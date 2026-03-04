Slovensko dál čeká na ruskou ropu. Kyjev oddaluje spuštění Družby
Obnovení dodávek ropy ropovodem Družba se opět odkládá. Ukrajina podle slovenského ministerstva hospodářství přepravu v nejbližších dnech nespustí. Bratislava i Budapešť Kyjev obviňují z průtahů. Slovensko kvůli výpadku vyhlásilo ropnou nouzi a sáhlo do státních zásob. Spor o dodávky se mezitím přenesl i na úroveň Evropské unie.
Ukrajina v nejbližších dnech přepravu ropy na Slovensko ropovodem Družba neobnoví. Informovalo o tom slovenské ministerstvo hospodářství. Opětovné spuštění tranzitu suroviny bylo po opakovaných odkladech naposledy plánováno na dnešek. Podle Bratislavy ale Kyjev nyní oznámil, že přeprava zatím obnovena nebude.
Spor o opravy ropovodu
Slovensko i Maďarsko v uplynulých dnech opakovaně obviňovaly Ukrajinu, že s obnovením provozu ropovodu otálí. Ropovod Družba byl na konci ledna poškozen při ruském útoku. Podle ukrajinských úřadů tehdy ruský dron zasáhl část infrastruktury na západní Ukrajině. Kyjev tvrdí, že Ukrajina se snaží poškození opravit a přepravu ropy co nejdříve obnovit.
Přerušené dodávky ruské ropy ropovodem Družba se staly dalším bodem napětí mezi Slovenskem a Ukrajinou. Po telefonátu prezidenta Volodymyra Zelenského se slovenským premiérem Robertem Ficem je zřejmé, že obě vlády se zásadně rozcházejí v hodnocení technického stavu potrubí i odpovědnosti za dlouhodobý výpadek. Spor má přímé dopady na energetickou bezpečnost regionu i na další podobu vzájemných vztahů.
Spor o Družbu prohlubuje napětí mezi Bratislavou a Kyjevem
Slovenské ministerstvo hospodářství nyní uvedlo, že ukrajinská strana slíbila poskytnout další informace o přepravě ropy tento pátek.
Slovensko vyhlásilo ropnou nouzi
Slovensko i Maďarsko jsou dlouhodobě závislé na dodávkách ropy z Ruska, které v roce 2022 zahájilo invazi na Ukrajinu.
Po přerušení dodávek ropy ropovodem Družba slovenský premiér Robert Fico uvedl, že není jasné, kdo infrastrukturu poškodil. Ficova vláda následně vyhlásila stav ropné nouze.
Stát zároveň uvolnil část strategických zásob ropy pro bratislavskou rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL. Společnost mezitím začala pracovat na zajištění dodávek ropy alternativní trasou.
Fico také oznámil, že Slovensko nebude pomáhat Ukrajině nouzovými dodávkami elektřiny, kterou Kyjev potřebuje po ruských útocích na svou energetickou infrastrukturu.
Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny
Spor řeší i Brusel
Situaci řeší i evropské instituce. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v úterý telefonicky hovořila s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským o energetické bezpečnosti. List Financial Times zároveň uvedl, že velvyslankyně EU v Kyjevě Katarína Mathernová nedostala souhlas ukrajinských úřadů k inspekci poškozené části ropovodu.
Maďarský premiér Viktor Orbán mezitím napsal šéfce Evropské komise dopis, ve kterém tvrdí, že Kyjev blokuje spuštění ropovodu z politických důvodů.
Podle Orbána se Ukrajina snaží ovlivnit předvolební kampaň v Maďarsku. Budapešť zároveň varovala, že nepodpoří žádné rozhodnutí Evropské unie ve prospěch Ukrajiny, dokud se situace kolem ropovodu nevyřeší. Maďarsko v současnosti blokuje unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (asi 2,2 bilionu korun).
