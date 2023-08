Soud se zastal Elektrárny Chvaletice miliardáře Tykače. Boj o emisní výjimku pokračuje

Elektrárna Chvaletice miliardáře Pavla Tykače získala zpět výjimku týkající se přísnějších emisních norem. Pokud by o ní znovu přišla, znamenalo by to pro ni mimořádné stamilionové náklady. O výjimce nyní musí soud rozhodnout znovu.

Reklama

Elektrárna Chvaletice na Pardubicku, která koncem loňského roku přišla o výjimku z emisních limitů, uspěla s kasační stížností. Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozhodnutí olomouckého krajského soudu, který pokládal úřední rozhodnutí o výjimce za nedostatečně podložené a obecně zdůraznil princip ochrany životního prostředí.

AKTUALIZOVÁNO: Elektrárna Chvaletice miliardáře Tykače má nůž na krku. Musí plnit přísnější emisní limity Zprávy z firem Krajský úřad v Pardubicích zpřísnil emisní limity elektrárny Chvaletice, která patří do skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače, na oxidy dusíku a rtuť. Jsou nižší, než žádala, mírnější za mimořádných stavů. Výjimku z emisních limitů se elektrárně stále nepodařilo získat, úřad proto v rozhodnutí o změně integrovaného povolení použil limity podle takzvaných závěrů o BAT, které platí od srpna roku 2021. Vyplývá to z dokumentu v jednotném informačním systému IPCC. ČTK Přečíst článek

NSS se ale nedomnívá, že by emisní výjimka mohla způsobit závažné znečištění životního prostředí, případně ohrozit vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Obsáhlý rozsudek je dostupný na úřední desce. Znovu bude rozhodovat krajský soud.

V okolí elektrárny je stále kvalitní ovzduší

„V právě přezkoumávané věci NSS nezjistil okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by požadovaná emisní výjimka pro Elektrárnu Chvaletice mohla přispět k překročení mezních hodnot kvality ovzduší. Naopak správní orgány ve svých rozhodnutích vyhodnotily, že v nejvíce zasaženém území (obci Spytovice) je dlouhodobě plněn standard kvality ovzduší," stojí v rozsudku.

V právě přezkoumávané věci NSS nezjistil okolnosti, které by nasvědčovaly tomu, že by požadovaná emisní výjimka pro Elektrárnu Chvaletice mohla přispět k překročení mezních hodnot kvality ovzduší," stojí v rozsudku soudu.

Elektrárna Chvaletice je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou v zemi, v provozu je od roku 1979. Společnost Severní energetická (Sev.en) elektrárnu koupila od společnosti ČEZ v roce 2013 za 4,12 miliardy korun. Vloni vyrobila rekordních 4,9 terawatthodiny (TWh) elektřiny.

Tykačova elektrárna Chvaletice loni vydělala miliardu Money Elektrárna Chvaletice, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, vytvořila loni zisk po zdanění 1,003 miliardy korun. Rok předtím činil 132 milionů korun. Výroba v roce 2022 byla rekordní - nejvyšší od zprovoznění elektrrny v roce 1977. Přispěl k tomu mimo jiné válečný konflikt na Ukrajině, uvedla společnost ve výroční zprávě. ČTK Přečíst článek

V minulosti podstoupila nákladnou rekonstrukci. Aby dosáhla požadovaných emisních limitů pro rtuť a oxidy dusíku, musela by investovat další vysoké částky. Výjimka umožňuje dočasně zachovat původní limity.

Spor s Hnutím Duha a Frank Bold Society

Úřední rozhodnutí o výjimce vydával nejprve Krajský úřad Olomouckého kraje, poté ministerstvo životního prostředí. Jako žalobce pak u olomoucké pobočky krajského soudu vystupovalo Hnutí Duha se spolkem Frank Bold Society.

Tykačova firma koupila práva na těžbu dvou miliard tun uhlí ve Spojených státech Leaders Česká skupina Sev.en Global Investments, která patří do skupiny Sev.en finančníka Pavla Tykače, koupila těžební práva k více než dvěma miliardám tun uhlí ve Spojených státech. Náklady na nákup práv neuvedla. Kromě toho skupina chystá i další investice v zahraničí. ČTK Přečíst článek

Podle NSS obsahují rozhodnutí správních orgánů podrobné a pečlivé posouzení dopadů výjimky na životní prostředí. „Citované závěry následují požadavky nastavené metodikou ministerstva životního prostředí. V případě negativního hodnocení některého z kritérií pak tato rozhodnutí předkládají důvody, proč taková hodnocení nevedou k zamítnutí žádosti o emisní výjimku," rozhodl NSS.

Správní soud v aktuálním rozhodnutí také vyzval ke zdrženlivosti justice v hodnocení některých odborných otázek. „Odborné posouzení věci a volba konkrétního vhodného řešení je především na osobách, které k tomu disponují odpovídajícím vzděláním a erudicí. Je proto namístě, aby správní soudy při přezkumu odborných otázek postupovaly obzvlášť obezřetně," míní NSS.

Třicetiletá dcera miliardáře Tykače za stamiliony koupila elektrotechnickou skupinu Eltodo Money Dcera podnikatele Pavla Tykače koupila stoprocentní podíl ve skupině Eltodo. Firma je dodavatelem elektrotechnických technologií se zaměřením na energetiku, dopravu, veřejné osvětlení či telekomunikace. Jejím dosavadním vlastníkem byl podnikatel Libor Sadílek. Podle odhadu webu E15.cz se prodejní cena mohla pohybovat ve stovkách milionů korun. Na transakci upozornil server MotejlekSkocdopole.com. ČTK Přečíst článek