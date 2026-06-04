Kosmický jackpot pro Trumpovy úředníky. Na vstupu SpaceX na burzu může vydělat i velvyslanec v Česku
Chystaný vstup SpaceX na burzu může výrazně zvýšit majetek nejen Elona Muska, ale také některých lidí z americké administrativy. Podle Bloombergu mají podíly ve firmách spojených s Muskovým impériem i současní američtí diplomaté, včetně velvyslance v Česku Nicholase Merricka.
Vstup SpaceX na burzu se může stát jedním z největších finančních příběhů roku. Nejde přitom jen o Elona Muska, jeho zaměstnance a rané investory. Podle agentury Bloomberg by na očekávaném IPO mohli vydělat také někteří vysoce postavení členové americké administrativy, kteří mají ve firmách spojených s Muskovým byznysem podíly. Mezi nimi je podle zveřejněných finančních přiznání také americký velvyslanec v České republice Nicholas Merrick.
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů
Trhy
SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Podíly ve SpaceX i firmách kolem Muska
Z loni zveřejněných finančních výkazů podle Bloombergu vyplývá, že finanční zájmy v raketové společnosti Elona Muska nebo v dalších firmách napojených na jeho technologické impérium mělo deset vysoce postavených amerických úředníků.
Mezi nimi má být zvláštní vyslanec Steve Witkoff a několik současných amerických velvyslanců v evropských zemích, včetně právě Nicholase Merricka, který od října působí jako velvyslanec Spojených států v České republice. Bloomberg k tomu podotýká, že není jisté, zda tito úředníci podíly stále drží. Od zveřejnění finančních výkazů mohli část investic nebo celý podíl prodat.
Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.
SpaceX Elona Muska míří k rekordnímu IPO. Ocenění má být nejméně 1,8 bilionu dolarů
Trhy
Společnost SpaceX Elona Muska plánuje vstup na burzu s cílovým oceněním nejméně 1,8 bilionu dolarů. Podle agentury Bloomberg chce firma získat až 75 miliard dolarů, což by z nabídky udělalo největší IPO v historii.
Burzovní debut za desítky miliard dolarů
SpaceX plánuje z primární veřejné nabídky akcií získat až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by se plán naplnil, šlo by o jeden z největších burzovních debutů v historii. Obchodování s akciemi by mohlo začít už 12. června.
Očekávání kolem IPO jsou mimořádná i kvůli možnému ocenění firmy. Pokud by hodnota SpaceX dosáhla alespoň 1,8 bilionu dolarů, výrazně by to posunulo i majetek jejího zakladatele Elona Muska. Podle některých odhadů by se mohl stát prvním dolarovým bilionářem na světě.
Z Muska bilionář, ze zaměstnanců milionáři
V případě SpaceX by podle Bloombergu mohl burzovní debut udělat z několika dřívějších investorů miliardáře a z části zaměstnanců milionáře. Vedle nich se pozornost obrací také k lidem ve veřejných funkcích, kteří podle majetkových přiznání v minulosti drželi podíly ve firmách z Muskovy sféry.
Samotné držení podílu ve firmě ještě neznamená porušení pravidel. U členů administrativy a diplomatů je ale podobná situace citlivá. SpaceX má rozsáhlé kontrakty s americkou vládou, působí v oblasti kosmických technologií, obrany i satelitního internetu a patří k firmám, jejichž byznys se silně dotýká státu.
Právě proto se u podobných majetkových vazeb obvykle sleduje, zda úředníci podíly prodali, vložili je do správy nebo se vylučují z rozhodování, které by mohlo s jejich investicemi souviset.
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Trhy
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SpaceX už dávno není jen raketová firma
SpaceX se proslavila hlavně raketami Falcon, loděmi Dragon a satelitní sítí Starlink. V posledních letech se ale kolem firmy stále víc mluví také o širším technologickém ekosystému Elona Muska, včetně umělé inteligence.
Právě kombinace kosmického byznysu, satelitního internetu, vládních zakázek a technologických ambicí je jedním z důvodů, proč investoři očekávanému IPO přikládají takovou váhu. A také proč se vedle samotné ceny akcií řeší, kdo všechno už ve SpaceX nebo firmách kolem Muska podíl má.
Pokud burzovní debut dopadne podle očekávání, může SpaceX přepsat nejen historii IPO. Může také ukázat, jak hluboko jsou investice do Muskových firem zakořeněné mezi americkými elitami.
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