Miliardový projekt Savarin má zelenou. Už za čtyři roky si budou moct lidé zkracovat cestu z Jindřišské na Václavák
Další etapa projektu Savarin má zelenou. Po rekonstrukci barokního paláce developerská skupina Crestyl začne chystat proměnu zatím uzavřeného nádvoří a také obnovu historické jízdárny.
Projekt Savarin developerské skupiny Crestyl získal minulý týden pod dlouhých letech příprav pravomocné územní rozhodnutí. Nyní se začínají připravovat podklady pro stavení řízení. „Předpokládáme, že samotnou stavbu se nám podaří zahájit již v příštím roce a celý projekt tak dokončíme a otevřeme veřejnosti v roce 2029,“ říká Simon Johnson, CEO skupiny Crestyl.
Podobu projektu Savarin navrhla ikona současné světové architektury a designu Thomas Heatherwick a jeho studio, které má na svém kontě desítky oceňovaných revitalizací opuštěných prostor, tedy stejně jako v Praze.
Zmiňovaný projekt se nachází přímo v sousedství pražského Václavského náměstí a stejně jako další václavské pasáže propojí ulice Na Příkopě, Jindřiškou a Panskou. Kromě rekonstrukce historické jízdárny, která se nachází ve středu pozemku, Heatherwick navrhl i úplně nové veřejné prostranství ve vnitrobloku a komerční plochy.
Zelený vnitroblok
Budova orientovaná do Jindřišské ulice nabídne svůj vlastní zelený vnitroblok a několik restaurací. V druhé části s vchodem z Panské bude tržnice Time Out Market s přibližně patnácti různými gastro podniky.
V bloku tří budov směřujících na Václavské náměstí bude umístěna pasáž s obchody a službami. Celý vnitroblok se otevře veřejnosti – vedle Františkánské zahrady tak vznikne u Václavského náměstí další prostor vhodný pro relaxaci a volný čas s nově vysázenou zelení, lavičkami, fontánami a pítky. Veřejně přístupné mají být i střešní zahrady a terasy. Pasáže budou bez dveří, vše bude přístupné bezbariérově a vznikne i nový přímý bezbariérový vstup do metra Můstek.
Na pozici generálního ředitele developerské společnosti Crestyl je Simon Johnson oficiálně pár týdnů, ještě déle se na ni ale Angličan žijící v Česku 25 let připravoval. O budoucnosti má tak jasno. V Česku například Crestyl uvažuje o spojení se s Pražskou developerskou společností a po Polsku plánují vstoupit i do Německa. I nadále ale bude development v tuzemsku tou nejdůležitější byznysovou nohou. „V Česku cílíme na vyšší segment nemovitostí a ty mají také větší hodnotu než ty v Polsku, kde stavíme víc ale také v nižším segmentu. Český trh je na druhou stranu hůř předvídatelný,“ říká Simon Johnson v rozhovoru.
