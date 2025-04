Továrna Chirany v Modřanech se promění na lofty. Ceny těch menších začínají na šesti milionech

Tovární budova Chirana v Modřanech se začala měnit. Vzniknout v ní má 133 loftových bytů různých velikostí a dispozic. Proměnu pro COOPERA Development, což je joint venture KKCG Real Estate Group a Alma Development, navrhlo studio QARTA Architektura.

„Stavět na brownfieldu přináší vždy určitá specifika a změny urbanismu, ale i zajímavé možnosti. Věděli jsme, že díky původní budově Chirany a vysokým stropům vzniká příležitost pro loftové bydlení, které si v Čechách získává stále větší pozornost a popularitu. Naší vizí však bylo nabídnout lofty širší veřejnosti a mladým lidem, které zaujme nejenom koncept, ale rovněž pořizovací cena,“ říká Jiří Thein výkonný ředitel Alma Development a zástupce joint venture partnera ve společnosti Coopera Development.

V první etapě projektu s názvem META Lofts vznikne proměnou bývalé továrny Chirana Modřany v šesti nadzemních podlažích 133 loftů a pět desítek standardních bytových jednotek o dispozicích 2+kk a 3+kk. Ceny loftů startují na 6,1 milionů korun včetně DPH.

Na industriální minulost místa se v souladu s investory odkazují architekti jak v architektuře domu, tak i v urbanismu. Vytvořili nové náměstí, kde zachovali původní vrátnici. „Za velmi důležité považuji zachování konstrukce původní čelní budovy Chirany. Nejen, že se nám tak podařilo vytvořit zajímavý produkt, ale rekonverzí zároveň zachováváme odkaz k industriální minulosti místa“, říká Petr Pujman, předseda představenstva KKCG Real Estate Group.

Lofty jsou populární

„Inspiraci jsme čerpali v Holandsku, kde podobné loftové bydlení funguje již delší dobu. Koncept smart loftů jsme detailně vypracovali jak dispozičně, tak z hlediska funkčního a interiérového designového řešení,“ říká Jiří Řezák z QARTA Architektura.

Lofty těží ze světlé výšky 4,3 metru, která umožňuje vložení galerie a dodává prostoru flexibilitu a zároveň atmosféru, která odkazuje k industriální minulosti místa. „Propracovali jsme jednotlivé prvky včetně schodiště a úložných prostor. Šli jsme až do detailu vypracované makety skutečné velikosti vzorového loftu, abychom si jednotlivé prostorové možnosti ozkoušeli nejenom na papíře, ale i v realitě,“ dodává architekt Tomáš Němec z QARTA Architektura.

V parteru rekonstruované budovy vzniknou obchodní jednotky. Kromě rekonverze budovy plánuje investor postavit i mateřskou školku. Na první etapu, která by měla být hotová v posledním kvartále roku 2026, navážou v následujících letech další dvě – Bydlení META Court a Bydlení META Towers.

