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newstream.cz Politika Rusko chce napřesrok spustit obdobu Muskova satelitního Starlinku

Rusko chce napřesrok spustit obdobu Muskova satelitního Starlinku

Rusko chce spustit vlastní obdobu Starlinku
iStock
ČTK
ČTK

Rusko plánuje v příštím roce spustit menší obdobu satelitního internetového systému Starlink, který provozuje společnost SpaceX amerického podnikatele Elona Muska. Podle agentury Reuters to uvedl Alexej Šelobkov, šéf společnosti Iks Holding, která nový systém vyvíjí.

„Dobrou zprávou je, že se na tom již pracuje. Satelity se vypouštějí. V příštích týdnech zahájíme testování. A jak jsme slíbili, komerční provoz začne v roce 2027,“ řekl Šelobkov na panelové diskuzi na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu.

Úspěšné ukrajinské dronové útoky na ruské rafinerie z posledních měsíců někteří vojenští experti spojují se schopností nových ukrajinských dronů s umělou inteligencí (AI) připojit se k síti Starlink, která je odolnější vůči rušení signálu, píše Reuters.

Satelitní síť StarLink společnosti SpaceX Elona Muska

Rusko zakázalo dovoz satelitních terminálů včetně Starlinku. Tvrdí, že jde o ochranu bezpečnosti

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Rusko zakázalo dovoz radioelektronických zařízení pro satelitní komunikaci, včetně terminálů systému Starlink od společnosti SpaceX. Podle Moskvy jde o krok na ochranu národní bezpečnosti, opatření ale souvisí i s válkou na Ukrajině a snahou omezit využívání těchto technologií na bojišti.

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V Rusku nejsou terminály Starlink vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu oficiálně dostupné, do země se ale dostávaly přes třetí státy, například středoasijské republiky. Ukrajina si letos v zimě stěžovala, že je Rusko využívá k ovládání útočných dronů vybavených příslušnou anténou. V únoru pak Muskova firma terminály používané ruskou armádou zablokovala a postup ruských invazních sil se zpomalil.

Společnost Bureau 1440, která je součástí firmy Iks Holding, v březnu uvedla, že vyslala do vesmíru prvních 16 komunikačních družic, které mají být součástí nového systému. Během několika let chce vypustit celkem 900 satelitů. Muskovu síť Starlink nyní tvoří zhruba 10 tisíc satelitů.

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Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).

ČTK

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SpaceX míří na burzu v rekordním IPO. Investoři z Číny a Hongkongu mají stopku

Elon Musk
ČTK
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Plánovaný vstup SpaceX na burzu má být největším IPO v historii. Podle agentury Bloomberg ale banky zapojené do úpisu akcií dostaly pokyn nepřijímat objednávky od investorů z Číny a Hongkongu. Důvodem jsou americká pravidla pro ochranu citlivých technologií a obavy z regulatorních rizik.

Americká vesmírná společnost SpaceX se chystá na mimořádně sledovaný vstup na burzu. Investoři z Číny a Hongkongu se však podle informací agentury Bloomberg úpisu akcií zúčastnit nemohou.

Banky, které primární veřejnou nabídku akcií zajišťují, měly dostat pokyn, aby od těchto investorů nepřijímaly objednávky. Omezení se má týkat nejen institucionálních investorů, ale také klientů privátního bankovnictví.

Elon Musk

Musk posílá SpaceX na burzu. Z investorů chce dostat rekordních 75 miliard dolarů

Trhy

SpaceX Elona Muska chystá největší vstup na burzu v historii. Firma chce prodat zhruba 555,6 milionu akcií po 135 dolarech za kus a získat tak kolem 75 miliard dolarů. Pokud se plán podaří, hodnota vesmírné a technologické skupiny se přiblíží 1,77 bilionu dolarů.

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Důvodem jsou podle zdrojů regulatorní rizika spojená s americkými předpisy na ochranu citlivých technologií.

Rekordní IPO SpaceX má vynést 75 miliard dolarů

SpaceX plánuje v rámci IPO získat až 75 miliard dolarů, v přepočtu zhruba 1,56 bilionu korun. Pokud se transakce uskuteční v oznámeném rozsahu, půjde o největší primární nabídku akcií všech dob.

