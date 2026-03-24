newstream.cz Zprávy z firem Fico pod tlakem: Brusel kritizuje zvýhodnění domácích řidičů

Fico pod tlakem: Brusel kritizuje zvýhodnění domácích řidičů

Slovenské dvojí ceny nafty jsou diskriminační a porušují právo EU
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí 30 dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.

„Jsme si vědomi toho, že slovenská vláda přijala opatření, které zavádí třicetidenní omezení tankování nafty na Slovensku, a také rozdílné ceny pro domácí vozidla a vozidla ze zahraničí. Toto opatření považujeme za vysoce diskriminační a odporující právu EU,“ uvedl mluvčí unijní exekutivy. „Ačkoli chápeme potřebu podporovat občany, zejména v této době, opatření nesmí diskriminovat na základě státní příslušnosti ani narušovat integritu našeho jednotného trhu,“ dodal.

Evropská komise podle mluvčího podnikne „odpovídající právní kroky, aby zajistila dodržování těchto pravidel“. „V tuto chvíli je důležité, aby členské státy nepostupovaly v těchto otázkách jednostranně, ale aby svá opatření koordinovaly,“ dodal Cardoso.

Slovenský premiér Fico o víkendu uvedl, že proti rozhodnutí Bratislavy zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic nepředpokládá právní kroky Evropské komise, takzvaný infringement. Fico to zdůvodnil tím, že slovenská regulace byla schválena jen na dobu 30 dnů.

Po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě ceny paliv u čerpacích stanic na Slovensku vzrostly mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami. To podle Fica vedlo k takzvané palivové turistice, když zejména řidiči z Polska začali vykupovat naftu na Slovensku.

Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou platí od pondělí při tankování na Slovensku za litr nafty 1,826 eura (asi 44,60 koruny). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než dosavadní cena nafty na Slovensku.

V roce 2022 Evropská komise v podobném případu zahájila řízení vůči Maďarsku, a to kvůli podezření, že Budapešť v rozporu s pravidly vnitřního trhu uplatňovala diskriminační ceny pohonných hmot pro auta se zahraniční poznávací značkou. Budapešť tehdy zavedla pravidlo, na jehož základě majitelé aut s maďarskou poznávací značkou platili za palivo o 60 až 70 procent méně.

Pardubický žhářský útok má dohru: skupina hrozí odhalením tajemství firmy

LPP Holding
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina, která se přihlásila k požáru zbrojovky v Pardubicích, nyní firmě hrozí zveřejněním tajných dokumentů. Podmiňuje to přerušením vazeb na Izrael. Policie případ vyšetřuje jako možný teroristický útok.

Údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction, která se přihlásila k pátečnímu požáru ve zbrojovce LPP Holding v Pardubicích, vyhrožuje firmě, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Prohlášení dnes zaslala ČTK a zveřejnila na webu. LPP Holding to komentoval tím, že věc předal policii a kvůli vyšetřování se nebude vyjadřovat. Vazby na Elbit Systems ale pardubická firma odmítla už dřív s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.

Požár vypukl v pátek ráno v areálu v Dělnické ulici, postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně. Policie věc prověřuje pro podezření na teroristický útok, pracuje se čtyřmi verzemi vzniku požáru. Společnost již o víkendu uvedla, že škody půjdou do stamilionů.

Ultimátum pro LPP Holding

„Každá společnost, která spolupracuje s Elbit Systems, je naším cílem,“ uvedli členové údajné tajné skupiny. LPP Holding dali ultimátum od ranních hodin 20. dubna. Ostatním firmám vzkázali, že se buď také veřejně vzdají všech vazeb na izraelskou zbrojovku nebo mohou počkat na ně.

Server Novinky.cz a některá další média dnes uvedla, že minimálně jednoho z podezřelých ze založení pátečního požáru zadržela policie na Slovensku. Slovenští policisté uvedli, že s českými kolegy úzce spolupracují. „Nasazené jsou všechny potřebné policejní útvary, specializované složky policie včetně protiteroristické centrály, které vynakládají maximální úsilí, aby přispěli k objasnění tohoto skutku,“ uvedlo tiskové oddělení slovenského policejního prezidia. K zadržení podezřelého se však nevyjádřilo.

Pohled do areálu průmyslové zóny, kde hořela skladovací hala a administrativní budova společnosti LPP Holding ČTK

Ani česká policie informace serveru nekomentovala. Mluvčí policejního prezídia Ondřej Moravčík řekl, že jakékoliv informace, které bude chtít policie zveřejnit, oznámí na síti X.

Firma LPP Holding sdružuje technologicky zaměřené společnosti, které propojují vývoj, výrobu a integraci ve vojenském a civilním sektoru. Zaměřuje se například na bezpilotní systémy, zařízení pro pozemní síly, avioniku, rozpoznávání obličejů a objektů s využitím umělé inteligence nebo zařízení pro provoz na železnici.

Bezpečnostní složky pracují podle Seznam Zpráv i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů
Natland, užito se svolením
nst
nst

Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.

Investiční skupina Natland posiluje své pozice na realitním trhu. Na začátku roku dokončila akvizici rezidenčního projektu Zličín Gate v Praze. Hodnota transakce se podle informací pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. Prodávajícím byla společnost Invista Real Estate.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Lokalita u metra i dálnice

Projekt se nachází v západní části Prahy v oblasti Zličína, která patří mezi rychle se rozvíjející části metropole. Výhodou je zejména dopravní dostupnost – v pěší vzdálenosti je stanice metra, autobusové nádraží i vlaková zastávka. Lokalita zároveň nabízí napojení na dálnici směrem na Plzeň i Pražský okruh.

Podle Natlandu jde o území s dlouhodobě stabilní poptávkou po bydlení.

Stovky bytů a nové služby

Projekt je aktuálně v pokročilé fázi příprav. Ve finální podobě počítá s výstavbou pěti objektů v několika etapách. Celková hrubá podlažní plocha může dosáhnout až 20 tisíc metrů čtverečních. Součástí projektu budou stovky bytů doplněné o služby a multifunkční prostory. Architektonický návrh připravilo studio Loxia.

„Projekt pro nás představuje jednu z významnějších investic v Praze. Chceme jej rozvíjet ve spolupráci s městskou částí tak, aby vznikla plnohodnotná městská čtvrť,“ uvedl Tomáš Balvín, Investment Manager skupiny Natland.

Projekt má navázat na stávající zástavbu a respektovat charakter území. „Nejde o brownfield, ale o organické pokračování existující zástavby při zachování zeleně,“ doplnil partner skupiny Karel Týc.

První etapa výstavby by podle aktuálních plánů mohla začít v roce 2027, a to v závislosti na získání potřebných povolení.

Projekt Zličín Gate je součástí investiční strategie fondů skupiny Natland. Ta investorům nabízí možnost podílet se na developerských projektech v různých fázích. Dlouhodobým cílem je výnos kolem 15 procent ročně.

Skupina v posledních měsících výrazně investuje i jinde. V pražské Hostivaři plánuje přestavbu nemovitosti na zhruba 50 menších bytů. Na Slovensku pak investovala do rozsáhlých pozemků a kancelářské budovy v Bratislavě.

Trh táhne rezidenční výstavba

Natland se dlouhodobě zaměřuje na tři hlavní oblasti – private equity, real estate a finanční služby. V developmentu působí více než deset let a aktuálně má připravené projekty s více než dvěma tisíci byty. Akvizice Zličín Gate potvrzuje trend posledních let: investoři stále častěji sází na rezidenční výstavbu, kde poptávka dlouhodobě převyšuje nabídku.

