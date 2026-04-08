Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, jiná omezení zůstanou
Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, který zavedlo poslední březnový týden. Opatření ale nekončí – omezení prodeje i dvojí ceny paliva zůstávají.
Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března. Rozhodla o tom ve středu vláda premiéra Roberta Fica. Omezení při prodeji nafty i dvojí ceny tohoto paliva, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, přičemž mezi hlavní exportní trhy patří Česká republika. Fico novinářům řekl, že zrušení zákazu exportu nafty požadovali premiéři Česka i Maďarska.
Návrat k exportu díky alternativní ropě
Návrh na zrušení zákazu exportu nafty slovenská správa státních hmotných rezerv zdůvodnila mimo jiné dodávkami ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Tuto alternativní trasu začal Slovnaft využívat po lednovém přerušení tranzitu ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu. Kvůli tomu Ficova vláda v únoru vyhlásila stav ropné nouze a Slovnaftu poskytla ropu ze státních rezerv.
Ropný trh v posledních dnech vyslal neobvyklý signál. Cena fyzické ropy Dated Brent výrazně překonala termínové kontrakty a ukázala na akutní nedostatek suroviny „tady a teď“. Právě tento skrytý tlak mohl zásadně ovlivnit politická rozhodnutí. Příměří tak může být spíše reakcí na ropnou tíseň než výsledkem diplomatického průlomu.
Analýza Lukáše Kovandy: Ropa psala „mírový“ scénář. Trump jen reagoval
Trhy
Ropný trh v posledních dnech vyslal neobvyklý signál. Cena fyzické ropy Dated Brent výrazně překonala termínové kontrakty a ukázala na akutní nedostatek suroviny „tady a teď“. Právě tento skrytý tlak mohl zásadně ovlivnit politická rozhodnutí. Příměří tak může být spíše reakcí na ropnou tíseň než výsledkem diplomatického průlomu.
Palivová turistika a dvojí ceny
V březnu, po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě a kvůli tzv. „palivové turistice“, Slovensko na 30 dnů zavedlo objemové i finanční omezení při tankování nafty na čerpacích stanicích. Zavedlo také vyšší ceny tohoto paliva pro vozidla se zahraniční poznávací značkou. Součástí vládního nařízení byl původně i zákaz vývozu nafty.
Stav nouze trvá
Slovnaft podle Fica už v neděli vrátil 105 tisíc tun ropy, kterou si dříve vypůjčil od státu, aby zvládl přechodné období do zajištění dodávek přes ropovod Adria. Slovenský premiér uvedl, že stav ropné nouze zůstane v platnosti, protože státu umožňuje uplatňovat omezení při prodeji paliv.
Český premiér Andrej Babiš v březnu při společném jednání české a slovenské vlády Fica požádal, aby Slovensko stav ropné nouze ukončilo.
Klid zbraní mezi Spojenými státy a Íránem okamžitě srazilo ceny ropy. Investoři sázejí na obnovení dodávek z Perského zálivu. Vývoj ale zůstává nejistý, protože základní příčiny konfliktu přetrvávají. Další týdny ukážou, zda jde o obrat, nebo jen krátkou úlevu.
Vidina otevření Hormuzu sráží ceny ropy o víc než 10 procent
Trhy
Klid zbraní mezi Spojenými státy a Íránem okamžitě srazilo ceny ropy. Investoři sázejí na obnovení dodávek z Perského zálivu. Vývoj ale zůstává nejistý, protože základní příčiny konfliktu přetrvávají. Další týdny ukážou, zda jde o obrat, nebo jen krátkou úlevu.
Příměří a levnější ropa
Fico uvítal dvoutýdenní příměří ve válce na Blízkém východě, které v noci na dnešek oznámily Írán, Spojené státy a Izrael. Ropa v reakci na příměří prudce zlevnila, podle Fica však bude surovina za nižší cenu k dispozici až v červnu.
Fico opět kritizoval přístup Evropské komise ke kontrole ropovodu Družba, který byl podle Kyjeva poškozen ruským útokem během války mezi Ruskem a Ukrajinou. Slovensko a Maďarsko tvrdí, že Ukrajina s obnovením přepravy ropy otálí z politických důvodů.
Trump nevyhrál, jen se snaží zase ucuknout. Tentokrát mu ale na ucuknutí musí dát „štempl“ Írán, který za něj stále může žádat trvalou kontrolu nad Hormuzem.
Lukáš Kovanda: Trump má velké řeči, ale Teherán poslední slovo
Názory
Trump nevyhrál, jen se snaží zase ucuknout. Tentokrát mu ale na ucuknutí musí dát „štempl“ Írán, který za něj stále může žádat trvalou kontrolu nad Hormuzem.