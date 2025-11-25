Tykač uzavře tři uhelné elektrárny
Energetická skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače uzavře své uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice a na Kladně. Ukončit výrobu elektřiny by měly v lednu 2027. Důvodem je růst ceny emisních povolenek a ztráta ziskovosti elektráren. Uvedly to Hospodářské noviny s odvoláním na tři zdroje z energetického trhu. Společnost to zatím nepotvrdila. Podle serveru iROZHLAS.cz zatím skupina možné uzavření elektráren zvažuje a propočítává efektivitu jejich dalšího provozu.
Možnost brzkého ukončení produkce v uhelných elektrárnách skupina Sev.en avizovala už dříve. Důvodem je ztráta konkurenceschopnosti výroby elektřiny a tepla z uhlí v příštích letech, na kterou tlačí růst cen emisních povolenek.
Podle HN už skupina o uzavření elektráren rozhodla. Tento týden by se měly o chystaném záměru oficiálně dozvědět zaměstnanci. Rozhodnutí se zatím týká elektráren ve Chvaleticích a Počeradech a také elektrárny a teplárny v Kladně. Naopak těžba uhlí v posledním aktivním lomu Vršany by podle HN měla ještě pokračovat. Provoz by měl být zachován také v modernější teplárně ve Zlíně.
Podle iROZHLAS.cz zatím skupina neformálně upozornila státního správce soustavy ČEPS, že propočítává efektivitu dalšího provozu a zvažuje v příštím roce jejich uzavření. V případě rozhodnutí o ukončení o tom musí společnost ČEPS předem informoval. Uhelné elektrárny totiž poskytují služby pro vyrovnávání soustavy. Provozovatel soustavy by následně měl vyhodnotit, zda bude elektrárny potřebovat pro zajištění spolehlivého provozu sítí. V minulosti ovšem ČEPS na základě předběžných scénářů avizoval, že by tuzemská soustava měla případné vypnutí těchto elektráren ustát.
Současná vláda v demisi v minulosti uvedla, že uhelná energetika v Česku skončí do roku 2033. Dřívější uzavírání uhelných zdrojů ale připustili i další výrobci. Skupina ČEZ ve svých aktuálních plánech uvádí rok 2030, v případě rychlé ztráty konkurenceschopnosti uhelných elektráren je ale možný i dřívější termín.
Společnost Sev.en Česká energie z Tykačovy skupiny Sev.en, pod kterou uhelné elektrárny a těžba uhlí patří, loni skončila v čisté ztrátě 2,1 miliardy korun. O rok dříve byla její ztráta skoro třikrát vyšší. Tržby skupiny v meziročním srovnání klesly o 26 procent na 1,06 miliardy eur (asi 26,8 miliardy korun).
