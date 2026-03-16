Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Karel Havlíček
ČTK

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

„Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy,“ představil v Bruselu Havlíček český návrh, který je podle něj uskutečnitelný. „Jinými slovy, my říkáme: je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem. Je třeba zklidnit vztahy, je třeba dostat to z emotivní politické diskuse do věcné diskuse,“ vysvětlil ministr. Český tým odborníků by pak podle něj spolu s dalšími experty z jiných evropských zemí zjistil přímo na místě faktický stav ropovodu a nezávisle konstatoval, do jaké míry je, či není porušeno potrubí a do jaké doby by se dal provoz obnovit.

Evropská komise již minulý týden oznámila, že navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost. Mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová tehdy uvedla, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká.

Americký prezident Donald Trump

Trump varuje NATO: Pokud nepomůžete v Hormuzu, čeká alianci velmi špatná budoucnost

Politika

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

nst

Přečíst článek

Viktor Orbán
Aktualizováno

Orbán: Zajistím, aby Maďarsko zůstalo ostrovem bezpečí a klidu

Politika

Maďarský premiér Viktor Orbán na shromáždění v Budapešti prohlásil, že i v současném turbulentním světě zachová v Maďarsku bezpečí a klid. Informovala o tom agentura AP, která upozornila, že ministerský předseda i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes u příležitosti výročí revoluce z roku 1848 vyšli do ulic metropole a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Opoziční lídr Magyar později podle agentury Reuters jím svolané akci řekl, že místo Maďarska je jednoznačně v Evropské unii a NATO.

ČTK

Přečíst článek

Související

ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Jaro klepe na dveře a zahrada se po zimním spánku probouzí. Pro miliony Čechů to znamená jediné: čas vyrazit ven a pustit se do práce. A také čas nákupů. Český trh se sortimentem pro zahradu včetně bazénů má podle odhadů společnosti Mountfield hodnotu přibližně 40 miliard korun ročně. Z dat firmy přitom vyplývá, že průměrný zákazník při jarní přípravě „vytáhne z peněženky“ zhruba 4 500 korun. Investice směřují do všeho – od osiva a hnojiv až po nákladnější zahradní techniku či skleníky.

Navzdory inflační křeči posledních let letos zahrádkáře u pokladen šok nečeká. Mountfield uvádí, že ceny zahradního sortimentu drží přibližně na úrovni března loňského roku.

„Psychologická dividenda“

Podle studie institutu SYRI se pěstování ovoce a zeleniny věnuje více než polovina českých domácností. Pokud bychom na pěstování nasadili ekonomické vzorce a započítali i náklady obětované příležitosti, tedy cenu času a práce, domácí rajče by pravděpodobně prohrálo s tím ze supermarketu. Jenže pro českého zahrádkáře je hlavní motivací „psychologická dividenda“ v podobě koníčku a garance kvality. Finanční kalkul se pak paradoxně vrací u mladších generací, které v pěstování vidí cestu, jak zmírnit dopady vysokých životních nákladů.

Představa, že s příchodem západního konzumu rýče odhodíme, se tak ukázala jako mylná. Češi sice začali více cestovat a objevili nové způsoby trávení volného času, ale záhony a skleníky zůstaly. A podle všeho zůstanou i dál.

Lukáš Kovanda: Benzín v Česku může zdražit až k 50 korunám za litr

Money

Válka v Perském zálivu eskaluje. Jak fakticky, tak verbálně. Americký prezident Donald Trump včera uvedl, že Spojené státy bombardovali vojenské cíle ostrova Charg, který představuje srdce íránského ropného průmyslu. Zajišťuje 90 procent ropného exportu země. Pokud by Američané udeřili také právě na ropnou infrastrukturu ostrova, íránská ekonomika se zhroutí na roky. Ale Teherán tím pádem už nebude mít vůbec co ztratit. Proto Spojené státy zatím odolávají naléhání Izraele, který tlačí na to, aby Charg srovnali se zemí kompletně.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Enjoy

Některé pražské matriky zaznamenaly rostoucí zájem cizinců o svatbu v Praze. Termíny na letní měsíce mají téměř či zcela plné. Snoubenci také stále častěji projevují zájem o obřad bez dlouhého projevu nebo skromný ceremoniál pouze za přítomnosti svědků. Vyplývá to z informací mluvčích oslovených pražských radnic.

