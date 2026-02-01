Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika Ruské drony už se Starlinkem nelétají, Musk vylepšil blokaci služby

Ruské drony už se Starlinkem nelétají, Musk vylepšil blokaci služby

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Opatření, která americká společnost SpaceX přijala proti neautorizovanému používání satelitního internetového systému Starlink ruskými drony, podle všeho fungují. Na své síti X to oznámil miliardář a zakladatel SpaceX Elon Musk. Jeho slova následně potvrdil ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov.

"Zdá se, že opatření, která jsme přijali k zastavení neoprávněného používání Starlinku Ruskem, zabrala. Dejte nám vědět, pokud je potřeba udělat více," napsal v příspěvku adresovaném ukrajinskému ministru obrany. "První kroky už přinášejí skutečné výsledky. Na dalších důležitých krocích velmi úzce spolupracujeme s vaším týmem. Děkujeme vám, že stojíte při nás. Jste skutečným bojovníkem za svobodu a opravdovým přítelem ukrajinského lidu," reagoval Fedorov.

Ministr ve čtvrtek uvedl, že jeho ministerstvo spolupracuje s firmou SpaceX na vyřešení problému. "Jsem velmi vděčný prezidentce SpaceX Gwynne Shotwellové a osobně Elonu Muskovi za rychlou reakci a za zahájení práce na vyřešení situace," napsal Fedorov.

Nebezpečná skulina

Analytici z nezávislého amerického Institutu pro výzkum války (ISW) a ukrajinská média tento týden informovali, že ruská armáda k navádění svých dronů používaných při úderech na Ukrajinu používá satelitní komunikační síť Starlink, aby zvýšila dosah i přesnost útoků v sousední zemi. Technologii Rusko využilo u útočných a průzkumných bezpilotních letounů. ISW upozornil, že ruské drony tak získaly 500kilometrový dosah. Ze západu Ruska nebo z okupovaných částí Ukrajiny mohou doletět na celé území Ukrajiny a Moldavska a do částí Polska, Rumunska a Litvy.

Musk už v roce 2024 popřel, že by terminály Starlinku byly do Ruska prodávány. Podle ukrajinských tajných služeb se k nim ruská armáda dostává přes třetí země, například přes středoasijské republiky, spíše než na základě nějaké přímé smlouvy s Muskovou firmou. Internetové připojení přes Starlink využívá ke komunikaci ukrajinská armáda, a tak by odstřižení systému na ukrajinském území bylo problematické, poznamenala agentura AFP.

SpaceX

SpaceX míří na burzu. Musk chce úpisem získat rekordních padesát miliard dolarů

Zprávy z firem

Vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska zvažuje vstup na burzu už letos v červnu. Podle britského deníku Financial Times by firma chtěla získat až 50 miliard dolarů, což by z IPO udělalo největší primární veřejnou nabídku akcií v historii. Musk úpis akcií načasoval dle postavení planet i data narozenin.

nst

Přečíst článek

Rusko v posledních měsících zintenzivnilo dronové útoky jak na ukrajinské jednotky na frontě, tak na energetickou a dopravní infrastrukturu i hluboko v ukrajinském vnitrozemí. Drony vybavené technologií pro příjem signálu Starlink je možné na dálku řídit v reálném čase, zatímco do těch běžných je třeba trasu předem naprogramovat. Na satelit napojené drony tak mohou útočit i na cíle, které jsou v pohybu. Podle poradce ministra Fedorova Serhije Bezkrestnova tak tomu bylo při úterním ruském útoku na osobní vlak v Charkovské oblasti, při kterém podle tvrzení Ukrajinců zemřelo pět lidí.

Drony řízené prostřednictvím Starlinku zřejmě zaútočily také o několik dní dříve na dva vrtulníky u města Kropyvnyckyj na střední Ukrajině a zničily je, uvedl ruskojazyčný servis BBC.

