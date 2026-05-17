Za svobodná veřejnoprávní média. Tisíce lidí vyšly v neděli do ulic
Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešly v krajských městech na podporu České televize a Českého rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla jako "Svobodu médiím" či "My jsme s vámi", vidět byly i české vlajky či transparenty s hesly "Neberte nám svobodná média" či "Nejsme z tebe vyklepaní, Klempíři". Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet. V Praze se podobný pochod konal 5. května, podle organizátorů se tehdy sešly desítky tisíc lidí.
V Brně se dnes sešlo asi 3000 lidí. V průvodu pochodovali centrem města. Počet lidí pro ČTK odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Lidé se sešli na náměstí Svobody, tam jich bylo do 1000, poté vyšli přes Zámečnickou a Veselou na Joštovu a dál na Beethovenovu, kde má redakci Český rozhlas Brno. Ulici zaplnili celou.
V Českých Budějovicích se v 17.00 účastníci průvodu potkali před budovou Českého rozhlasu, kde je pozdravili zaměstnanci rozhlasu a České televize a na fasádu vyvěsili nápis Děkujeme. Odtud se pak pochod Ruce pryč od médií vydal na náměstí a cestou jako symbol vezl Večerníčka zavřeného v kleci. "Do pochodu se zapojilo přes 1000 účastníků, odhaduji to tak na 1200 či 1300 lidí," řekl ČTK za organizátory Tomáš Kuboušek.
Reforma nebo ničení systému?
Stovky lidí s transparenty, českými vlajkami, píšťalkami a bubny prošly Plzní. Lidé se sešli na náměstí T. G. Masaryka, kde zazněly výzvy politikům: Ruce pryč od veřejnoprávních médií. Poté se vydali po Klatovské třídě zhruba na kilometr vzdálené náměstí Míru, přidávali se k nim další podporovatelé. Došli před plzeňské studio rozhlasu. Na jeho fasádě bylo srdce a nápis Díky!, z oken mávali zaměstnanci. Demonstranti se pak přesunuli do parku, kde několik z nich vyjádřilo obavy zejména z toho, že se Česko vydává cestou východních autoritářských zemí. Návrh zákona o veřejnoprávních médiích označili za paskvil.
"Bez jakékoli diskuse chtějí zničit systém, který tady fungoval desítky let. Cílem je média veřejné služby oslabit a udělat z nich hlásnou troubu politiků a státní propagandu," zaznělo na mítinku. Jan Valdman z Iniciativy Veřejnoprávně řekl, že v současné době se novináři bojí politiků, místo aby se politici báli veřejnoprávních médií. "Koncesionářské poplatky si platíme proto, že v kritické chvíli dostaneme pravdu, a ne propagandu," řekla studentka médií Dita Sládková.
Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve svém nedělním videu na sociální síti to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.
Vláda projedná finanční smyčku kolem veřejnoprávních médií koncem května
Politika
Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada. Po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda. Ve svém nedělním videu na sociální síti to dnes oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.
V Hradci Králové průvod podle odhadu policie čítal několik stovek lidí. Z Masarykova náměstí demonstranti šli s transparenty a za bubnování a pískání kolem regionálního studia Českého rozhlasu k budově kongresového centra Aldis, kde sídlí regionální redakce ČT. Před Aldisem se konal mítink s projevy. Demonstrující předali pracovníkům redakcí rozhlasu a televize krabičky se vzkazy na jejich podporu. Pracovníci redakce ČT dali do osmi oken Aldisu velký nápis Děkujeme. "Akce se obešla bez narušení veřejného pořádku," řekl ČTK mluvčí policie Martin Stránský.
V Pardubicích vyrazilo na pochod podle odhadu policie přibližně 250 lidí. Pochod začal na třídě Míru u sochy Jana Kašpara a po třídě Míru pokračoval přes Pernštýnské náměstí k sídlu redakce rozhlasu. Akce skončila zhruba v 18:15 státní hymnou u Automatických mlýnů. "Obešla se bez narušení veřejného pořádku," řekla ČTK mluvčí policie Iveta Kopecká.
