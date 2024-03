Musk zažaloval Altmana a OpenAI. Prý zneužili umělou inteligenci

Microsoft, tedy soukromá firma, je ten, kdo profituje z umělé inteligence OpenAI. Mělo to být přitom celé lidstvo, tvrdí výstřední miliardář Elon Musk v žalobě.

Reklama

Elon Musk zažaloval OpenAI a jejího výkonného ředitele Sama Altmana, protože prý ohrozili původní poslání start-upu, kterým bylo budování systémů umělé inteligence ve prospěch lidstva. Informovala o tom zahraniční média jako Financial Times a Bloomberg.

Muskovi právníci v podání daném ve čtvrtek k soudu v San Francisku tvrdí, že mnohamiliardové spojenectví společnosti OpenAI se společností Microsoft znamená, že společnost nedodržela závazek bezpečně vybudovat "umělou obecnou inteligenci" - umělou inteligenci, která bude schopna stejné úrovně inteligence jako člověk, nebo dokonce ještě vyšší.

„Webové stránky společnosti OpenAI dodnes uvádějí slib, že její myšlenkou je zajistit, aby generativní umělá inteligence přinášela prospěch celému lidstvu',“ napsali právníci v žalobě. „Ve skutečnosti se však OpenAI změnila v uzavřenou dceřinou společnost de facto největší technologické společnosti na světě: Microsoft.“

Dvaapadesátiletý Musk je přitom jedním z původních zakladatelů nadace Open AI, připomíná Bloomberg. Zakládací listinu podepsal v roce 2015 a podle údajů v žalobě do ní nainvestoval 44 milionů dolarů.

Mluvčí OpenAI a Muska na žádosti o komentář bezprostředně nereagovali.

Microsoft je největším investorem OpenAI, tvůrce známého ChatuGPT. Alianci Microsoft-OpenAI podle Financial Times přezkoumávají orgány pro ochranu hospodářské soutěže v USA, EU a Velké Británii. Prezident společnosti Microsoft Brad Smith tento týden pro FT uvedl, že společnosti jsou „velmi důležitými partnery“, ale že „Microsoft neovládá OpenAI“.

Hodnota OpenAI stoupá, za poslední měsíce vzrostla trojnásobně Zprávy z firem Americká OpenAI uzavřela dohodu, která oceňuje společnost na 80 miliard dolarů (asi 1,89 bilionu korun), trojnásobek oproti období před deseti měsíci. Partnerská firma Microsoftu je nyní jedním z největších světových technologických start-upů, informují deník The New York Times (NYT) a agentura Bloomberg. ČTK Přečíst článek

Podle zdrojů deníku vydala americká Komise pro cenné papíry a burzy v listopadu předvolání vedoucím pracovníkům OpenAI v rámci vyšetřování, zda Altman neuvedl své investory v omyl. Toto vyšetřování přišlo krátce poté, co představenstvo společnosti OpenAI odvolalo Altmana z funkce výkonného ředitele, aby ho o několik dní později znovu jmenovalo do funkce. Od té doby bylo ustaveno nové představenstvo, jehož předsedou se stal bývalý spolušéf Salesforce Bret Taylor.

V současné době probíhá interní přezkum obvinění bývalého představenstva vůči Altmanovi, který provádí nezávislá právní firma WilmerHale.

OpenAI se stala lídrem v oblasti generativní umělé inteligence - softwaru, který dokáže během několika sekund vytvářet text, obrázky a kód - která podle analytiků otřese průmyslovými odvětvími po celém světě. Do budování této technologie investují velké prostředky i další konkurenti z oblasti velkých technologií, jako jsou Google a Amazon. Do umělé inteligence investuje také Elon Musk se svou firmou Grok.

Vyhodí ho dveřmi, vrátí se oknem. Sam Altman je symbolem umělé inteligence i doby Leaders Kdybychom byli magazín Time, tak na obálku jako tvář roku 2023 dáme Sama Altmana. Osmatřicetiletého vizionáře, který nedokončil vysokou školu, ale představil globálnímu publiku umělou inteligenci. A dokázal kolem sebe udělat také pořádný rozruch. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Sam Altman vydělá miliony. Reddit jde na burzu Leaders Reddit podal přihlášku ke vstupu na burzu. Šéf společnosti OpenAI Sam Altman, který je jejím hrdým podporovatelem i uživatelem, na tom vydělá miliony. Do akcií komunikační platformy během dekády nainvestoval nejméně 60 milionů dolarů. Ani za 20 let fungování se komunikační platformě nepodařilo dostat do zisku. nst Přečíst článek