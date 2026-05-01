Rusko zakázalo dovoz satelitních terminálů včetně Starlinku. Tvrdí, že jde o ochranu bezpečnosti

Rusko zakázalo dovoz radioelektronických zařízení pro satelitní komunikaci, včetně terminálů systému Starlink od společnosti SpaceX. Podle Moskvy jde o krok na ochranu národní bezpečnosti, opatření ale souvisí i s válkou na Ukrajině a snahou omezit využívání těchto technologií na bojišti.
Rusko zakázalo dovoz radioelektronických zařízení určených pro satelitní spojení. Opatření se týká i terminálů systému Starlink pro satelitní přístup k internetu, který vyvinula společnost SpaceX amerického miliardáře Elon Musk. Informují o tom ruská média. Moskva krok zdůvodnila ochranou národní bezpečnosti.
Systém Starlink umožňuje přístup k vysokorychlostnímu internetu prakticky kdekoliv na světě. Významnou roli hraje i ve válce na Ukrajině, kde jej využívá ukrajinská armáda ke komunikaci na frontě.
Vlastní řešení
Terminály Starlink nejsou v Rusku kvůli invazi na Ukrajinu oficiálně dostupné. Do země se ale podle dostupných informací dostávaly přes třetí státy, například středoasijské republiky.
Ukrajina si letos v zimě stěžovala, že Rusko tyto terminály využívá například k ovládání útočných dronů vybavených příslušnou anténou. V únoru pak společnost SpaceX zablokovala terminály, které podle ní používaly ruské síly, což podle Kyjeva přispělo ke zpomalení jejich postupu.
Rusko zároveň pracuje na vlastní alternativě. V březnu vyslalo do vesmíru první komunikační družice systému Rassvet, který je označován za ruskou obdobu Starlinku.
Americký prezident Donald Trump zvažuje výrazné omezení vojenské přítomnosti Spojených států v Evropě. Podle agentury Reuters by se krok mohl týkat nejen Německa, ale nově i Itálie a Španělska. Důvodem je nespokojenost Washingtonu s přístupem evropských spojenců k válce s Íránem i jejich dlouhodobě nízké obranné výdaje.
Spojené státy mohou zásadně přepsat svou vojenskou strategii v Evropě. Prezident Donald Trump otevřeně mluví o stahování vojáků z klíčových spojeneckých zemí a zpochybňuje dosavadní fungování aliance NATO. Evropané mezitím odmítají přímé zapojení do konfliktu s Íránem, což napětí dále prohlubuje.
Trump: Evropa nepomáhá dost
„Jo, pravděpodobně,“ odpověděl Trump v rozhovoru pro Fox News na otázku, zda lze očekávat stažení vojáků z Itálie a Španělska. Zároveň tyto země ostře kritizoval. „Itálie nám vůbec nepomáhá a Španělsko je příšerné, naprosto příšerné,“ uvedl.
Podle něj evropské státy dlouhodobě spoléhají na americkou ochranu, aniž by samy dostatečně investovaly do obrany nebo podporovaly americké vojenské operace.
Spor o válku s Íránem
Napětí mezi Spojenými státy a evropskými spojenci se výrazně prohloubilo kvůli konfliktu s Íránem. Washington vyzývá k širší podpoře operací zaměřených mimo jiné na zajištění průchodnosti Hormuzského průlivu, který patří mezi nejdůležitější ropné trasy světa.
Evropské země ale přímé zapojení do bojů odmítají. Nabízejí pouze účast na ochraně námořní dopravy, a to až po případném uzavření mírové dohody. Některé státy včetně Itálie navíc v určitých případech odmítly povolit přelet amerických letadel směřujících do oblasti konfliktu.
Španělsko pak uvedlo, že vojenský zásah proti Íránu považuje za krok odporující mezinárodnímu právu.
