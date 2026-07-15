Slibovali jim statisíce, skončili na frontě. Bolívie prověřuje nábor mužů do ruské armády
Bolivijská prokuratura začala prověřovat možné nábory místních občanů do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. Vyšetřování spustila po vystoupení rodin dvou mužů, kteří do Evropy odjeli za příslibem 16 tisíc dolarů a zřejmě na frontě zahynuli. Ruské velvyslanectví jakékoli spojení s náborem odmítá.
Bolivijská prokuratura začala vyšetřovat možné nábory občanů země do ruských jednotek bojujících na Ukrajině. Reagovala tak na veřejná vystoupení rodin dvou mužů, kteří zřejmě v bojích zahynuli.
Oba muži odjeli do Evropy s příslibem odměny 16 tisíc dolarů, tedy přibližně 340 tisíc korun. Jeden z nich, José María Soleto, své zkušenosti z Ruska a Ukrajiny popisoval ve videích zveřejněných na internetu. V jednom z nich uvedl, že jeho život je plný adrenalinu.
Soletova manželka později agentuře EFE řekla, že obdržela zprávu o jeho úmrtí. Žádné další podrobnosti se však nedozvěděla.
Bulharsko se přestane účastnit práce koalice ochotných, která sdružuje státy podporující Ukrajinu proti ruské invazi. Premiér Rumen Radev odmítá pokračující vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Na svém rozhodnutí trval i poté, co ho francouzský prezident Emmanuel Macron osobně požádal, aby země v koalici zůstala.
Bulharsko vystupuje z řady podporovatelů Ukrajiny. Radev odmítá další zbraně
Politika
Bulharsko se přestane účastnit práce koalice ochotných, která sdružuje státy podporující Ukrajinu proti ruské invazi. Premiér Rumen Radev odmítá pokračující vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a prosazuje diplomatické řešení konfliktu. Na svém rozhodnutí trval i poté, co ho francouzský prezident Emmanuel Macron osobně požádal, aby země v koalici zůstala.
Případ řeší prokuratura pro obchodování s lidmi
„Věcí se zabývá prokuratura specializovaná na obchodování s lidmi,“ uvedl generální prokurátor Roger Mariaca. Rodiny dalších lidí, kteří mohli být naverbováni do války v Evropě, vyzval, aby se obrátily na policii nebo státní zastupitelství a podaly výpověď.
Bolivijské úřady už dříve varovaly před náboráři a možnými podvody ze strany zprostředkovatelů.
Ruské velvyslanectví v Bolívii uvedlo, že nemá žádné vazby na organizace ani jednotlivce, kteří by se údajným náborem do ruských jednotek zabývali. Podle ambasády naopak řada Bolivijců bojuje na straně Ukrajiny.
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Podobné případy řeší i další země
Nábory svých občanů do ruských jednotek prověřují také další latinskoamerické státy, například Peru a Kolumbie.
Úřady zjišťují mimo jiné to, zda lidé neodjeli do Ruska na základě falešných slibů, že se na bojiště nedostanou. Zároveň své občany varují, aby pracovní nabídky v Rusku nepřijímali.
Podle médií působili náboráři také na Kubě. Kubánské úřady však odmítly, že by se na rekrutování vojáků pro ruské jednotky jakkoli podílely.