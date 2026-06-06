Rusko chce napřesrok spustit obdobu Muskova satelitního Starlinku
Rusko plánuje v příštím roce spustit menší obdobu satelitního internetového systému Starlink, který provozuje společnost SpaceX amerického podnikatele Elona Muska. Podle agentury Reuters to uvedl Alexej Šelobkov, šéf společnosti Iks Holding, která nový systém vyvíjí.
„Dobrou zprávou je, že se na tom již pracuje. Satelity se vypouštějí. V příštích týdnech zahájíme testování. A jak jsme slíbili, komerční provoz začne v roce 2027,“ řekl Šelobkov na panelové diskuzi na mezinárodním ekonomickém fóru v Petrohradu.
Úspěšné ukrajinské dronové útoky na ruské rafinerie z posledních měsíců někteří vojenští experti spojují se schopností nových ukrajinských dronů s umělou inteligencí (AI) připojit se k síti Starlink, která je odolnější vůči rušení signálu, píše Reuters.
Rusko zakázalo dovoz radioelektronických zařízení pro satelitní komunikaci, včetně terminálů systému Starlink od společnosti SpaceX. Podle Moskvy jde o krok na ochranu národní bezpečnosti, opatření ale souvisí i s válkou na Ukrajině a snahou omezit využívání těchto technologií na bojišti.
Rusko zakázalo dovoz satelitních terminálů včetně Starlinku. Tvrdí, že jde o ochranu bezpečnosti
Politika
Rusko zakázalo dovoz radioelektronických zařízení pro satelitní komunikaci, včetně terminálů systému Starlink od společnosti SpaceX. Podle Moskvy jde o krok na ochranu národní bezpečnosti, opatření ale souvisí i s válkou na Ukrajině a snahou omezit využívání těchto technologií na bojišti.
V Rusku nejsou terminály Starlink vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu oficiálně dostupné, do země se ale dostávaly přes třetí státy, například středoasijské republiky. Ukrajina si letos v zimě stěžovala, že je Rusko využívá k ovládání útočných dronů vybavených příslušnou anténou. V únoru pak Muskova firma terminály používané ruskou armádou zablokovala a postup ruských invazních sil se zpomalil.
Společnost Bureau 1440, která je součástí firmy Iks Holding, v březnu uvedla, že vyslala do vesmíru prvních 16 komunikačních družic, které mají být součástí nového systému. Během několika let chce vypustit celkem 900 satelitů. Muskovu síť Starlink nyní tvoří zhruba 10 tisíc satelitů.
Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).
Amazon chce konkurovat Starlinku. Za 240 miliard kupuje provozovatele satelitů Globalstar
Zprávy z firem
Americký internetový obchod Amazon se dohodl na převzetí provozovatele satelitů Globalstar. Hodnota transakce činí zhruba 11,6 miliardy dolarů (téměř 240 miliard korun), uvedla agentura Reuters. Amazon se tak snaží posílit své aktivity v oblasti satelitů, aby mohl lépe konkurovat komunikační síti Starlink, kterou provozuje vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely dnes Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).