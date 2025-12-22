Téměř polovina Čechů považuje Babišovo řešení střetu zájmů za dostatečné
Způsob, jakým chce premiér Andrej Babiš (ANO) vyřešit svůj střet zájmů, považuje za dostatečný 46 procent Čechů. Opačný názor má 39 procent lidí. Vyplývá to z prosincového průzkumu agentury NMS pro Český rozhlas. Babiš na začátku měsíce oznámil, že akcie holdingu Agrofert bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babiš sám nebude mít s Agrofertem nic společného, nevrátí se mu ani po konci v politice. Jeho potomci firmu získají až po jeho smrti.
Za rozhodně dostatečné považuje takové řešení 26 procent lidí, dalších 20 procent si myslí, že je spíše dostatečné. Podle 21 procent dotázaných naopak Babišův plán rozhodně dostatečný není, za spíše nedostatečný ho považuje 18 procent Čechů. Zbylých 15 procent zvolilo odpověď „nevím“. Průzkumu se zúčastnilo 1007 lidí.
S Babišovým řešením jsou spokojené zhruba čtyři pětiny voličů hnutí ANO a také SPD. V případě příznivců Motoristů je to 61 procent dotázaných. Kritičtí jsou k Babišovu plánu naopak voliči opozičních stran. „I tak se najde asi pětina opozičních voličů, kterým vysvětlení premiéra stačí. Možná i proto, že to stačilo prezidentu Pavlovi, aby jmenoval Andreje Babiše premiérem,“ sdělila rozhlasu analytička NMS Tereza Friedrichová.
Andrej Babiš se v pondělí stal premiérem, v úterý předstoupil před novináře s první várkou schválených zákonů. Nebylo toho málo, zlevnění energií, stavební zákon, deklarace k emisním povolenkám ETS 2. Na dotaz, jestli bude tempo vládnutí i v příštích dnech rychlé, s úsměvem odpověděl: „Tempo je dobré“.
Babišovo řešení schvalují více starší lidé, což je podle analytičky dané tím, že jsou to také častěji voliči ANO. „Většinou se nám v těch politických tématech neukazují zásadní rozdíly mezi muži a ženami,“ dodala.
Prezident Petr Pavel jmenoval Babiše premiérem 9. prosince. Tento krok podmiňoval tím, že šéf ANO veřejně informuje o tom, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu. Realizovat svůj plán by Babiš měl do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.
Andrej Babiš nastavil v Bruselu nový vyjednávací tón. Postavil se mezi Západ a východní potížisty. Není divu, že pozice Česka k Ukrajině vyvolala takový rozruch, emoce kolem války jsou nejsilnější. Na co premiér sází?
