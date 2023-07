AKTUALIZOVÁNO: Elektrárna Chvaletice miliardáře Tykače má nůž na krku. Musí plnit přísnější emisní limity

Krajský úřad v Pardubicích zpřísnil emisní limity elektrárny Chvaletice, která patří do skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače, na oxidy dusíku a rtuť. Jsou nižší, než žádala, mírnější za mimořádných stavů. Výjimku z emisních limitů se elektrárně stále nepodařilo získat, úřad proto v rozhodnutí o změně integrovaného povolení použil limity podle takzvaných závěrů o BAT, které platí od srpna roku 2021. Vyplývá to z dokumentu v jednotném informačním systému IPCC.

Rozhodnutí je pravomocné, elektrárna se proti němu neodvolala. V minulosti uvedla, že pokud emisní výjimku nezíská, hrozilo by i zastavení výroby. Elektrárna rozhodnutí úřadu nechce komentovat, uvedl její mediální zástupce Petr Dušek. Podle něj je ale po čtyřech letech intenzivního aplikovaného výzkumu elektrárna na nejlepší cestě ke splnění nových emisních limitů na rtuť.

Doposud měla elektrárna v integrovaném povolení emisní limit pro oxidy dusíku 200 miligramů na metr krychlový, nově platí roční průměrná koncentrace 175 miligramů na metr krychlový. U rtuti v minulosti žádný emisní limit neplatil, nyní je stanovena roční průměrná koncentrace na sedm mikrogramů na metr krychlový.

Elektrárna v řízení požádala o zařazení zdroje do režimu provozu v době mimořádných stavů a stanovení specifických emisních limitů pro oxidy dusíku a rtuti po dobu mimořádného stavu. Ten by mohl nastat za krizové situace při problémech se zajištěním dodávek energií v topných sezónách 2022/2023 a 2023/2024 a v souvislosti s aktuální geopolitickou situací.

Po dobu trvání mimořádného stavu jsou stanoveny mírnější limity, což doporučilo i ministerstvo životního prostředí. Při mimořádném stavu může elektrárna vypouštět roční průměrnou koncentraci oxidů dusíku 185 miligramů na metr krychlový, u rtuti platí limit 21 mikrogramů na metr krychlový. Ministerstvo průmyslu a obchodu 28. června prodloužilo trvání možného mimořádného stavu do konce příští topné sezony, tedy do 31. května 2024.

Boj o výjimku

Zároveň stále pokračuje řízení o povolení výjimky z emisních limitů. Elektrárna o výjimku z emisí rtuti a oxidů dusíku usiluje od roku 2018, ale stále ji i kvůli odporu ekologických organizací nezískala. V minulosti výjimku na šest let vydal krajský úřad v Olomouci a potvrdilo ministerstvo životního prostředí, pobočka Krajského soudu v Olomouci ji však zrušila.

Provozovatel elektrárny proti rozhodnutí podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, ta však nemá odkladný účinek. Elektrárna nedávno uvedla, že zatím testuje novou technologii na snížení emisí rtuti.

Ekologické organizace, které dříve krajský úřad opakovaně kritizovaly za liknavost, uvedly, že nové rozhodnutí s možností mírnějších emisních limitů za mimořádných stavů fakticky znamená emisní výjimku a je nezákonné.

