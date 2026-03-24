Fico pod tlakem: Brusel kritizuje zvýhodnění domácích řidičů
Slovenské rozhodnutí zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic je podle Evropské komise diskriminační a odporuje právu EU, uvedl mluvčí komise Ricardo Cardoso. Vláda premiéra Roberta Fica minulý týden rozhodla, že na Slovensku bude od tohoto pondělí 30 dní platit omezení prodeje nafty a dvojí ceny tohoto paliva. Vyšší cena se týká vozidel se zahraniční poznávací značkou.
„Jsme si vědomi toho, že slovenská vláda přijala opatření, které zavádí třicetidenní omezení tankování nafty na Slovensku, a také rozdílné ceny pro domácí vozidla a vozidla ze zahraničí. Toto opatření považujeme za vysoce diskriminační a odporující právu EU,“ uvedl mluvčí unijní exekutivy. „Ačkoli chápeme potřebu podporovat občany, zejména v této době, opatření nesmí diskriminovat na základě státní příslušnosti ani narušovat integritu našeho jednotného trhu,“ dodal.
Evropská komise podle mluvčího podnikne „odpovídající právní kroky, aby zajistila dodržování těchto pravidel“. „V tuto chvíli je důležité, aby členské státy nepostupovaly v těchto otázkách jednostranně, ale aby svá opatření koordinovaly,“ dodal Cardoso.
Slovenský premiér Fico o víkendu uvedl, že proti rozhodnutí Bratislavy zavést dvojí ceny nafty u čerpacích stanic nepředpokládá právní kroky Evropské komise, takzvaný infringement. Fico to zdůvodnil tím, že slovenská regulace byla schválena jen na dobu 30 dnů.
Po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě ceny paliv u čerpacích stanic na Slovensku vzrostly mnohem méně než v některých jiných evropských zemích a Slovensko se v EU zařadilo ke státům s nejlevnějšími pohonnými hmotami. To podle Fica vedlo k takzvané palivové turistice, když zejména řidiči z Polska začali vykupovat naftu na Slovensku.
Řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou platí od pondělí při tankování na Slovensku za litr nafty 1,826 eura (asi 44,60 koruny). Jde o průměr cen tohoto paliva v Česku, Polsku a v Rakousku, který je asi o pětinu vyšší než dosavadní cena nafty na Slovensku.
V roce 2022 Evropská komise v podobném případu zahájila řízení vůči Maďarsku, a to kvůli podezření, že Budapešť v rozporu s pravidly vnitřního trhu uplatňovala diskriminační ceny pohonných hmot pro auta se zahraniční poznávací značkou. Budapešť tehdy zavedla pravidlo, na jehož základě majitelé aut s maďarskou poznávací značkou platili za palivo o 60 až 70 procent méně.