Napětí v NATO roste
Trump dlouhodobě kritizuje NATO a opakovaně naznačil, že by Spojené státy mohly alianci opustit nebo výrazně omezit svou roli. Jeho výroky vyvolávají obavy z oslabení transatlantických vazeb i celkové bezpečnosti v Evropě.
Merz hasí spor s Trumpem. „Vztahy s USA mi leží na srdci,“ uvedl
Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.
Americký prezident zároveň uvedl, že zvažuje snížení počtu vojáků v Německo, kde jich nyní slouží přibližně 35 000. Už během svého prvního funkčního období Trump hovořil o jejich redukci zhruba o třetinu, tento plán však později zastavila administrativa prezidenta Joe Biden, která naopak rozhodla o posílení americké přítomnosti.
Současný spolkový kancléř Friedrich Merz zdůraznil význam dobrých vztahů se Spojenými státy, k Trumpovým výrokům se však přímo nevyjádřil. Ministr zahraničí Johann Wadephul uvedl, že Německo je na případné změny připravené.
Významná přítomnost USA v Evropě
Podle londýnského Mezinárodní institut strategických studií bylo v roce 2024 v Itálii přibližně 13 000 amerických vojáků, což představuje druhý největší kontingent USA v Evropě. Ve Španělsku působí zhruba 3500 amerických vojáků.
Případné stažení by znamenalo výraznou změnu v rozmístění amerických sil na evropském kontinentu a mohlo by zásadně ovlivnit bezpečnostní rovnováhu v rámci celé aliance.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
Britský král Karel III. a jeho choť Camilla zakončili návštěvu Spojených států pietou za padlé americké vojáky ve Virginii. Ještě předtím se společně s prezidentem Donaldem Trumpem zúčastnili rozlučkového ceremoniálu v Bílém domě. Trump následně oznámil, že na počest královského páru ruší cla na skotskou whisky. Podle agentury AFP bylo hlavním cílem čtyřdenní cesty snížení napětí mezi oběma zeměmi po diplomatických roztržkách kvůli válce na Blízkém východě.
„Je to skvělý král – podle mě ten nejlepší,“ uvedl Trump při příjezdu Karla III. a Camilly do Bílého domu. Při jejich odjezdu pak dodal: „Skvělí lidé. Potřebujeme v naší zemi víc takových lidí.“
Americký prezident následně na síti Truth Social oznámil, že kromě cel ruší i omezení týkající se spolupráce Skotska se státem Kentucky při výrobě whisky a bourbonu. Podle něj šlo o krok, o který byl dlouhodobě zájem kvůli obchodu, zejména v souvislosti s využíváním dřevěných sudů. Zároveň uvedl, že právě setkání s králem a královnou ho k tomuto rozhodnutí přimělo.
Uctění památky padlých
Po ceremonii v Bílém domě se královský pár přesunul na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii, kde uctil památku padlých položením květin k Hrobu neznámého vojína. Následně navštívil i přilehlou výstavní síň s vojenskými exponáty.
Program zakončila pouliční slavnost k 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti a setkání s domorodými Američany v národním parku. Po skončení návštěvy Spojených států královský pár odcestoval na Bermudy.
Tučný účet za válku. Pentagon v Perském zálivu utrácí až dvojnásobek toho, co přiznal
Náklady na válku proti Íránu mohou být výrazně vyšší, než jaké oficiálně uvádí Pentagon. Zatímco zástupce ministerstva obrany Jules Hurst ve středu v Kongresu hovořil o částce 25 miliard dolarů (zhruba 521 miliard korun), podle informací stanice CNN mohou skutečné výdaje dosahovat až dvojnásobku.
Německý kancléř Friedrich Merz se snaží uklidnit napětí mezi Evropou a Spojenými státy v době, kdy Donald Trump znovu otevírá otázku snížení americké vojenské přítomnosti v Německu. Berlín zdůrazňuje význam transatlantických vztahů i silného NATO, zatímco spory o přístup k válce s Íránem a bezpečnostní strategii Západu dál eskalují.