ČTK

Přečíst článek

Související

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Severoatlantickou alianci čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci Spojených států nezapojí do zajištění plavby v Hormuzském průlivu, který se Írán snaží zablokovat. V rozhovoru pro deník Financial Times to uvedl americký prezident Donald Trump. K ochraně této klíčové námořní trasy by podle něj měla přispět také Čína. Pokud tak neučiní, Trump pohrozil odložením plánovaného summitu s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Napětí v oblasti vzrostlo poté, co Spojené státy spolu s Izraelem zahájily útoky na Írán. Teherán následně začal podnikat kroky směřující k omezení provozu v Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu. Konflikt už nyní výrazně zasáhl globální energetické trhy a vedl k růstu cen ropy.

Trump už dříve prohlásil, že státy dovážející ropu přes tuto úžinu by měly nést odpovědnost za její bezpečnost. Spojené státy jsou podle něj připraveny pomoci, očekávají však aktivní zapojení spojenců. Řada zemí podle prezidenta zvažuje vyslání válečných lodí, které by spolu s americkým námořnictvem udržely průliv otevřený. Zmínil například Čínu, Francii či Británii.

Libérijský ropný tanker Suezmax Shenlong je vidět v přístavu v indické Bombaji. Loď patří mezi první tankery, které dorazily do Indie uprostřed krize na Blízkém východě.
Aktualizováno

Svět uvolňuje rekordní zásoby ropy. Přednost dostane Asie, Západ si počká

Politika

Ohlášená ropa z nouzových rezerv se v Evropě a v Americe dostane na trh až koncem března, zatímco v Asii to bude hned. V aktualizaci svého středečního oznámení o uvolnění rekordních 400 milionů barelů ropy z pohotovostních zásob to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta se rozhodla ropu ze zásob uvolnit kvůli dopadům války na Blízkém východě, které paralyzovaly přepravu ropy klíčovým Hormuzským průlivem.

ČTK

Přečíst článek

„Nastává chvíle, kdy by Evropa měla pomoci USA“

„Pokud nebude žádná reakce nebo bude negativní, myslím, že to bude pro budoucnost NATO velmi špatné,“ řekl Trump. Americký prezident v minulosti alianci opakovaně kritizoval a naznačoval, že Spojené státy by nemusely automaticky bránit spojence, kteří podle něj nepřispívají dostatečně.

Podle Trumpa nyní nastává chvíle, kdy by měli Evropané Spojeným státům pomoci. Připomněl, že Washington dlouhodobě podporuje Ukrajinu, která se více než čtyři roky brání ruské invazi. „Teď uvidíme, jestli oni pomohou nám,“ uvedl prezident s tím, že o tom má určité pochybnosti.

Na otázku, jakou konkrétní pomoc USA od spojenců očekávají, Trump odpověděl, že by evropské státy měly vyslat především minolovky, kterých mají podle něj více než Spojené státy. Domnívá se také, že plavidlům aliančních zemí v oblasti nic zásadního nehrozí, protože Írán byl podle jeho slov americkými útoky „zdecimován“. Teherán by podle něj mohl způsobit maximálně omezené potíže například nasazením námořních min.

Aktualizováno

Schillerová: Slibovat na obranu více než dvě procenta HDP je nereálné

Politika

Závazek dávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) je podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) nezpochybnitelný. Slibovat vyšší výdaje není v současnosti reálné, uvedla v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Přístup vlády k obraně kritizovali v debatě zástupci opozice. Kabinet ANO, SPD a Motoristů podle nich neplní svoje spojenecké závazky.

ČTK

Přečíst článek

Trump zároveň vyzval Čínu, aby se do zajištění bezpečnosti průlivu aktivně zapojila. Pokud by Peking na výzvu nereagoval, zvažuje podle svých slov odložení plánované schůzky s prezidentem Si Ťin-pchingem, která by se měla uskutečnit ještě tento měsíc.

Dopravu v Hormuzském průlivu mezitím výrazně ochromil pokračující konflikt mezi Íránem a americko-izraelskými silami. Trump přesto opakovaně tvrdí, že válka je prakticky rozhodnutá. Už dříve také slíbil, že Spojené státy začnou lodě proplouvající úžinou doprovázet, aby je chránily před možnými útoky. Dosud se tak ale nestalo.

Související

Doporučujeme