebo kapitálového majetku.

Část zaměstnanců se může přiznání vyhnout díky ročnímu zúčtování daně. To ale bylo možné vyřídit jen do poloviny února. „Dodržení termínu je zásadní, pozdější žádost už zaměstnavatel nesmí přijmout,“ upozorňuje daňový poradce Jan Bonaventura z Bredford Consulting.

Letošní přiznání přináší několik změn. Nadále platí, že nelze uplatnit slevu na studenta ani školkovné a zpřísnila se pravidla pro slevu na manželku. Základní sleva na poplatníka zůstává na 30 840 korunách. Posunula se ale hranice pro vyšší, 23 procentní sazbu daně, nově až nad 1 676 052 korun, což u části lidí s vyššími příjmy znamená nižší daň než loni. „Daňová úspora může činit až 7 460 korun,“ říká Gabriela Ivanco z Forvis Mazars.

Beze změny zůstává daňové zvýhodnění na děti, ale zpřísňují se podmínky pro získání daňového bonusu. Nově je nutné dosáhnout ročního příjmu alespoň 124 800 korun. Změny se dotýkají i penzijního spoření, ačkoliv maximální odpočet může dosáhnout až 48 tisíc korun, u některých klientů bude kvůli úpravě výpočtu reálný odpočet nižší než dříve.

Finanční správa zároveň zesiluje kontrolu vedlejších příjmů, zejména z investic, pronájmů nebo digitálních platforem. Chyby se přitom opakují. „Lidé zapomínají na vedlejší příjmy nebo chybně uplatňují odpočty,“ upozorňuje Ivanco. Podle Pavla Janečka z Royal Bridge Partners úřady často neuznávají odpočty bez správných potvrzení.

OSVČ by neměly zapomenout ani na navazující povinnosti. Po podání přiznání musí dodat přehledy zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení. Nově navíc platí, že kdo má datovou schránku, musí vůči ČSSZ komunikovat výhradně elektronicky.

Zákon sice umožňuje podat přiznání ještě do pěti pracovních dnů po termínu bez pokuty, ale následně už hrozí sankce a úroky z prodlení. Letos je tak zejména důležité nepodcenit vedlejší příjmy, mít v pořádku podklady a ideálně podat přiznání online.

Polský ekonomický zázrak. Jak se z komunistické trosky stala země, která předběhla Švýcarsko

Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.

Ještě před pár lety šlo o nástroj pro zkušenější investory. Dnes ETF – burzovně obchodované fondy – rychle pronikají do portfolií běžných Čechů a začínají ukusovat podíl tradičním podílovým fondům.