Firma vedená Elonem Muskem má investorům nabídnout téměř 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus. Podle současného harmonogramu by se s akciemi SpaceX mělo začít obchodovat na trhu Nasdaq v pátek 12. června.

Ve hře jsou americká pravidla ITAR

Některým bankám zapojeným do transakce bylo podle Bloombergu sděleno, že omezení souvisí s americkými předpisy International Traffic in Arms Regulations, známými jako ITAR.

Tato pravidla upravují vývoz vojenských technologií, obranného materiálu i souvisejících technických informací do zahraničí. V případě SpaceX je jejich význam zásadní, protože firma působí v oblasti kosmických technologií, satelitů a zakázek, které mohou souviset s národní bezpečností Spojených států.

Banky i SpaceX mlčí

Hlavními manažery emise jsou podle Bloombergu banky Goldman Sachs a Morgan Stanley. Ty se k informacím bezprostředně nevyjádřily. Komentář neposkytli ani zástupci SpaceX.

Bloomberg zároveň uvedl, že webové stránky SpaceX byly v pátek z Hongkongu a Šanghaje nedostupné. Uživatelům se při pokusu o přístup zobrazovala chybová zpráva, podle níž společnost zablokovala přístup z internetových adres v těchto lokalitách.

Americké technologické firmy jsou vůči čínskému kapitálu opatrnější

Případ SpaceX zapadá do širšího trendu. Americké technologické firmy, zejména ty působící v umělé inteligenci, vesmírných technologiích nebo dalších citlivých odvětvích, jsou v posledních letech stále opatrnější při přijímání kapitálu od čínských investorů.

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Leaders

Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.

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Důvodem je rostoucí geopolitické napětí mezi Washingtonem a Pekingem i větší pozornost amerických regulačních úřadů. Firmy, které chtějí získávat vládní zakázky nebo pracují s citlivými daty a technologiemi, se snaží vyhnout investorům, kteří by mohli vyvolat přezkum ze strany úřadů nebo obavy u zákazníků.

Silicon Valley se od čínských peněz vzdaluje

Ještě v minulém desetiletí byli čínští investoři v Silicon Valley výrazně aktivní. Rizikové fondy, rodinné investiční kanceláře i movití jednotlivci z Číny běžně vstupovali do rychle rostoucích technologických start-upů. Často investovali přes offshorové struktury nebo speciální fondy, které ztěžovaly dohledání původu kapitálu.

Dnes je situace jiná. Zakladatelé firem i banky připravující vstupy na burzu mnohem pečlivěji sledují, kdo se do akcionářské struktury dostane. V citlivých sektorech se některé společnosti snaží čínský kapitál omezit, případně se mu úplně vyhnout.

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ilustrační foto

Týden tradera: Akcie rostou, ale nejistota kvůli Blízkému východu trvá

Trhy

Kryštof Míšek

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Týden tradera: AI horečka naráží na limity. Trhy testuje Alphabet, ropa i IPO SpaceX

SpaceX se chystá na rekordní IPO
ČTK
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Americké akcie po sérii rekordů narážejí na napjaté valuace, drahou ropu a geopolitickou nejistotu kolem Íránu. Do toho přichází Alphabet s obřím plánem financování AI infrastruktury a SpaceX se chystá na historické IPO. Trhy tak mohou stát před důležitou zkouškou, zda současná investiční horečka ještě stojí na pevných fundamentech.

Napjaté valuace a překoupené trhy si v minulém týdnu vyžádaly zvýšenou volatilitu i mírnou korekci cen. Zda jde pouze o zdravý oddech po silném růstu, nebo o předzvěst delší pauzy v investiční horečce, ukážou až příští týdny. Stále více se ale zdá, že růst cen akcií mohl v některých segmentech předběhnout fundament.

Negativně se na trzích projevila především vyšší cena ropy, nejistota kolem Íránu a jeho vztahů se Spojenými státy i zprávy o novém financování AI aktivit společnosti Alphabet. Hlavní americký index S&P 500 se po předchozím růstu vrátil blíže hranici 7500 bodů.