V Liberci se podle zjištění ČTK v 17.00 sešlo několik stovek lidí s českými vlajkami a transparenty s hesly jako "Ruce pryč" nebo "Neberte nám svobodná média". Za hlasitého bubnování se vydali na pochod městem. Trasa vedla ze Soukenného náměstí kolem obchodního centra Bláha přes ulice Moskevská, Felberova, Gutenbergova a Jablonecká po park Paměti národa.
Ministr kultury Oto Klempíř počítá s tím, že vláda rychle prosadí zákon měnící financování médií veřejné služby. Česká televize a Český rozhlas by podle návrhu už neměly být placeny z koncesionářských poplatků, ale pevnou částkou ze státního rozpočtu. Opozice, odborníci i vedení obou médií návrh kritizují.
Klempíř chce rychle prosadit změny ve financování ČT a ČRo. Opozice mluví o paskvilu
Politika
Ministr kultury Oto Klempíř počítá s tím, že vláda rychle prosadí zákon měnící financování médií veřejné služby. Česká televize a Český rozhlas by podle návrhu už neměly být placeny z koncesionářských poplatků, ale pevnou částkou ze státního rozpočtu. Opozice, odborníci i vedení obou médií návrh kritizují.
V Ústí nad Labem se kvůli podpoře Českého rozhlasu a České televize sešlo odhadem 100 lidí. ČTK o tom informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. Lidé se vydali z Mírového náměstí směrem k budově, kde sídlí Český rozhlas Sever.
V Jihlavě se pochodu zúčastnilo několik stovek lidí. U kina Dukla v parku dostali placky a letáky a vydali se na náměstí k budově rozhlasu, kde jim z oken mávali zaměstnanci s cedulemi "Děkujeme". "Bylo to příjemné a milé a lidé byli vstřícní. Zazpívali jsme si Modlitbu od Marty Kubišové a děti kreslily na chodníku," popsala atmosféru za organizátory Marie Bohuňovská.
Bubínky a sirény v akci
Zhruba půlkilometrový pochod vytvořili dnes vpodvečer Olomoučané v centru města. Prošli přitom od Terezské brány přes tržnici, Dolní a Horní náměstí až k budově Českého rozhlasu Olomouc, kde zaplnili polovinu Pavelčákovy ulice. Jejich protest vzbuzoval pozornost po celé trase, lidé byli vybaveni píšťalkami, bubínky, tamburínami i sirénami. Na transparentech nechyběly nápisy jako "Olomouc podporuje kulturu" nebo "Nésu hlópé, poslóchám Český rozhlas". Do protestu, který vyvrcholil před budovou rozhlasu také kulturním doprovodem a společnými písněmi, se zapojili podle zjištění ČTK lidé napříč generacemi, nechyběli senioři, ale i rodiny s malými dětmi. Podle odhadu zpravodaje přišlo více než 300 lidí.
Na Jiráskově náměstí v centru Ostravy se ve vytrvalém dešti sešlo okolo 300 lidí. Účastníci přijeli i z řady jiných měst v kraji. Někteří měli české vlajky. Řečníci kritizovali návrh zákona, podle nějž by mimo jiné měly být ČT a ČRo místo poplatku financovány ze státního rozpočtu, a upozornili na nejasnou budoucnost jejich regionálních studií. "Rozvoj regionů bez médií veřejné služby je téměř nemyslitelný. Nenechme si je vzít, nenechme si vzít rozvoj našich regionů," řekla například Monika Horsáková z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby Slezské univerzity Opava. Na závěr demonstrace se účastníci vydali na pochod k ostravským redakcím ČT a ČRo, kde vyjádřili podporu a poděkování jejich zaměstnancům.