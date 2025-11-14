Madiální investice. Miliardář Tykač získal od Kaprainu polovinu skupiny Mafra
Společnost Tymeprax Pavla Tykače uzavřela smlouvu s investiční skupinou Kaprain Karla Pražáka o koupi 50 procent skupiny Mafra, která vydává mimo jiné deník Mladá fronta Dnes nebo web iDNES. Mafra to dnes uvedla na svém webu.
Cenu a další podrobnosti nebude ani jedna ze stran do schválení transakce regulatorními orgány komentovat. "V jednom z nejvýznamnějších tuzemských mediálních domů, tvořeném společnostmi Mafra a Londa, získá skupina Pavla Tykače po souhlasu regulatorních orgánů podíl 50 procent. Do schválení transakce příslušnými úřady nebudeme poskytovat další komentáře,“ uvedla ředitelka korporátních záležitostí Mafry pro ČR a Slovensko Miloslava Nováková.
Mafru skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka koupila před dvěma lety od bývalého a možného příštího premiéra Andreje Babiše (ANO). Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajské servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních televizních stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.
Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.
Tykač měl podle serveru Seznam Zprávy dlouhodobě zájem vstoupit do médií. Loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od 90. let. Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jenž vydává například Deník.
Finančník Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.
Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.
Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra
Zprávy z firem
Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.