Související

Musk podle nové biografie loni vypnul Starlink u Krymu, Ukrajinci nemohli útočit

Musk loni vypnul Starlink u Krymu, chtěl zabránit útoku na ruskou flotilu, píše se v jeho nové biografii

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Jeden ze satelitů francouzského provozovatele Eutelsat

Lukáš Kovanda: Musk vypne Ukrajině Starlink, spekulují investoři. Akcie jeho evropského konkurenta raketově rostou

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ombudsman Křeček na odchodu: Neznalost zákonů je dnes pochopitelná

Stanislav Křeček
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Stát podle končícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka často vytváří situace, v nichž se občan v systému ztrácí. Dávno tak podle něj už nemůže platit, že neznalost zákonů neomlouvá. Jako největší úspěch ve funkci hodnotí posílení role ombudsmana jako lidskoprávní instituce. Dlouhodobě se ale podle něj nedaří dosáhnout plné součinnosti všech institucí. Křeček to řekl v rozhovoru s ČTK.

Mandát současného ombudsmana vyprší 19. února. Křečkovi je 87 let, podle dostupných údajů tak patří k nejstarším lidem v Česku, kteří kdy zastávali vysokou veřejnou funkci.

Za nejpalčivější systémový problém Křeček považuje ochranu práv těch lidí, kteří se i s ohledem na měnící se způsob života stávají ještě zranitelnějšími. Nejde podle něj jen o děti, lidi s postižením nebo lidi omezené na svobodě. "Ale například i to, že diskriminace starých lidí je nejčastějším způsobem diskriminace u nás. Pro řadu občanů, nejen seniorů, je stále obtížnější sledovat digitalizaci veřejného života, a tak se úřady a veřejné instituce stávají stále méně přístupné pro řadu občanů, pokud zapomenou na to, že mají být přístupné i off-line a nemít fyzické bariéry," uvedl Křeček.

Stát podle něj často sám vytváří situace, v nichž se občan v systému ztrácí. "Dávno již nemůže platit, že neznalost zákonů neomlouvá, ale je tomu naopak. Je zcela pochopitelné, že občané neznají přesné znění zákonů, vyhlášek a nařízení a jaksi se vytrácí samozřejmá povinnost státu a veřejné moci vše trpělivě vysvětlovat. A ne jen sankcionovat," uvedl Křeček.

Pozice ombudsmana je silná jako nikdy

Kdyby měl vybrat jednu věc, kterou považuje za největší úspěch v roli ombudsmana, je to posílení role veřejného ochránce práv jako lidskoprávní instituce. "Podařilo se mi snad přispět k pochopení, že lidská a občanské práva jsou skutečně pro všechny, a nikoliv jen pro ty, kteří se jich hlasitě domáhají. Snad přispět i k tomu, že rozdělování občanů na menšiny k ničemu dobrému nepovede a že potřebujeme nejen rozmanitost, ale především občanskou odpovědnost a respekt k právům, ale zejména k povinnostem," uvedl Křeček.

Připomněl, že úřad dokáže účinně korigovat chyby státní správy. "V 97 procentech případů, ve kterých jsme upozornili úřady na jejich chybné jednání, tak svá nesprávná rozhodnutí napravily a respektovaly náš názor. Ombudsman tedy nemusí a ani by neměl mít výkonnou pravomoc, ale jeho autorita a znalost práva je často poslední záchranou lidí, kterým nikdo jiný nepomůže," uvedl Křeček.

Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři
video

Češi žijí déle, ale ne zdravěji. Po pětapadesátce nenajdete skoro nikoho bez problému, varují lékaři

Enjoy

Délka života v Česku roste, doba prožitá ve zdraví však stagnuje. Výsledkem jsou miliony lidí s chronickými nemocemi, obrovská zátěž pro zdravotní systém i rodiny a malá ochota měnit životní styl. O příčinách i možných řešeních debatovali lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Michal Nosek

Přečíst článek

Za největší neúspěch naopak označil nedostatečnou součinnost některých institucí. Zejména tam, kde byla zjištění úřadu politicky či institucionálně nepohodlná. Kritizoval například to, že návrhy na legislativní změny, které úřad předkládá Poslanecké sněmovně, často zůstávají bez jakékoliv pozornosti.