Írán zůstává rizikem pro ropu i akcie

Trhům může postupně docházet trpělivost s konfliktem mezi USA a Íránem. Napětí v Perském zálivu se promítá do cen ropy a zvyšuje rizikovou prémii napříč trhy. Každá další eskalace může znamenat dražší energie, tlak na inflaci a menší prostor pro optimismus ohledně měnové politiky.

Neznámé tankery potichu odvážejí část ropy uvázlé v Perském zálivu

Ropa proudí přes Hormuz potají. Tankery vypínají identifikaci a mizí z radarů

Money

Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.

ČTK

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Americká administrativa přitom nemá neomezený prostor k dalšímu stupňování tlaku. Donald Trump se může dostat do situace, kdy bude muset balancovat mezi tvrdým postojem vůči Íránu a obavami trhů z dlouhého konfliktu. Írán tak z této situace nemusí odejít oslabený tak, jak si Washington představoval. Naopak může politicky těžit z toho, že konflikt dál drží v nejistotě energetické i finanční trhy.

Alphabet ukazuje, jak drahá začíná být AI revoluce

Významnou událostí týdne bylo oznámení společnosti Alphabet, která plánuje získat desítky miliard dolarů na financování svých aktivit v oblasti umělé inteligence. Na vrcholu AI boomu tak technologické firmy dál navyšují kapitálové výdaje a začíná být zřejmé, že ani jejich mimořádně rentabilní byznys nemusí na tuto investiční vlnu vždy stačit.

Neznamená to, že se investice do AI nemohou vrátit. Alphabet má stále extrémně silný základ v reklamě, cloudu i datové infrastruktuře. Jenže tempo výdajů už některým investorům může připomínat období, kdy Meta přesvědčovala trhy, že budoucnost leží v metaverzu. I tehdy začala část investorů akcie prodávat z obavy, že akcionářům zůstane méně peněz.

Alphabet dnes píše podobně citlivý příběh. Pokud trhy začnou mít pocit, že AI investice pálí příliš mnoho kapitálu bez dostatečně rychlé návratnosti, tlak na akcie může pokračovat.

IPO SpaceX může odčerpat likviditu z technologií

Dalším dominantním tématem týdne jsou primární emise akcií. Největší pozornost investorů poutá SpaceX, která se chystá na mimořádně sledované IPO. Firma Elona Muska má podle dostupných informací nabídnout akcie za 135 dolarů za kus a získat až 75 miliard dolarů. Valuace společnosti se má pohybovat kolem 1,75 bilionu dolarů.

Tak velký úpis nebude jen událostí pro fanoušky kosmického byznysu. Likvidita, která zamíří do jednoho z největších IPO v historii, se bude muset někde vzít. Není vyloučeno, že část peněz odejde z technologických titulů, které v posledních měsících táhly celý trh — tedy z hyperscalerů typu Meta, Alphabet nebo Microsoft.

I proto někteří analytici pracují se scénářem, že vlna velkých IPO, včetně očekávaných úpisů firem jako Anthropic či OpenAI, může přinést hlubší korekci technologického sektoru. Ne nutně proto, že by se zhoršil dlouhodobý příběh AI, ale proto, že trh může být krátkodobě jednoduše příliš přeplněný.

Investoři by měli být opatrnější

IPO SpaceX bude nepochybně velkou tržní událostí. Zároveň ale platí, že vysoká valuace sama o sobě není zárukou dobré investice. Část aktivit společnosti je kapitálově mimořádně náročná a ne všechny musí být v dohledné době rentabilní. Investoři proto budou muset rozlišovat mezi výjimečným příběhem firmy a cenou, kterou jsou za něj ochotni zaplatit.

Trhy jsou stále silné, ale začínají být citlivější na každý signál, že růst cen akcií předběhl realitu. Ropa, Írán, drahé AI investice i obří IPO SpaceX jsou přesně ty faktory, které mohou v příštích týdnech ukázat, kolik optimismu už je v cenách započítáno.

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