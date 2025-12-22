Nový magazín právě vychází!

Babiš rozhodl. Agrofert vloží do svěřenského fondu RSVP Trust

Babiš rozhodl. Agrofert vloží do svěřenského fondu RSVP Trust

Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, který založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Babiš dále uvedl, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem.

Správcem fondu, tedy tím, kdo bude reálně majetek spravovat, je seniorní komerční bankéř a asset manažer Wilfried Reinhard Elbs. Protektorem, tedy tím, kdo na správce dohlíží, je auditorka se zkušeností ze společnosti PwC Věra Výtvarová. Elektorem, tedy tím, kdo může jmenovat náhradního protektora, je právník Patrik Bureš.

„Vzhledem k tomu, že samotný fond založila finanční a poradenská společnost Roklen, je právě ta podle českého práva technicky vedena jako skutečný vlastník. Veškerá rozhodnutí bude ale podle statutu dělat správce pod dohledem protektora, naše další role bude nejvýše poradenská směrem k nim, a to vzhledem k naší specializaci na fúze a akvizice,“ uvedl výkonný ředitel Roklenu Jakub Burda. Pro právní poradenství v této věci si Roklen najal kancelář DBK Partners.

Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem. Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Oba určí nezávislá osoba. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti. Realizovat svůj plán měl Babiš do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do 8. ledna 2026.

Roklen je česká finanční skupina zaměřená na poradenství fúzí a akvizic, digitální bankovnictví a fintech služby nové generace. Vznikla v roce 2014, disponuje licencí obchodníka s cennými papíry a platební instituce. Od svého založení buduje tým financování firem a poskytuje poradenství například ve fúzích a akvizicích, emisích akcií nebo dluhopisů a při restrukturalizaci firem.

Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či chemii. Sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí. Patří mu třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.

Andrej Babiš

Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.

Babišovy investice spravuje fond Hartenberg. V investiční skupině Hartenberg Holding drží Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

Ultimátum pro Zůnu. Obrana má připravit ukončení své role v muniční iniciativě

Předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura
ČTK
ČTK
ČTK

Ministerstvo obrany má podle SPD předložit podklady k ukončení své role v muniční iniciativě na pomoc Ukrajině v boji proti ruské agresi. Po dnešním téměř tříhodinovém jednání poslaneckého klubu SPD to novinářům řekl předseda hnutí a Sněmovny Tomio Okamura. Dodal, že postupuje podle programového prohlášení vlády a že Česko žádné peníze z rozpočtu poskytovat na pokračování války na Ukrajině nebude.

„Ministerstvo obrany připraví pro rozhodování vlády ČR podklady k ukončení role ministerstva obrany v takzvané muniční iniciativě,“ uvedl Okamura. Podklady podle něj projedná koaliční rada a následně vláda.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš před sněmovními volbami muniční iniciativu ostře kritizoval a sliboval její zrušení. Dnes ale uvedl, že v principu je to dobrá věc, jde však o to, zda se obešla bez korupce. Iniciativu proto 7. ledna projedná Bezpečnostní rada státu.

Okamura také zdůraznil, že „peníze z rozpočtu nebudou nadále používány na nákup munice a zbraní pro Ukrajinu“. Další podpora Ukrajiny musí podle něho vést k co nejrychlejšímu ukončení konfliktu a nastolení míru. Cestou k tomu je úspěch jednání, která probíhají s Ruskem na základě iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, podotkl Okamura.

Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), končící ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její nástupce Jaromír Zůna (za SPD)

Šéf SPD se oficiálně omezil pouze na společné prohlášení, s nímž byl podle něj v souladu i na brífinku přítomný ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Ten vyvolal v pátek nelibost přívrženců SPD prohlášením na podporu Ukrajiny, muniční iniciativy či nákupu stíhacích letounů F-35.

Okamura k tomu uvedl, že vláda o dalším postupu ve věci letounů F-35 bude teprve jednat. „Pro SPD je tento nákup nevhodný a příliš drahý,“ zopakoval Okamura. Ministerstvo obrany podle něj bude případně analyzovat a podporovat všechny možnosti a dopady takového rozhodnutí včetně varianty odstoupení od kupní smlouvy.

„Rajchl to nemyslel vážně“

Předseda SPD na odchodu novinářům tvrdil, že se klub příliš nezabýval kritikou Zůny od předsedy strany Pro a poslance za SPD Jindřicha Rajchla. „Je mi jasné, že ani jeden jediný náš volič si nepřeje slyšet, že stojíme na straně Ukrajiny,“ uvedl o víkendu Rajchl. Rajchlův návrh, že by případně mohl Zůnu nahradit v čele ministerstva obrany, podle Okamury nebyl myšlen vážně.

Související

Jaromíra Zůny (za SPD)
Aktualizováno

Koalice zalepila Zůnovi ústa. K Ukrajině a zahraničním věcem už se má vyjadřovat jen Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek

Bydlení pro mladé mění majitele. J&T Real Estate prodala budovu Comenius

Budova Comenius
&T Real Estate, užito se svolením
ČTK
ČTK

Developerská společnost J&T Real Estate prodala investiční skupině Spolumajitelé budovu Comenius, která se nachází na pražských Petřinách. Cena transakce není známa.

Pětipodlažní budova s více než 230 jednotkami byla od počátku koncipována jako bydlení pro studenty a mladé, začínající profesionály. Projekt, který vznikl na místě původní menzy Větrník v roce 2023, tvoří převážně moderní malometrážní jednotky 1+kk, které jsou dlouhodobě ze 100 procent pronajaté.

Comenius vznikl ve spolupráci s architektonickým ateliérem Kaama. Důraz byl kladen nejen na architekturu a funkčnost, ale také na kvalitu vnitřního prostředí a dlouhodobou udržitelnost. Budova například využívá dešťovou vodu pro zavlažování zeleně.

„Jsme rádi, že se koncept moderního studentského bydlení pro mladé a začínající profesionály setkal s tak výrazným úspěchem. I díky spolupráci se společností Ulov domov se projekt velmi rychle plně obsadil,“ uvedl výkonný ředitel J&T Real Estate Martin Kodeš.

Comenius nabízí vedle menších jednotek také vícepokojové či panoramatické jednotky s variabilním uspořádáním i lodžiemi o výměře až 90 metrů čtverečních. Součástí projektu je rovněž občanská vybavenost, včetně nové samoobsluhy, která slouží nejen obyvatelům domu, ale i širšímu okolí.

J&T Real Estate od roku 2008 uskutečnila projekty za zhruba 15 miliard korun. V ČR vybudovala několik kancelářských komplexů, které prodala nebo pronajala. Je spřízněnou developerskou společností bankovního holdingu J&T Finance Group SE. Jejím majoritním vlastníkem je předseda představenstva realitní společnosti Dušan Palcr.