Obecně se role ombudsmana za jeho mandátu podle něj výrazně proměnila, a to od „stěžovatelské“ směrem k aktivnímu aktérovi v oblasti lidských práv. "Už nejsme jen úřad, který reaguje na jednotlivé podněty, ale stále více upozorňujeme na systémové chyby a vstupujeme do veřejné debaty, a to i na sociálních sítích," uvedl Křeček. Poukázal na to, že jen loni úřad zahájil 673 šetření, z toho 65 z vlastní iniciativy.

Budoucího ombudsmana, který nahradí Stanislava Křečka, bude na šest let vybírat Sněmovna. Křeček zůstane ve funkci ombudsmana do té doby, dokud jeho nástupce nesloží slib.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Týden tradera: FOMO žene zlato do bubliny a dolar na kolena

Týden tradera: FOMO žene zlato do bubliny a dolar na kolena
iStock
Kryštof Míšek
Kryštof Míšek

Drahé kovy lámou rekord za rekordem a přispívají k tomu, že tahle „party“ bude mít opravdu hodně ostrou kocovinu. Už dlouho jsem neviděl, aby zlato tak posilovalo, a přitom finanční trhy neprocházely vyloženě obdobím nadměrné volatility. V týdnu pokračovalo zveřejňování hospodářských výsledků velkých amerických firem a zasedala americká centrální banka. Index S&P 500 se drží kolem 7 000 bodů.

Jak jsem psal v úvodu. Ceny drahých kovů překonávají maxima a dá se mluvit o spekulativní bublině, na kterou rychle naskakují retailoví investoři pod tlakem efektu FOMO (fear of missing out). Stříbro je tak poprvé nad 120 dolary, zlato u 5 600 dolarů za unci. Investoři nyní vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. A to zejména ve vztahu k Donaldu Trumpovi a americkému dolaru.

Trump zjevně usiluje o měnovou manipulaci a snaží se podrazit cenu rezervní měny, aby podpořil domácí export a zvýšil jeho konkurenceschopnost. Už před posledním oslabením dolaru směrem například proti koruně až k 20 USD/CZK se mluvilo o tom, že obchodní bilance USA vykazuje největší rovnováhu od roku 2009.

Zlaté cihly ve švýcarské centrální bance

Lukáš Kovanda: Zlato přepisuje ruský účet za válku

Názory

Zmrazené rezervy měly Kreml oslabit. Jenže zlato mezitím dramaticky zdražilo. Hodnota ruského zlata tak dnes sankční ztráty převyšuje. A trh znovu vítězí nad politikou.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Fed na posledním zasedání ponechal základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 3,5–3,75 procenta a zároveň výrazně upravil tón své komunikace směrem k většímu optimismu ohledně vývoje americké ekonomiky. Jerome Powell uvedl, že od posledního zasedání došlo k „jasnému zlepšení“ ekonomického výhledu, inflace dál zpomaluje a trh práce vykazuje známky stabilizace, nikoli zhoršování. Na to, že si členové centrální banky začínají uvědomovat, že se možná americká ekonomika přehřívá, finanční podmínky jsou mimořádně uvolněné, tak je reakce trhů zatím velmi pozitivní.

Kevin Warsh

Proč Trump vybral do čela Fedu Warshe? Půjde mu na ruku

Názory

Americký prezident dnes do čela americké centrální banky – Fedu – nominoval Kevina Warshe, který v jejím širším vedení už působil, v letech 2006 až 2011.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Společnost SpaceX Elona Muska plánuje podle informací deníku Financial Times vstoupit na burzu v polovině června. Cílem historicky největšího IPO je získat až 50 miliard dolarů, což by firmu ocenilo na přibližně 1,5 bilionu dolarů.  Dalším důvodem, proč SpaceX cílí na červen, jsou podle zdrojů Muskovy narozeniny, které připadají na 28. června. Tohle může být opravdu IPO událost roku. Se vší úctou k IPO CSG rozměr „Muskova umění“ prodeje investorům je ještě někde úplně jinde a myslím, že se po akciích Space X dost zapráší.

Související

ilustrační foto

Týden tradera: Trhy vyhlížejí, jak Trumpova reálná politika a inflace letos zamíchají kartami

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek
Doporučujeme