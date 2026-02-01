Ruské drony už se Starlinkem nelétají, Musk vylepšil blokaci služby
Opatření, která americká společnost SpaceX přijala proti neautorizovanému používání satelitního internetového systému Starlink ruskými drony, podle všeho fungují. Na své síti X to oznámil miliardář a zakladatel SpaceX Elon Musk. Jeho slova následně potvrdil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.
"Zdá se, že opatření, která jsme přijali k zastavení neoprávněného používání Starlinku Ruskem, zabrala. Dejte nám vědět, pokud je potřeba udělat více," napsal v příspěvku adresovaném ukrajinskému ministru obrany. "První kroky už přinášejí skutečné výsledky. Na dalších důležitých krocích velmi úzce spolupracujeme s vaším týmem. Děkujeme vám, že stojíte při nás. Jste skutečným bojovníkem za svobodu a opravdovým přítelem ukrajinského lidu," reagoval Fedorov.
Ministr ve čtvrtek uvedl, že jeho ministerstvo spolupracuje s firmou SpaceX na vyřešení problému. "Jsem velmi vděčný prezidentce SpaceX Gwynne Shotwellové a osobně Elonu Muskovi za rychlou reakci a za zahájení práce na vyřešení situace," napsal Fedorov.
Nebezpečná skulina
Analytici z nezávislého amerického Institutu pro výzkum války (ISW) a ukrajinská média tento týden informovali, že ruská armáda k navádění svých dronů používaných při úderech na Ukrajinu používá satelitní komunikační síť Starlink, aby zvýšila dosah i přesnost útoků v sousední zemi. Technologii Rusko využilo u útočných a průzkumných bezpilotních letounů. ISW upozornil, že ruské drony tak získaly 500kilometrový dosah. Ze západu Ruska nebo z okupovaných částí Ukrajiny mohou doletět na celé území Ukrajiny a Moldavska a do částí Polska, Rumunska a Litvy.
Musk už v roce 2024 popřel, že by terminály Starlinku byly do Ruska prodávány. Podle ukrajinských tajných služeb se k nim ruská armáda dostává přes třetí země, například přes středoasijské republiky, spíše než na základě nějaké přímé smlouvy s Muskovou firmou. Internetové připojení přes Starlink využívá ke komunikaci ukrajinská armáda, a tak by odstřižení systému na ukrajinském území bylo problematické, poznamenala agentura AFP.
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.
SpaceX míří na burzu. Musk chce úpisem získat rekordních padesát miliard dolarů
Zprávy z firem
Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.
Rusko v posledních měsících zintenzivnilo dronové útoky jak na ukrajinské jednotky na frontě, tak na energetickou a dopravní infrastrukturu i hluboko v ukrajinském vnitrozemí. Drony vybavené technologií pro příjem signálu Starlink je možné na dálku řídit v reálném čase, zatímco do těch běžných je třeba trasu předem naprogramovat. Na satelit napojené drony tak mohou útočit i na cíle, které jsou v pohybu. Podle poradce ministra Fedorova Serhije Bezkrestnova tak tomu bylo při úterním ruském útoku na osobní vlak v Charkovské oblasti, při kterém podle tvrzení Ukrajinců zemřelo pět lidí.
Drony řízené prostřednictvím Starlinku zřejmě zaútočily také o několik dní dříve na dva vrtulníky u města Kropyvnyckyj na střední Ukrajině a zničily je, uvedl ruskojazyčný servis BBC.